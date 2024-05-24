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Bublik1
Смартфоны Apple заняли большую часть вторичного рынка РФ – Samsung и Xiaomi не пользуются спросом
Сделок со смартфонами Samsung и Xiaomi в несколько раз меньше, чем с мобильными телефонами одной лишь Apple

Несмотря на то, что Apple покинула российский рынок, товары американской компании остаются доступны, а спрос и не думает снижаться. Благодаря параллельному импорту удалось снизить стоимость телефонов до приемлемого уровня, а в итоге цена на iPhone 15 практически сравнялась с предложениями на американском рынке. По прибыльности яблочная компания занимает первое место на российском рынке, хотя деньги и перестали поступать в США напрямую. Сегодня централизованные поставки остановлены, а смартфоны приходят через посредников. Функции быстрой оплаты ограничены из-за существующих санкций, но это не останавливает армии фанатов яблочной продукции. Но если конкуренция на рынке новых аппаратов всё же существует, то на вторичном рынке положение удручающее. Российские аналитики изучили несколько наиболее крупных площадок и готовы назвать, какие аппараты пользовались максимальным спросом. 

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На первом месте iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max, которые умудрились занять целых 65% всего рынка вторичных продаж за первые месяцы 2024 года. Высоким спросом пользуются iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro, на которые приходится 15% всех сделок. Таким образом продукция Apple контролирует большую часть российского рынка подержанных мобильных телефонов. В данном случае речь идёт именно о моделях, а не о процентном соотношении брендов. Если не считать продукцию яблочной компании, то относительно высоким спросом пользуются аппараты Samsung, Huawei и Honor, которые присутствуют как в рознице, так и на вторичном рынке. При этом лучше всего продаются флагманы. Например, Samsung S23 или Huawei P50 Pro. Если обратить внимание на диаграмму, представленную специалистами Авито, то можно убедиться, что указанная выше информация полностью соответствует действительности. 

Как видите, 64% всех бывших в употреблении смартфонов занимает Apple. Samsung умудрилась занять второе место, тогда как Xiaomi замыкает тройку лидеров с показателем 10%. Характерно также и разделение по средней стоимости одного аппарата. Поскольку чаще всего фанаты яблочной продукции хотят купить мощный аппарат прошлого поколения, то средняя стоимость одного iPhone равняется 62 400 рублей. Что примечательно, это больше, чем просят за новенький iPhone 15 в базовой комплектации. Эксперты отмечают, что владельцы iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max, а также iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro делают всё, чтобы повысить стоимость своего аппарата в случае необходимости его перепродажи. Так, телефон носят в силиконовых чехах, а также покрывают защитным стеклом. В итоге новые покупатели получают устройства в почти идеальном состоянии. Средняя стоимость смартфонов Samsung оказалась немного выше 50 тысяч рублей, но в целом это очень высокий показатель. Как уже отмечалось выше, причина в высокой популярности флагманов прошлого поколения, которые дешевеют на 25-35% спустя год после использования. А вот средняя стоимость мобильных телефонов Xiaomi не впечатляет и оказывается немногим ниже 24 тысяч рублей. 

У остальных участников рынка показатели ещё ниже, ну а причина в том, что пользователи китайской продукции нечасто меняют смартфоны. Позволить себе продукцию Apple или Samsung могут более состоятельные граждане, хотя и здесь не всё очевидно. Например, южнокорейская компания выпускает несколько среднебюджетных линеек, представители которых нечасто попадают на вторичный рынок. Можно сделать вывод, что сегодня российский рынок подержанных мобильных телефонов определяет сила бренда. Фанатов яблочной продукции очень много, а целая армия любителей iPhone пытается соответствовать некому статусу. Поскольку купить новенький iPhone 15 Pro Max эти люди не могут, то обращают внимание на iPhone 13 Pro Max, который оказывается намного дешевле. Такой подход позволяет сэкономить, практически не теряя в функциональности. Визуальные характеристики смартфонов Apple меняются крайне медленно, ну а длительный срок официальной поддержки позволяет получать обновления безопасности как минимум 5 лет. Даже спустя это время приложения на смартфонах работают без проблем, а всё это ещё один весомый аргумент в пользу яблочной продукции. 

#смартфоны #apple #samsung #xiaomi
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