Полноценное развёртывание сетей пятого поколения ожидается к 2027 году.

Мобильные операторы по всему миру успешно вводят обычных пользователей в заблуждение. Тарифы на связь растут под самыми благовидными предлогами, тогда как в реальности количество услуг остаётся на прежнем уровне. Создаются трудности для перехода от одного оператора к другому, но всё становится куда сложнее, когда речь доходит до скорости мобильного интернета. Переход на 4G состоялся много лет назад, тогда как некоторые страны уже даже умудрились освоить связь по протоколу пятого поколения. Ну а поскольку скорость стала выше, то было бы глупо не повысить тарифы. Как показывает практика, большая часть пользователей даже не знает, за что она вообще платит. Технология 5G должна была обеспечить связью каждый куст в пустыне, но встретила на своём пути массу препятствий. Часть стран Европы перешла на 5G, но скорость сети осталась без изменений. Например, американский оператор T-Mobile в среднем выдаёт порядка 180 Мбит/с по протоколу пятого поколения, тогда как это даже не близко к верхней границе 4G.

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Операторы заявляют, что даже этой скорости достаточно, но откровенно лукавят, ведь при такой логике можно было смело оставаться на 4G. Есть свои проблемы и в России, где массовое распространение начнётся только в 2026 году. Но это в мегаполисах, тогда как в города с населением в 100 тысяч человек новая технология нагрянет в 2031, а развёртывание сетей продлиться до 2035 года. Это оптимистичный сценарий, которые не предполагает дальнейшего ужесточения санкций и нехватки электронных компонентов. Российские операторы планируют до 2030 инвестировать в базовые станции 5G не меньше 100 миллиардов рублей, ну а к этому времени в Китае уже начнётся развёртывание 6G. Как уже было сказано выше, для обеспечения потребностей пользователей достаточно и 4G, ну а пока в России активно идёт создание спутниковой системы, которая сможет предоставлять интернет по стандарту 5G. Сообщается, что на этой неделе в космос были отправлены три низкоорбитальных спутника нового поколения. За проектирование отвечали инженеры «Бюро 1440», а сама компания входил в состав «ИКС Холдинг».

Представители разработчика отмечают, что речь о спутниках нового поколения, получивших полезную нагрузку и приборы для решения поставленных задач. Внутри находится оборудование, которое способно обеспечивать спутниковую связь по стандарту 5G NTN. В настоящее время все три спутника уже выведены на целевую орбиту, а разработчик планирует провести целый ряд экспериментов. По итогам работы спутников будет принято решение о расширении группировки, способность обеспечить создание отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи с глобальным охватом. Напомним, в апреле 2024 года В. Путин утвердил перечень поручений по реализации своего февральского послания Федеральному Собранию. Одним из пунктов было создание спутниковой группировки для развития высокоскоростного интернета в России. На выполнение этой задачи планируется выделить 116 миллиардов рублей в период с 2025 по 2030 год. Несмотря на первые успехи представители «Бюро 1440» не готовы комментировать вопрос о том, будет ли компания конкурировать с американским Starlink.

Известно, что работа над аппаратами велась в ускоренном режиме и завершилась за 14 месяцев. В настоящее время «Бюро 1440» работает над созданием полноценного сервиса высокоскоростного спутникового интернета. В будущем планируется запустить ещё больше спутников, которые позволят обеспечить глобальный охват не только в России, но и в любой точке мира. Очевидно, что российский оператор не претендует на лавры Илона Маска, но в планах не только выполнение государственного заказа, но и предоставление услуг обычным пользователям. Представители Минцифры оценили успехи российских инженеров и полагают, что потребуется ещё несколько месяцев, пока миссия «Рассвет-2» обеспечить стабильную работу. Ну а после этого массовый запуск спутников станет возможен. Предполагается, что связь нового поколения станет доступна пользователем уже в 2027 году. Речь идёт о полноценной низкоорбитальной группировке, способной предоставлять высокоскоростной доступ к интернету для граждан РФ.

Что до первой миссии, то успех пока сложно назвать впечатляющим. Во время тестовой передачи скорость данных составляла 48 Мбит/с. с задержкой до 42 мс. Для запуска видео в 4К достаточно, но в данном случае в расчёт не берётся количество подключённых станций. Чем больше людей приходится обслуживать, тем меньше будет скорость. Потребуются значительные инвестиции, которые позволят создать запас в мощности, гарантирующий минимальные потери даже при высокой нагрузке на сеть. Пока проходят первые тесты с реальным оборудованием, ну а сроки появления услуги на рынке были озвучены выше. В настоящее время нет никаких причин сомневаться в том, что спутниковый 5G по стандарту NTN (Non-Terrestrial Networks) в России в 2027 году не появится. Проблема лишь в том, что скорость его может быть ощутимо ниже, чем мы бы хотели видеть в сетях пятого поколения.