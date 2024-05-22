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Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей

Новая Radeon RX 6650 XT стоит немногим дороже, но оказывается быстрее и идёт вместе с полноценной гарантией
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Иногда в продажу поступают видеокарты, которые будоражат умы энтузиастов спустя многие годы после своего выпуска. Пожалуй, одной из таких видеокарт стала GeForce GTX 1080 Ti. На момент своего выхода данный графический чип стоил 700 долларов и превосходил флагман прошлого поколения в 2 раза. Увы, но самые дорогие видеокарты последних поколений на такие революционные шаги не способны. О существовании GeForce RTX 3090 никто не вспоминает уже давно, ну а GeForce RTX 4090 уйдёт в историю ещё быстрее. 

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При этом обе стартуют с 1600 долларов на американском рынке, тогда как даже в США купить новый флагман дешевле 1800 долларов невозможно. В России за GeForce RTX 4090 и вовсе просят 280 тысяч рублей, что вызывает удивление у неподготовленных геймеров. Оба флагмана довольно посредственны и не справлялись с играми в разрешении 4К на максимальных графических настройках с трассировкой лучей на момент своего выхода. Пожалуй, именно GeForce GTX 1080 Ti стала последней видеокартой, которая в полной мере доказывала свой высокий статус флагмана. С 2017 года много чего изменилось, ну а прогресс неуклонно движется вперёд. Видеокарты не так быстро совершенствуются, как нам бы хотелось, но даже относительно недорогие решения текущего поколения способны демонстрировать быстродействие старого флагмана. 


Сегодня мы изучим скоростные показатели GeForce GTX 1080 Ti, а после сравним их с тем, что демонстрирует более новая Radeon RX 6650 XT. После этого рассмотрим цены на обе видеокарты и сделаем выводы. Тестирование проведено командой TheSpyHood, а первый минус заключается в том, что для теста использовался процессор Ryzen 7 7800X3D. Ничего подобного в 2017 году не было, а значит первый владелец флагмана не мог получить такие высокие показатели. Кроме того, стоимость процессора AMD действительно высокая, а сегодня его себе могут позволить только состоятельные геймеры. Если отбросить все минусы, то можно прийти к выводу, что GeForce GTX 1080 Ti ещё неплохо подходит для игр в 1080р. В таком разрешении старый флагман может демонстрировать стабильно больше 60 кадров в секунду, а это хорошая новость. 

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В 2К всё не так радужно, но в целом с небольшими компромиссами играть в таком разрешении с помощью GeForce GTX 1080 Ti всё равно можно. Radeon RX 6650 XT ожидаемо лучше справляется с поставленными задачами, оказываясь на 10-20% быстрее в указанных выше разрешениях. При этом есть игры, в которых разрыв сводится к минимальному, но на общие показатели это никак не влияет. Как видите, сегодня за Radeon RX 6650 XT вам придётся отдать 34 тысячи рублей. За такую сумму можно надеяться на уверенные 60 и более кадров в секунду в 1080р и примерно на 40 и более fps в 2К. В некоторых требовательных новинках придётся снизить настройки графики в 2к, а включение технологии масштабирования и вовсе увеличит количество кадров до стабильных 60+. Покупать такую видеокарту с расчётом на доступ к играм в разрешении 2К мы вам не рекомендуем. Уже сегодня Radeon RX 6650 XT сталкивается с ограничениями, а в будущем фрамрейт продолжит снижаться. В качестве альтернативы можно обратить внимание на Radeon RX 7600. Быстродействие здесь осталось без изменений, ну а цена на пару тысяч рублей ниже. Видеокарта идеально подходит для народного разрешения, где будет оставаться актуальной ещё несколько лет. 

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Ну или вы можете взять одну из видеокарт NVIDIA. В данном ценовом сегменте присутствуют GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060, которые максимально близки по скоростным характеристикам. Первая предлагает больше памяти, ну а вторая сможет похвастать доступом к технологии DLSS 3.0. В играх обе почти равны, поэтому делайте выбор исходят из того, что кажется вам более нужным. Если это количество памяти – берите GeForce RTX 3060, ну а тем, кому хочется купить более новую видеокарту – придётся брать GeForce RTX 4060. Как видите, обе стоят 33 тысячи рублей. В тестах Radeon RX 6650 XT оказывается на 10% быстрее, но в данном случае это уже не так важно, ведь многое зависит от процессора. Владельцы недорогих видеокарт не покупают мощные комплектующие, поэтому все три видеокарты можно рекомендовать для покупки. 

На ЯндексМаркете нам не удалось найти GeForce GTX 1080 Ti дешевле 24 тысяч рублей. Для сравнения, примерно столько же стоит новая GeForce RTX 3050, которая немного медленнее, но включает полноценную гарантию. Покупая GeForce GTX 1080 Ti, вы никогда не узнаете её историю. С высокой вероятностью видеокарту использовали для добычи криптовалюты. Майнер мог гонять её годами без перерыва, ну а 24 тысячи вы платите за то, что в мастерской старый флагман протестировали и почистили. При необходимости мастера заменяют термопасту, а после дают небольшую гарантию. Для выявления проблем этого слишком мало, ну а разница в стоимости не такая высокая, чтобы рисковать.

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А вот на Авито нам удалось обнаружить несколько интересных предложений. Стоимость рабочей GeForce GTX 1080 Ti там стартует с 11 тысяч рублей, но есть и прокачанные варианты за 14-18 тысяч. Стоит понимать, что вторичный рынок не даёт вам вообще никаких гарантий. Вы можете купить видеокарту, которая на поверку окажется сгоревшей. Если попытаться сделать заказ через интернет, то проверить её будет негде, а возврат средств окажется недоступен. В этом плане централизованные продажи через ЯндексМаркет вызывают больше доверия, но цена там намного выше. Мы не станем утверждать, что времена GeForce GTX 1080 Ti безвозвратно ушли. На самом деле это не так, ведь видеокарта способна выдавать приличную производительность. Если вы найдёте старый флагман в нормальном состоянии по приемлемой стоимости, то смысла переплачивать за новую Radeon RX 6650 XT нет. Но когда речь идёт о риске, то выгода уже не кажется такой значительной. Проверка видеокарты часто требует её полной разборки, но только единицы продавцов разрешат вам снять систему охлаждения и отковырять термопасту. Ну а иначе получить доступ к графическому чипу у вас не выйдет. 

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видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce gtx 1080 ti radeon rx 6650 xt
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