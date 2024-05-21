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GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет

За последние несколько поколений видеокарты данного сегмента стали быстрее в 3 раза, но не всё так просто, ведь вместе fps увеличилась и конечная стоимость
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Многие геймеры годами недовольны скоростью технологического прогресса. То и дело можно встретить заявления, согласно которым NVIDIA топчется на месте, тогда как AMD и вовсе деградируют. Согласимся, что в последние несколько поколений графические чипы до 400 долларов действительно кажутся разочаровывающими. GeForce RTX 4060 немногим быстрее GeForce RTX 3060, тогда как последняя примерно соответствует старенькой GeForce RTX 2060 SUPER. И всё же, было бы неверным утверждать, что быстродействие видеокарт не увеличивается, ведь это не так. 

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Сегодня мы рассмотрим тесты, проведённые командой TheSpyHood. Они сравнили 4 видеокарты NVIDIA, принадлежащие к одной серии. Это GeForce GTX 1070 Ti, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 4070 Ti. В разных поколениях видеокарты получали отличия в названии, но суть оставалась прежней. При этом GeForce GTX 1070 Ti на момент своего выхода стоила 449 долларов, тогда как GeForce RTX 4070 Ti продавалась за 800 долларов. Цены начали расти ещё раньше, но в данном случае речь всё рвано идёт об одной серии видеокарт, быстродействие которых было изучено в разрешении 2К и 4К.

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Если у вас есть много свободного времени, то мы предлагаем вам изучить результаты детальнее. Между некоторыми играми есть значительные различия, но в среднем GeForce GTX 1070 Ti оказывается примерно в 3 раза медленнее GeForce RTX 4070 Ti в разрешении 2К. Трассировка лучей и технология масштабирования были деактивированы, а значит мы можем изучить чистые результаты. GeForce RTX 2070 показывает себя лучше, но кажется сильно устаревшей и даже в разрешении 2К не способна выдать средние 60 кадров в секунду. Очевидно, что потенциал GeForce RTX 3070 Ti ещё не исчерпан, ведь эта видеокарта отлично справляется с самыми требовательными играми, но даже в 2К заметна нехватка видеопамяти. NVIDIA пожадничала, поэтому у этой видеокарты доступны всего 8 Гб, которые не позволяют говорить о значительном потенциале и длительном жизненном цикле. 

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Всё становится намного хуже в 4К. Здесь GeForce GTX 1070 Ti постоянно уходит ниже 20 кадров в секунду, а иногда и вовсе не может пройти тест. Не подходит для сложного разрешения и GeForce RTX 2070 SUPER, а вот GeForce RTX 3070 Ti в некоторых играх показывает себя неплохо. Как уже было сказано выше, нехватка памяти даёт о себе знать, а в итоге GeForce RTX 4070 Ti уходит вперёд с большим отрывом. GeForce GTX 1070 Ti вышла в ноябре 2017 года, тогда как GeForce RTX 4070 Ti стала доступна в конце 2022. Таким образом прошло всего 5 лет, за которые мы видим полноценный трёхкратный прирост в играх. Важно учитывать, что это не синтетические тесты, от которых можно ожидать самых неправдоподобных выводов. Давайте посмотрим, сколько видеокарты стоят в российской рознице и сделаем выводы. 

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Как видите, за GeForce RTX 4070 Ti просят немногим больше 90 тысяч рублей. Если вы ещё не в курсе, то в январе 2024 вышла GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Видеокарта не прибавила в быстродействии, но получила 16 Гб памяти. Она стоит столько же, как и предшественница, поэтому мы не видим смысла брать GeForce RTX 4070 Ti. Если оглядываться назад, то GeForce GTX 1070 Ti вы могли купить за 40 тысяч рублей, тогда как сегодня стоимость увеличилась более чем в 2 раза. С тех пор утекло много воды, а заработные платы ощутимо выросли. Всё это не значит, что после такой оптимистичной информации видеокарты стали доступнее, но помнить о произошедших изменениях всё же стоит. 

Найти дешевле 67 тысяч GeForce RTX 3070 Ti нам не удалось. За такую цену мы рекомендуем вам проходить мимо видеокарты, предлагающей всего 8 Гб памяти. Даже сегодня вы будете ощущать некоторые ограничения, ну а через пару лет требования в играх станут ещё выше. Пожалуй, придётся запускать новинки только в 1080р, что за такую цену кажется странным. За эту же цену у NVIDIA есть в наличии GeForce RTX 4070 SUPER. Видеокарта стала доступна в январе 2024 и немного быстрее GeForce RTX 3070 Ti. Кроме того, она из коробки имеет 12 Гб памяти и полную поддержку DLSS 3.0. После озвученной информации у вас не должно быть ни одно повода для покупки GeForce RTX 3070 Ti. Иногда в магазинах бывают скидки. Что же, если вы встретите эту видеокарту дешевле 50 тысяч, то смело берите. 

Ну и поскольку выбор не ограничивается только продукцией NVIDIA, то самое время присмотреться к Radeon RX 7900 XT. Видеокарта AMD не только быстрее GeForce RTX 4070 Ti SUPER, но и предлагает 20 Гб памяти. Обе видеокарты могут тянуть любые игры в 4К без всяких компромиссов, а разумные геймеры прежде всего смотрят тесты, а после делают выбор. По уровню популярности Radeon RX 7900 XT уступает GeForce RTX 4070 Ti SUPER, но в целом обе видеокарты слишком дорогие для рядовых геймеров. Кроме того, мониторы с разрешением 4К есть исключительно у нескольких процентов энтузиастов, а значит можно попытаться выбрать видеокарту, которая будет сочетать разумную скорость и приемлемое количество видеопамяти. 

Таковой вне всякого сомнения является Radeon RX 7800 XT. Она немного уступает GeForce RTX 4070 SUPER в скорости, но разница небольшая, тогда как прибавка в 4 Гб памяти может понравиться фанатам AMD. Radeon RX 7800 XT пользуется высоким спросом и имеет длительный жизненный цикл. Согласимся, что платить 60 тысяч рублей за видеокарту – это слишком дорого для большинства любителей компьютерных игр. Что же, в таком случае вам придётся запускать новинки в 1080р, либо снижать настройки графики. Что до результатов теста, то можно сделать один простой вывод: не всё так плохо, как принято считать. NVIDIA медленно, но очень уверенно наращивает быстродействие видеокарт, а проблема лишь в том, чтобы найти денег. Игровая продукция стала существенно дороже, но в целом цены растут и на другую электронику. За последние 6 лет подорожали не только видеокарты, но и смартфоны. Даже китайские компании просят за флагманы больше 1500 долларов, а раньше такая практика казалась невозможной. Стоимость процессоров пока не увеличивается, но всё идёт к тому, что в ближайшие годы и здесь начнётся подорожание. 


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