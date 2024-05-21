Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Илон Маск отключил одну из главных геймерских функций на автомобилях Tesla Model S и Model X
По данным прессы, ограничения коснутся только владельцев новых автомобилей Tesla

По данным аналитиков, положение Tesla становится всё более сложным. В США удаётся реализовывать запланированное количество электрокаров, тогда как китайский рынок демонстрирует стремительное снижение. Ну а это второй по размеру рынок для Илона Маска, предпринимающего титанические усилия для удержания собственной доли в Поднебесной. Бизнесмен уже не раз встречался с властями страны, уверяя правительство Китая в своей лояльности. Миллиардер готов инвестировать в производство ещё больше средств, но проблема в том, что автомобили Tesla уже не предлагают уникальных характеристик. За несколько последних лет в Китае появился целый ряд стартапов, выпускающих электрокары. По количеству подобных транспортных средств Китай находится на первом месте, ну а высокая конкуренция существенно осложнила работу американской компании. 

реклама

За эти годы многие производители уже выпустили несколько поколений электрокаров, стремительно осваивая технологии. Автолюбителям предлагается не только комфорт, но и автопилот, которые ещё недавно Илон Маск считал уникальной разработкой. Ну а главный аргумент, выступающий в пользу конкурентов – это низкие цены. Tesla просто не способна предложить столько же, а в результате теряет рыночную долю. Как только производство станет нерентабельным, его придётся закрыть, но пока у американской компании есть и другие проблемы. Похоже, Маск решил избавиться от ненужных технологий, за присутствие которых в автомобилях приходится платить реальные деньги. По данным издания Electrek, в новой прошивке были значительно урезаны игровые функции. Если раньше Tesla Model S и Model X позволяли запускать игры из магазина Steam, то сегодня сделать это уже невозможно. 

По данным журналистов, прошивка стала доступна с новыми электрокарами, которые находятся на прилавках, тогда как все остальные владельцы указанных выше моделей могут пока спокойно наслаждаться возможностью покупать и играть в любые тайтлы с помощью Steam. Таким образом поступающие в продажу автомобили лишились части игровых функций, которые в какой-то момент преподносились с большой помпой. Напомним, внутри Tesla Model S и Model X установлен дополнительный графический чип, который основан на архитектуре RDNA 2. В 2021 году Маск лично демонстрировал запуск на дисплее электрокара легендарной The Witcher 3 и заявил, что мощности видеокарты хватит даже для Cyberpunk 2077. Каталог приложений Steam с большой помпой рекламировался в 2022 году, ну а сегодня Илон тихо убирает эту функцию. Эксперты полагают, что есть несколько причин происходящего. 

Прежде всего можно предположить, что функция оказалась не востребована среди владельцев Tesla Model S и Model X. Как необычная фишка запуск игр вызывает интерес, но в реальной жизни подобная возможность плохо применима. В теории, можно играть во время пикника или других загородных поездок, но на природе есть масса других занятий. По приезду домой использовать крошечный дисплей автомобиля нет никакого смысла, ну а в результате количество реальных клиентов игрового магазина было мизерным. Есть также основания считать, что на Илона надавили американские власти. Представители дорожных служб выражали беспокойство относительно новой функции ещё в 2022 году, а после открыто заявили, что использование мультимедийного дисплея для игр во время движения категорически запрещено. Водитель должен не играть в Ведьмака, а контролировать движение автомобиля, даже если он использует автопилот. Напомним, по требованиям разработчика, водитель обязан всегда держать руки на руле и быть готовым перехватить у ИИ управление. Ну а полиция уже фиксировала инциденты, когда владельцы автомобилей Tesla играли за рулём. 

Как уже было сказано, это не первый и не последний удар, который придётся выдержать Маску. Не так давно миллиардер расформировал подразделение сотрудников, занимавшихся разработкой новых стандартов зарядных станций. Похоже, на развитие технологий пока нет средств, ведь конкуренция обостряется. Представители Tesla уже прокомментировали происходящее и заявили, что изменения касаются только магазина приложений Steam. Другие геймерские возможности будут доступны владельцам в полной мере, а значит запуск игр всё ещё возможен. В целом встроенная игровая платформа в электрокарах представляет собой обычный компьютер, но из-за особенностей операционной системы просто так запускать игры с торрентов на автомобиле не выйдет. 

#технологии #tesla #транспорт
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
3
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
4
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему GTA 6 не выйдет на ПК во время релиза
7
В Новосибирске построят пятый автомобильный мост через Обь к 2030 году
3
В ВСУ начали использовать "матку" fpv-дронов, выполняющую функцию наводчика и носителя "птиц"
1
Складной смартфон Moto Razr (2024) получит ряд заметных изменений
+
Спутниковый интернет Starlink официально запущен в Индонезии
+
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
2
Покупатели российского ПО стали получать многомиллионные иски от их разработчиков за использование нелицензионного софта
3
В Казани проведут уникальную инженерную операцию по перемещению Шуховских башен
2
В сети появилось видео распаковки POCO F6 Pro
2
Компания Blue Origin отправила туристов в космос 19 мая
+
Игра Total War: Star Wars готовится к выходу
1
В продажу поступил USB-накопитель со сроком службы 200 лет
1
В Норвегии возвели энергоэффективный асимметричный небоскрёб
3
Место для постройки высокотехнологичной судостроительной верфи в РФ выберут до конца текущего года
+
Intel Core i9-11900K с DDR4 установил новый мировой рекорд, обогнав Core i9-14900KS с памятью DDR5
2
Скирмионы могут сделать компьютеры в 10 раз быстрее
+
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
+

Популярные статьи

Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
45
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
24
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
25
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
2
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
5
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
3
Американские инвесторы скупают акции технокомпаний Китая и сбрасывают активы техногигантов США
+
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
5
Представление возможных сценариев войны с Северной Кореей
3

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
12:38
Знали бы они, какие фанаты в России, готовые покупать машины в 2-3 раза дороже, и не то что без Стима, а вообще без базовых функций типа официального сервиса и гарантий.
Илон Маск отключил одну из главных геймерских функций на автомобилях Tesla Model S и Model X
VAKT
12:33
При том, что на dx4 точно помню, что ставил когда-то 256МБ оперативы. Другое дело, что не все матплаты позволяли, да и сим на 64МБ были редкостью
Windows XP удалось запустить на древнем процессоре Intel i486 образца 1989 года
OgoGoLog
12:30
Какие нафиг фанаты дека? Дек - мини-пк (ПК 2.0, хехе). Нет эксклюзивов, на которые любят наяривать фанаты контор, нет проприетарщины, за которую любят топить фанатики (на деке можно пиратить и никто з...
Мое мнение о Steam Deck OLED (Eurogamer)
Quatro
12:30
Он же больше не президент.
Зеленский назвал главную причину проведения Глобального саммита мира в Швейцарии
Андрей Жуков
12:24
Ну так ведь этот остров хоть и пренадлежит к Китая, но живёт совсем другой жизнью и политической и экономической и т.д. Короче, и вовсе или несовсем он и Китай. Китай не может контролировать это произ...
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
Ptr Ptr
12:24
Но зачем? Для ASML такой прецедент может привести к резкому сокращению клиентской базы. Для TSMC - сродни членовредительству, так как КНР не только не будет отнимать бизнес, но скорее поддержит его вс...
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
Nvidia&Intel Hater
12:21
клава копеечное дно,вот какой смысл ее делать ????
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Nvidia&Intel Hater
12:20
я ток хотел написать ,а ты уже.)
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Артемий
12:19
Может они хотя бы сейчас приблизятся к отсутствию видимости складки, как на двухгодовалом Huawei Mate Xs 2...
Риттер: Россияне изматывают ВСУ, чтобы нанести удар в Сумской области и окончательно прорвать ЛБС
Сергей Медков
12:13
Ничоси, какая статья.... а я просто покупаю клаву за 700р, раз в дофига лет :( а оно вон оно как можно, оказывается...
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем