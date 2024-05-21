По данным прессы, ограничения коснутся только владельцев новых автомобилей Tesla

По данным аналитиков, положение Tesla становится всё более сложным. В США удаётся реализовывать запланированное количество электрокаров, тогда как китайский рынок демонстрирует стремительное снижение. Ну а это второй по размеру рынок для Илона Маска, предпринимающего титанические усилия для удержания собственной доли в Поднебесной. Бизнесмен уже не раз встречался с властями страны, уверяя правительство Китая в своей лояльности. Миллиардер готов инвестировать в производство ещё больше средств, но проблема в том, что автомобили Tesla уже не предлагают уникальных характеристик. За несколько последних лет в Китае появился целый ряд стартапов, выпускающих электрокары. По количеству подобных транспортных средств Китай находится на первом месте, ну а высокая конкуренция существенно осложнила работу американской компании.

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За эти годы многие производители уже выпустили несколько поколений электрокаров, стремительно осваивая технологии. Автолюбителям предлагается не только комфорт, но и автопилот, которые ещё недавно Илон Маск считал уникальной разработкой. Ну а главный аргумент, выступающий в пользу конкурентов – это низкие цены. Tesla просто не способна предложить столько же, а в результате теряет рыночную долю. Как только производство станет нерентабельным, его придётся закрыть, но пока у американской компании есть и другие проблемы. Похоже, Маск решил избавиться от ненужных технологий, за присутствие которых в автомобилях приходится платить реальные деньги. По данным издания Electrek, в новой прошивке были значительно урезаны игровые функции. Если раньше Tesla Model S и Model X позволяли запускать игры из магазина Steam, то сегодня сделать это уже невозможно.

По данным журналистов, прошивка стала доступна с новыми электрокарами, которые находятся на прилавках, тогда как все остальные владельцы указанных выше моделей могут пока спокойно наслаждаться возможностью покупать и играть в любые тайтлы с помощью Steam. Таким образом поступающие в продажу автомобили лишились части игровых функций, которые в какой-то момент преподносились с большой помпой. Напомним, внутри Tesla Model S и Model X установлен дополнительный графический чип, который основан на архитектуре RDNA 2. В 2021 году Маск лично демонстрировал запуск на дисплее электрокара легендарной The Witcher 3 и заявил, что мощности видеокарты хватит даже для Cyberpunk 2077. Каталог приложений Steam с большой помпой рекламировался в 2022 году, ну а сегодня Илон тихо убирает эту функцию. Эксперты полагают, что есть несколько причин происходящего.

Прежде всего можно предположить, что функция оказалась не востребована среди владельцев Tesla Model S и Model X. Как необычная фишка запуск игр вызывает интерес, но в реальной жизни подобная возможность плохо применима. В теории, можно играть во время пикника или других загородных поездок, но на природе есть масса других занятий. По приезду домой использовать крошечный дисплей автомобиля нет никакого смысла, ну а в результате количество реальных клиентов игрового магазина было мизерным. Есть также основания считать, что на Илона надавили американские власти. Представители дорожных служб выражали беспокойство относительно новой функции ещё в 2022 году, а после открыто заявили, что использование мультимедийного дисплея для игр во время движения категорически запрещено. Водитель должен не играть в Ведьмака, а контролировать движение автомобиля, даже если он использует автопилот. Напомним, по требованиям разработчика, водитель обязан всегда держать руки на руле и быть готовым перехватить у ИИ управление. Ну а полиция уже фиксировала инциденты, когда владельцы автомобилей Tesla играли за рулём.

Как уже было сказано, это не первый и не последний удар, который придётся выдержать Маску. Не так давно миллиардер расформировал подразделение сотрудников, занимавшихся разработкой новых стандартов зарядных станций. Похоже, на развитие технологий пока нет средств, ведь конкуренция обостряется. Представители Tesla уже прокомментировали происходящее и заявили, что изменения касаются только магазина приложений Steam. Другие геймерские возможности будут доступны владельцам в полной мере, а значит запуск игр всё ещё возможен. В целом встроенная игровая платформа в электрокарах представляет собой обычный компьютер, но из-за особенностей операционной системы просто так запускать игры с торрентов на автомобиле не выйдет.