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Bublik1
В России ужесточат меры борьбы с незаконным майнингом
Многие майнеры пользуются дешёвыми тарифами для населения, что приводит к перегрузке сетей и авариям

По данным аналитиков, после халвинга средняя стоимость одного добытого Bitcoin достигла 53 тысячи долларов. Это настоящий рекорд, ведь ещё никогда майнинг не был таким дорогим. Согласно всё тем же оценкам, как минимум 20% всех фермеров сегодня копают в минус, а значит расходы на электричество у них существенно превышают доходы. Владельцы более современного оборудования выходят в плюс, но даже они не могут рассчитывать на стабильную прибыль. Всё дело в том, что требуется не только платить за розетку, но и поддерживать работу оборудования в нормальном состоянии. Это целый штат специалистов, не говоря уже о поломках и непредвиденных обстоятельствах. Многие майнеры покупали установки для добычи криптовалюты в кредит, но процентная ставка сегодня высокая даже в США. За последние несколько дней цифровое золото немного подорожало, однако аналитики считают, что минимальным порогом для доходности всей отрасли является отметка в 80 тысяч долларов. Только после того, как Bitcoin будет торговаться выше или на уровне этой суммы, майнеры смогут окупить все свои затраты. По крайней мере сегодня, ведь сложность добычи постоянно растёт, а значит без дополнительных инвестиций заработки уже через полгода существенно снизятся. 

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Эксперты отмечают, что не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд, ведь российские майнеры находятся в привилегированном положении. Для сравнения, если вы откроете бизнес в Техасе, где сосредоточена большая часть шахтёров США, то будете платить 0.172 доллара за 1 кВт*ч (15.5 рубля). В Иркутской области тариф для населения в 10 раз ниже, что привлекает любителей лёгких денег, которые хотят экономить на электроэнергии. Тариф для предприятий выше, но даже в этом случае добывать криптовалюту выгоднее, чем в большинстве стран мира. Это приводит к тому, что расходы на каждый полученный ВТС ниже, чем в среднем на рынке, а это в свою очередь привлекает в Иркутскую область всё больше фермеров. Известно, что в области потребление энергии в 2022 увеличилось на 13% если сравнивать с 2021 годом, и на целых 36%, если учитывать показатели 2019. При этом многие регионы России отмечают настоящее нашествие майнеров, где тарифы на электричество способствуют получению сверхприбылей. В пересчёте на доллары можно констатировать, что такие доходы американским фермерам даже не снились, ведь при правильном подходе можно зарабатывать в 3-5 раз выше, чем в среднем по рынку. Но это в случае, если мы говорим о майнинговой компании, которая прошла официальную регистрацию и платит налоги, получая электричество по тарифу для предприятий. По данным специалистов, многие шахтёры предпочитают нигде не регистрироваться, занимаясь незаконной добычей криптовалют. 

Особенно популярно размещение небольших ферм в домовых хозяйствах, в которых нет индивидуального счётчика. Обычно каждая квартира оплачивает счета по усреднённому тарифу в зависимости от количества прописанных лиц, а в результате майнеры тратят на добычу 1 ВТС в десятки раз меньше, чем при обычных условиях. По данным местных операторов электросетей, майнеры уже стали проблемой для нескольких регионов, в которых ранее не наблюдалось дефицита мощностей. Иногда чрезмерное давление на сети приводит к сбоям и аварийному отключению рядовых пользователей, а в итоге власти намерены усилить борьбу с нелегальными фермами. Уговаривать майнеров перейти на легальные принципы работы уже пробовали. Часть бизнесменов всё же приняла условия, но некоторые продолжают находиться в серой зоне, извлекая прибыль за счёт государства. Следующим шагом будет ужесточение контроля потребляемой энергии. По данным специалистов, даже если в каждой квартире нет счётчика, то прибор обязательно стоит при подключении всего дома. Таким образом будет фиксироваться перерасход энергии в каждом отдельном доме, после чего потребуется выявить и наказать нарушителей.

Российские власти ещё не полностью определились с алгоритмом действий, но эксперты уверены, что до конца текущего года появятся чёткие нормы, позволяющие бороться с незаконным подключением к домовым электросетям. Ожидается, что штрафы будут учитывать не только сам факт нарушения, но и распространяться на весь период работы фермы. Майнер получит квитанцию с перерасчётом, где будет указана разница в тарифах, ну а в некоторых случаях суммы будут достигать миллионов рублей. Многое зависит от конечной мощности оборудования. Скорее всего, если у пользователя всего несколько устройств для добычи криптовалюты, то его деятельность останется незамеченной, а вот скрыть десять единиц уже не получится. Эксперты рекомендуют нарушителям заранее подумать о своём благополучии, поскольку в конечную сумму может быть включена пеня и другие штрафные санкции. Майнинг в России не запрещён, но это не значит, что оборудование можно подключить у себя в квартире. Домовые электросети не рассчитаны на такие высокие нагрузки, а соседи, как правило, знают, кто виноват в отключениях электричества. Как уже было указано выше, даже после перехода на повышенный тариф майнеры в РФ тратят на добычу 1 ВТС меньше, чем их коллеги в США, а попытки сократить расходы до нуля могут обойтись намного дороже, чем кажется. 

По данным Системного оператора ЕЭС, за 2023 год в России было сожжено 1121.6 миллиарда кВт*ч электричества. При этом майнеры оказали несущественное влияние на общую картину. Предполагается, что добыча криптовалюты израсходовала не больше 14 миллиардов кВт*ч в 2022, но за последние годы потребление со стороны майнеров значительно увеличилось. Эксперты полагают, что, начиная с 2026 года, за счёт появления новых мощностей по добыче криптовалюты потребление со стороны фермеров будет увеличиваться на 33.2 миллиарда кВт*ч в год. Даже в этом случае речь о дефиците энергии не идёт, тогда как нагрузка на отдельные регионы становится заметно выше, чем ожидалось, а это требует выработки законодательных мер, позволяющих контролировать распределение ресурсов и работу майнеров. 

#майнинг #криптовалюты
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