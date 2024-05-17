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Bublik1
Эксперты назвали основные поломки, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в РФ
Китайские авто имеют целый ряд минусов, но чаще всего выбора у российских потребителей просто нет

Многие аналитики отмечают значительное увеличение качества китайских автомобилей. За последние 10 лет транспортные средства из Поднебесной сильно продвинулись в технологической части, а сегодня многие местные компании обходят европейских конкурентов по оснащению автомобилей. Особенно активно наращивается количество электрокаров, на которые власти делают основной упор. Данное направление получило приток инвестиций и продемонстрирует рост в ближайшие несколько лет. Илон Маск пытается не отстать от местных бизнесменов, но всё идёт к тому, что доля Tesla не китайском рынке будет становиться всё менее значимой. Китайские власти пока не вводят санкций против иностранных компаний, но в 2025 году всё может измениться. Напомним, несколько дней назад Байден усилил давление на китайскую промышленность путём введения дополнительной пошлины на электронику в размере 25-50%. Таким образом конечная цена может увеличиться в 2 раза, что сделает попытки выхода китайских производителей электрокаров на американский рынок нереалистичными. 

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Специалисты считают, что китайский рынок огромен и какое-то время позволит местным компаниям расширяться даже с учётом действующих ограничений, ну а особенно актуальной информация об автомобильном секторе КНР является для жителей России. После ухода из страны ключевых европейских и многих других компаний, начался массовый запуск производства китайских транспортных средств. Важно учитывать, что речь идёт о длительном процессе, ведь между планами на запуск производства и началом массового выпуска машин обычно проходит 2-3 года. Это значит, что даже после отмены санкций быстро восстановить своё присутствие на российском рынке иностранные производители не смогут. Придётся ориентироваться только на экспортные поставки, но к этому моменту рынок будет уже занят китайцами. К сожалению, по целому ряду причин недорогие китайский электрокары и автомобили на бензиновом топливе после российской локализации становятся намного дороже, чем у себя на родине, но альтернатив нет и не предвидится. 

Производство китайских машин в РФ будет расширяться, как увеличатся и поставки готовой продукции. На этом фоне всё больше потенциальных покупателей задаются вопросом о качестве подобных автомобилей. По мнению экспертов, проблем с китайцами немного больше, чем с более привычными европейцами. Если говорить о самых больших сложностях, то чаще всего неприятные ситуации возникают с электроникой. Ну а поскольку китайские производители стараются каждый узел оснастить электронными приспособлениями, то выйти из строя может что угодно. Чаще всего ломаются коробки передач, оснащённые роботизированным контролем переключения скорости. Автовладельцам приходится ехать на оптимизацию программного обеспечения или даже заменять часть вышедших из строя компонентов. ПО в целом далеко от европейских стандартов, а иногда подводит и тормозная система. Поломки случаются здесь чаще, чем на европейских и американских машинах, что свидетельствует о том, что качество китайских транспортных средств пока уступает конкурентам. Нередко фиксируются поломки электроники в салоне. Это могут быть цифровые панели, камеры или датчики. Последние в целом могут демонстрировать крайне непоследовательную информацию, вводя владельца в заблуждение. Ну и в условиях российского климата проблема всё ещё заметна с плохой оптимизацией. Бывает так, что при температуре -20 градусов китайский автомобиль отказывается заводиться. Очевидно, что в более северных регионах проблема с эксплуатацией в зимнее время года становится ещё более актуальной. 

И всё же, проникновение китайских автомобилей движется намного быстрее, чем это было в случае корейских и японских аналогов. Судя по тем мерам, которые принимаются в Европе и в США, там намерены бороться с конкурентами при помощи не совсем конкурентных способов, плохо вписывающихся в устав ВТО. Похоже, других мер поддержки собственных производителей у европейских и американских лидеров больше не осталось. Особенно станет сложно, когда китайцы решат указанные выше проблемы, подтянув качество без повышения конечной стоимости. 

#аналитика #автомобили #транспорт
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