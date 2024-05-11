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Bublik1
Американские кредиторы требуют у Зеленского вернуть $20 млрд, опасаясь полного развала Украины
Если проект под названием "Украина" перестанет существовать, то и долги платить будет некому

Современная Украина уже давно превратилась в страну с заоблачно высоким уровнем коррупции и критически низким уровнем жизни населения. Но если до 2022 года чиновники и местные политики ещё пытались скрывать от общественности свои намерения, то за последние два года небольшая прослойка общества сколотила огромный капитал и продолжает затягивать в бездну миллиарды долларов. Иногда сдают нервы даже у местной прессы, которая жёстко контролируется властями. Там пишут о скандалах с исчезновением оружия, а также приводят любопытные факты, способные вызвать ужас у европейских обывателей. К примеру, уже два раза европейцы скидывались на поставки генераторов для критической инфраструктуры Украины. В первый раз спешно завозилось оборудование в конце 2022, а после во второй половине 2023. Похоже, сегодня чиновники снова пытаются выбить из доверчивых иностранцев очередную партию генераторов. В теории больницы, школы и другие коммунальные предприятия должны иметь доступ к электричеству при любых обстоятельствах, но когда в том или ином регионе исчезает свет, то перестаёт работать и критическая инфраструктура. Куда местные дельцы подевали генераторы, остаётся только догадываться, но подобных примеров множество. 

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Особенно удивительным кажется город под названием Николаев, где уже 2 года в водопроводе нет доступа к пресной воде. Долгое время из кранов вообще не текла никакая жидкость, но полтора года назад туда начали подавать речную воду, которая крайне опасна для употребления. В местной прессе пишут, что сегодня из кранов течёт всё та же гадкая жижа, а попытки властей улучшить ситуацию лишь меняют цвет воды. При этом за последние два года иностранные инвесторы выделили на создание водопровода десятки миллионов долларов, благополучно растворившихся в карманах чиновников. А между тем в городе проживает не меньше 400 тысяч человек, для которых поиск питьевой воды стал ежедневным квестом. Первоначально власти уверяли, что подадут воду после того, как русские уйдут из Херсона (соседний город). Судя по всему, чиновники полагали, что это никогда не случится, поэтому вынуждены были придумывать новые отговорки, когда русские вдруг оставили город. Как уже было сказано выше, воды до сих пор нет, ну а власти уверяют, что создают уже третий или пятый по счёту проект, которые обязательно будет реализован в 2026 году. Или нет, ведь прошлые проекты так и не удалось завершить. 

Но куда интереснее ситуация с бюджетом Украины. Согласно ожиданиям правительства, доходная часть в 2024 достигнет 1.76 триллиона гривен (около 46 миллиардов евро), тогда как расходы составят немалые 2.25 триллиона гривен или 87 миллиардов евро. Проще говоря, добрый дядюшка Шольц и компания европейских спонсоров обязаны обеспечить кругленькую сумму, без которой никак не обойтись. Зеленский откровенно шантажирует Запад и рассказывает о том, что не сможет сражаться с русскими без денег. Планируется получить 43 миллиарда евро, часть из которых пойдёт на выплату текущих кредитов. Что удивительно, украинские власти ещё и заявляют о росте ВВП на целых 4.6%. Похоже, в Киеве научились рисовать красивые цифры, как это уже давно делают умники из Вашингтона. Американцы должны всему миру больше 33 триллионов долларов, но считают свою экономику здоровой и даже рассказывают о её мифическом росте. Но оставим США с их проблемами, ведь недавно появилась любопытная новость, которая осталась почти незамеченной. Речь о том, что иностранные кредиторы потребовали у украинских властей осуществить выплаты по долговым обязательствам. В 2023 году Киеву удалось согласовать временную заморозку оплаты по части кредитов, но сделано это был под обещания успешного контрнаступления. Сегодня всем очевидно, что украинскую армию ждал полный провал, ну а кредиторы ведут себя как обычные стервятники, пытаясь получить хоты бы часть ранее обещанной им добычи. Особенно активно давят на Зеленского представители американской BlackRock и немецкой Pimco. Ранее руководство этих фондов согласилось подождать до 2027 года, но недавно выразило намерения получить 20 миллиардов долларов уже в 2024 году. 

Украинские власти уже обратились в Белый дом и даже в МВФ, пытаясь отсрочить неизбежное, но во всех инстанциях им объявили, что по счетам всё же платить придётся. Кроме того, уже в этом году нужно отдать 2.9 миллиарда долларов в качестве процентов по кредитам, которых за последние годы образовалось целых 151 миллиард долларов. Как уже было сказано выше, большая часть выделяемых средств оседает в безграничных карманах местных властей, ну а кредиторы угрожают финансовыми санкциями. Если долг не будет выплачен, то доступ к иностранным средствам окажется заблокирован, а аналитики полагают, что у Украины остаётся только один выход: очередной грабёж собственного населения при помощи дефолта. Национальную валюту сильно обесценят, что позволит собрать средства на выплату кредита. Эксперты отмечают, что BlackRock и Pimco могли бы и подождать, но финансовые воротилы опасаются, что уже совсем скоро платить по кредитам будет некому. Всё больше аналитиков полагает, что сохранить Украину в её текущем состоянии не выйдет. Страна может развалиться на несколько частей, ну а в такой неразберихе никто не захочет брать на себя финансовые обязательства. Сколько ещё времени Зеленский сможет находиться у власти, зависит только от поддержки со стороны США. Новые транши отдаляют перспективу полного поражения, но оружия слишком мало, а значит в Белом доме пытаются сделать всё возможное, чтобы конфликт затянуть ещё на несколько лет. Наступательных вооружений практически нет, ну а приход к власти Трампа и вовсе способен поставить точку в проекте под названием «Украина». 

#украина #аналитика #политика
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