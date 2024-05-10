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Bublik1
Российские власти планируют принять новый свод законов, касающийся работы маркетплейсов
Когда именно будет подготовлен новый законопроект, пока неясно

Модное слово «маркетплейс» появилось в российском обиходе относительно недавно. Долгое время большая часть электроники приобреталась через официальную розницу или небольшие торговые магазины, но с проникновением интернета на смартфоны всё начало меняться. Первые маркетплейсы открылись несколько десятилетий назад, но популярность к ним пришла относительно недавно. Если вы хотите купить телевизор или компьютер, но привыкли видеть товар лицом, то без похода в супермаркет не обойтись. Специалисты расскажут об особенностях того или иного товара, а также продемонстрируют его в работе. Выбор огромен, а в крупных городах можно встретить несколько действующих сетей электроники. Для тех, кому достаточно картинки и скромного описания, существуют маркетплейсы. Эксперты называют целый ряд отличий подобных точек продажи от традиционной розницы, но по большому счёту всё сводится к форме собственности. Так, в том же Эльдорадо все товары принадлежат владельцам супермаркета. Вы можете купить смартфон или машину для приготовления кофе придя в магазин, но также вольны сделать заказ удалённо. В любом случае товар доставляется со склада Эльдорадо и может быть передан покупателю с помощью курьера или же посредством почтовых сервисов. 

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В маркетплейсе вы вольны выбирать не только между тем или иным товаром, но также можете ориентироваться на конкретного продавца. Например, вы наслышаны о плохом гарантийном обслуживании со стороны того или иного предпринимателя. Либо вам не нравится ценовая политика, способ доставки и любые другие нюансы. Предприниматель, который решил продавать товары через маркетплейс, должен предоставить данные о своём бизнесе и может тут же приступить к рекламе той или иной продукции. Обычно в супермаркетах цены держатся на стабильном уровне даже несмотря на перепады курса национальной валюты, тогда как маркетплейсы удивляют неподготовленного клиента резкими перепадами. Утром видеокарта может стоить 35 тысяч рублей, но вечером она уже будет доступна за 40 тысяч. Продавец волен назначать любую цену, ну а маркетплейс берёт небольшой процент за свои услуги. Наиболее опытные покупатели научились искать лучшие предложения и уверяют, что цены на все товары в маркетплейсах намного ниже, чем в официальной рознице. Может и так, но в данном случае нужно разбираться в тонкостях, тогда как рядовые граждане не готовы вникать в подобные мелочи. Как бы там ни было, но маркетплейсы становятся всё более популярны среди российских потребителей, а многие из них озвучивают планы активного расширения. 

По всей стране открываются точки выдачи товаров, а интерес к подобному ведению бизнеса постоянно растёт. Похоже, уже совсем скоро деятельность маркетплейсов будет регламентирована, о чём сообщает исполняющий обязанности главы Минцифры. Ещё в апреле Максут Шадаев заявил, что данное направление бизнеса стало настолько большим, что требует повышенного внимания и контроля со стороны государства. Отмечается, что в настоящее время ведущие ведомства согласовывают определённые детали будущего законопроекта, а точные данные будут известны уже совсем скоро. Планируется решить несколько ключевых вопросов. Например, регулирование комиссии со стороны владельцев товара. Также существуют расхождения относительно того, где должен размещаться товар и каким образом он будет доставляться покупателю. Важно предусмотреть обязанности сторон и убедиться в том, чтобы товары доставлялись во все населённые пункты, а не только в крупные города. Обязателен пункт трудоустройства наёмных работников, поскольку неприятные прецеденты уже с маркетплейсами возникали.

Напомним, в настоящее время в России наибольшей популярностью пользуются «Яндекс.Маркет», Wildberries и Ozon. Давление со стороны маркетплейсов на рынок электроники увеличивается, ну а с 1 апреля беспошлинный порог ввоза товаров в Россию был снижен с 1000 евро до 200 евро. Подобное решение оказало влияние на ценовую политику маркетплейсов. Как уже было сказано, торговые сети закупают продукцию большими партиями, а значит всегда платят налоги, тогда как мелкие предприниматели на маркетплейсах могли ставить цены ниже за счёт ухода от ввозной пошлины. Продавцы получали сверхдоходы, ну а после 1 апреля вынуждены были увеличить стоимость своих товаров. Популярность маркетплейсов стабильно увеличивается по всему миру, где лидером остаётся Amazon. Также на глобальном рынке присутствует и eBay, который из небольшого магазина подержанных товаров превратился в настоящего гиганта. Российским площадкам до таких высот ещё далеко, ну а единственный шанс увеличить продажи заключается в выходе на мировой рынок. Учитывая давление санкций пока это сделать невозможно. 

#маркетплейсы
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Цифровая техника на российских маркетплейсах подорожала на 15-20%
Интернет-продавцы недовольны новым законом, регулирующим торговлю на сайтах маркетплейсов
ФАС: на маркетплейсах с начала 2024 года заблокированы более 2 миллионов карточек товаров
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Вячеслав Эрин
15:29
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FelsheR-ZVZVZVzV
15:27
пусть думает что он думает. Зато потом будут статьи в которых он плачет, что энвидиу не купил. Хотя если купит энвидию... то дальше сами знаете.) Контора пишет!))
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
FelsheR-ZVZVZVzV
15:23
а что с дровами у зеленых плохого? Просто всю жизнь на них и все только хорошее.)
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
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15:23
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irnwlf
15:22
Хоть ты и радивонадрочер, но я поставлю лайк, ибо долго ржал с этого коммента.
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Алексей Дрёмин
15:21
Щас АМД нативно превосходит нвидиа в играх, карты дешевле и мощнее зелёных обрезков, к тому же я намучился с дровами от зелёных криворуких бездарей. Вообще не жалею что на амд перешёл
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Добрый день
15:17
Как уже говорил - каждому своё. Я, лично, все эти улучшайзеры не перевариваю, поэтому играю либо без них, либо покупаю видеокарту соответствующей мощности.
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
Eppius
15:15
270 тысяч за карту поиграть))) И ведь покупают! Тогда зачем уменьшать цену.
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vl
15:13
у меня карта от Asus длиной 20 см , даунвольтингом снизил потребляемую мощность до 140 Вт, всё тихо, нормально, и нет упора в лимиты.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
sergekarpov
15:10
Но вы же сами написали, что влияние FG на картинку "можно сказать что почти незаметно", именно поэтому на 4060Ti можно играть в Ведьмака и Киберпанк в FHD например (к тому же с включенным RT), а на 67...
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
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