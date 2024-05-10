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В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы

Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным 8 мая 2024 года
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До 2022 года рынок развлечений России считался одним из наиболее перспективных в Европе. Продажи в странах ЕС достигли максимума, тогда как российские потребители готовы были наращивать количество потребляемого контента. Производители подобной продукции инвестировали в рекламу и открывали местные представительства, но после введения санкций всё это резко прекратилось. Эксперты полагают, что выбора у создателей развлекательного контента не было, но указывают также на неверные оценки в подсчётах. Многие иностранные компании открыто заявляли, что российский рынок генерирует всего несколько процентов от общемировых продаж, но по итогам 2023 не досчитались сотен миллионов долларов. Кто-то потерял возможность транслировать фильмы в российских кинотеатрах и продавать их стриминговым платформам, тогда как другие сталкиваются с невозможностью реализовывать игры на специализированных площадках. 

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Согласно некоторым оценкам, в 2021 году жители России потребляли немногим больше 1% от мирового объёма игрового контента. В деньгах это скромные 2.4 миллиарда долларов, которые многим аналитикам кажутся недооценёнными. Специалисты My.Games не делятся с прессой методикой оценки, ну а всё говорит в том, что в реальности цифра могла быть значительно выше. При этом в 2022 официальные продажи игрового контента в России существенно снизились, что вполне ожидаемо, поскольку крупные студии покинули отечественный рынок. По некоторым данным, в 2022 рынок видеоигр в РФ просел на 25%, тогда как доля пиратского контента увеличилась на 69%. В 2023 наблюдался некоторый рост, но в данном случае сложно сказать, на каком основании аналитики пришли к подобным выводам. Крупные студии санкции не отменяли, а ограничения стало обходить ещё сложнее. Многие геймеры используют сервисы VPN, но хороших решений становится всё меньше. Специалисты полагают, что России нужны собственные разработчики, которые смогут заменить ушедшие с рынка иностранные студии, вот только здесь не всё так просто. Даже наладить выпуск продуктов питания без доступа к высоким технологиям крайне трудно, ну а разработка игр намного сложнее, чем производство макарон или замороженной пиццы. 

Не так давно президент России поручил правительству изучить вопрос создания собственной игровой отрасли, но пока неясно, к каким выводам пришли власти. Отчёт должен появиться этим летом, ну а 8 мая В. Путин подписал указ, согласно которому вводятся дополнительные меры контроля за рынком видеоигр. Указ носит название «Об утверждении основ государственной политики России в области исторического просвещения» и вступил в силу в момент подписания. Главная цель принятых мер заключается в необходимости регулирования рынка видеоигр и предотвращение распространения продукции, искажающей представление об исторических событиях как в России, так и в мире, а также о месте и роли России на глобальной арене. В тексте указа сказано, что принятые меры будут способствовать укреплению идентичности, сплочённости и сохранению традиционных ценностей российского общества. Также удастся взять под контроль деструктивные проявления, которые негативным образом влияют на культуру и идеологию населения. 

По мнению президента, компьютерные игры должны способствовать развитию личности, воспитывать людей в соответствии с универсальными ценностями и патриотизмом. Подобную идею поддерживают многие общественные деятели и политики. Например, депутат Госдумы А. Хинштейн полагает, что в настоящее время игры представляют собой не только развлекательный контент, но и выступают в качестве ключевого элемента воспитания современной молодёжи. Нет никаких сомнений, что контроль за видеоиграми должен производиться, вот только в данном случае власти забывают, что иногда развлечение – это просто развлечение. Было бы неплохо, если бы появилось больше проектов, создающих обучающие материалы в игровой форме, а всё это внедрялось в учебный процесс российских школ. Цифровизация имеет важное значение, но уставший после работы человек хочет просто расслабиться. Ему не интересна идеология и политика, ну а аналогичные попытки внедрить идеологическую составляющую в отечественный кинематограф пока не увенчалась успехом. При этом снять фильм проще, чем создать современную видеоигру с впечатляющей графикой, а окупить игровой контент намного сложнее, если он окажется неинтересен потенциальным потребителям. В результате сегодня на российских экранах высокие зрительские оценки получают комедии и экранизации сказок, тогда как серьёзные работы не интересуют рядового потребителя развлекательного контента. 

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Напомним, в 2023 году профильная комиссия совета законодателей при Федеральном собрании предложила создать реестры так называемых запрещённых и разрешённых видеоигр. Эксперты пока не до конца понимают принцип действия нового закона. Скорее всего, как только подобные реестры будут созданы, часть популярных игр может быть запрещена для продажи на территории России. В данном случае проблема заключается в том, что запрещать уже и не придётся, поскольку авторы лицензионной продукции самоустранились. Ну а будут ли предприниматься попытки повлиять на иностранные сервисы цифровой дистрибуции, большой вопрос. Сомнительно, чтобы как Steam, Epic Games, GOG и другие согласились удалять игры по решению российских властей. Возможно, после снятия санкций данные платформы рассмотрят блокировку тех или иных тайтлов на территории России, но мы с вами знаем, как легко все эти ограничения обходятся. Кроме того, никто ведь не отменял торренты, на которых всё это доступно без ограничений. Представители игровой индустрии РФ полагают, что без поддержки государства им не выжить, но эксперты уверены, что выделение средств окажется малоэффективным решением. Всё дело в том, что российский рынок действительно не самый большой на планете, пусть и не такой маленький, как утверждает статистика. Именно поэтому без выпуска новинок на мировом рынке выйти на уровень прибыльности не получится. Ну а простое субсидирование без необходимости возвращать потраченные государством средства, решают проблему количества, но не качества. 

Стоит добавить, что множество некоммерческих организаций и фондов активно поддерживают российские студии не только финансово, но и предоставляют экспертную и технологическую помощь. «Россия – страна возможностей» запустила инициативу под названием «Начни игру», главная цель которой заключается в попытке ускорить появление как можно большего количества специалистов в игровой индустрии. «Институт развития интернета» (находится на балансе российского бюджета) выделил около 490 миллионов рублей разработчикам Cyberia Limited на создание игры «Смута». 4 апреля 2024 года эта игра стала доступна для покупки, но в данном случае произошло именно то, о чём предупреждали эксперты. Новинка показалась геймерам скучной и не пользуется успехом. Отбить инвестиции у разработчиков не выйдет, но они и не нуждаются в этом, поскольку за всё заплачено из бюджета. Как только создатели видеоигр начнут тратить собственные средства, игры сразу же станут больше походить на те, что выпускают иностранные студии. Как уже было сказано выше, российским разработчикам придётся учитывать особенности законодательства, ну а геймерам интересен результат. Пока ничего серьёзного российские студии предложить не могут. 

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