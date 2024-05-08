По данным источников, увольнением сотрудников и закрытием торговых точек решается проблема падения чистой прибыли компании «Ситилинк».

Ещё недавно казалось, что российский рынок электроники разделён между ключевыми игроками и не подвержен значительным изменениям. Аналитики отмечали, что сферы влияния чётко разделены, а многие жители страны сделали выбор в сторону того или иного магазина. Вот только антироссийские санкции спутали все карты, ведь кто-то сумел быстрее и лучше других приспособиться к обходу ограничений. При этом особенно активно развиваются маркетплейсы. Крупнейшие сети сообщили о планах расширить представительства в регионах и намерены осуществлять выдачу товаров в сотнях новых торговых точках по всей стране. Некоторые уже занимаются поглощением частников или мелких служб доставки, но в целом процесс кажется однородным, ведь возможности для роста имеют все основные игроки. Как оказалось, не всё так просто, ведь сегодня стало известно о проблемах ведения бизнеса компании «Ситилинк». Данная сеть входит в состав группы «Мерлион» и начала активное развёртывание на рынке электроники в 2008 году. Похоже, дела у «Ситилинка» идут не очень хорошо, о чём сообщают «Ведомости». По данным журналистов, запущен процесс сокращения кадров, а первыми на вылет отправят специалистов в области информационных технологий.

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Авторы новости отмечают, что сеть электроники находится в процессе реструктуризации, в ходе которой целый ряд подразделений будут объединены с дистрибьютором электроники и бытовой техники Merlion. Точные причины принятых решений не называются, поскольку информация носит неофициальный характер. Журналисты полагают, что происходящее связано с финансовыми трудностями, с которыми столкнулся ритейлер. Так, в 2022 году торговый баланс достиг 138 миллиардов рублей с чистой выручкой порядка 1.6 миллиарда. Ну а в 2023 всё оказалось намного хуже, чем ожидалось, поскольку операционная прибыль составила 132.7 миллиарда с выручкой на уровне 799 миллионов рублей. Таким образом чистая выручка упала в 2 раза, что не устраивает владельцев торговой сети. Ну а если учитывать показатели 2021 года, то проблема и вовсе приобретает очертания системного кризиса. Напомним, в 2021 удалось заработать 155 миллиардов рублей с чистой выручкой в размере 2.2 миллиарда рублей. Аналитики отмечают, что за последние несколько лет наблюдается 3-кратное падение чистой прибыли и значительное сокращение операционной выручки, тогда как большая часть российских ритейлеров в 2023 показа рост доходной части.

Авторы «Ведомостей» пишут, что сокращения начались ещё в 2023 году, когда решено было уволить сотрудников, работающих на условиях аутсорсинга. Сколько точно специалистов выставили за дверь, не указывается, но количество уволенных сотрудников считается значительным. По словам решившего остаться анонимным бывшего сотрудника «Ситилинка», вначале уволили тех, кто выполнял задачи в колл-центре. После этого начались сокращения специалистов, занимавшихся поддержкой работоспособности сайта. Сотни человек оказались на улице, а происходящее подтверждает ещё один сотрудник компании. Оказывается, в конце прошлого года были проведены масштабные сокращения, что привело к ликвидации целых отделов, в которых трудилось много людей. Неназванный источник утверждает, что вместе с ним работало около 15 человек, но отдел был расформирован в результате тотальной экономии ресурсов. Источник заявляет, что ему даже предложили написать заявление об уходе по собственному желанию. Это означало отказ от выплаты всех положенных компенсаций. Подробности не раскрываются, но в итоге руководство «Ситилинка» всё же решило не рисковать и выплатило уволенным специалистам всю положенную по закону компенсацию, включая отпускные.

Оба источника уверяют, что причина массовых сокращений заключается в финансовых трудностях, с которыми столкнулась компания. Якобы, в настоящее время у «Ситилинка» наступили трудные времена, напрямую связанные с падением продаж и уменьшением ассортимента товаров. Ещё одним подтверждением правомерности озвученной информации является и решение руководства компании закрыть 100 магазинов по всей России. Ранее на балансе «Ситилинк» числилось порядка 1000 торговых точек, ну а потеря 10% сети окажет негативное влияние на последующие продажи. Представители ритейлера неохотно комментируют происходящее и уверяют, что намерены сосредоточить усилия на продвижении товаров в онлайне. Якобы, всё это часть стратегии, которая позволит достичь поставленных ранее целей. При этом отмечается, что закрытие торговых точек – это нормальное явление, поскольку стратегия компании претерпевает постоянных изменений и требует коррекции. Не менее любопытны заявления руководства о планах открытия новых магазинов и наборе дополнительных сотрудников в 2024 году. Неясно, для чего было сокращать одних ИТ-шников, чтобы сразу же после этого нанять других. Добавим, что в 2023 «Ситилинк» отказалась от размещения рекламы на нашем сайте. В качестве главной причины значился спад продаж компьютерной техники. Довольно странное решение, ведь обычно, когда наблюдается спад продаж, требуется ещё больше инвестировать в рекламу, а не отказываться от проверенных временем сотрудников и партнёров. Пожалуй, руководству «Ситилинк» всё же виднее, поэтому на этом в данном вопросе поставим точку.