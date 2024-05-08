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Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров

Разгон процессора возможен, проблема лишь в том, что окупить инвестиции сегодня уже не удастся
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Не секрет, что оверклокинг уже очень давно превратился в самый настоящий бизнес. В сети можно увидеть, как известные энтузиасты достигают невероятных показателей, выжимая из процессоров и видеокарт намного больше, чем заложено производителем изначально. Известные бренды пытаются рекламировать собственную продукцию, ну а фанаты спешат в магазины, где их встречают материнские платы за 2 тысячи долларов, на которых работали легендарные оверклокеры. Сложно сказать, сколько денег приносит данная индустрия, но пока всё идёт к тому, что смысла от разгона на компьютерах становится всё меньше. 

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С каждым годом стоимость вхождения в 1000 рекордсменов становится всё дороже, тогда как на экране мы видим всё те же лица, рассказывающие нам истории о невероятном потенциале материнских плат и оперативной памяти. Вот только добиваться рекордов становится труднее, а незначительные несколько сотен мегагерц обходятся дороже, чем готовый игровой компьютер. Потратив время и деньги можно рассчитывать на 5-10% к быстродействию, ну а фанатов не убеждают даже тесты, которых достаточно на просторах интернета. Энтузиасты упрямо отказываются смотреть правде в глаза, уверяя нас в том, что им удалось совершить невероятное, прибавив к конечной производительности не 3-5%, как у нормальных людей, а целых 10-15% только за счёт буста оперативной памяти и настройки таймингов. 

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Сегодня мы не будем спорить с фанатами, поскольку это бесполезно. Важно понимать, что разгон неэффективен с точки зрения инвестиций. Это значит, что заниматься такими глупостями дозволено только тем, у кого много свободного времени и денег, о чём мы и поговорим. Начнём с самого недорогого процессора Intel, который вообще может разгоняться. Давайте совсем старые камни трогать не будем, приняв за отправную точку Core i5-13600KF. Процессор имеет 6 больших ядер и целых 8 бесполезных энергоэффективных. Разгонять можно только первые, тогда как вторые лучше отключить в BIOS. Из коробки камень работает на тактовой частоте 5.1 ГГц, но без системы жидкостного охлаждения выжать из него выше 5.3 ГГц не выйдет. Владельцы пишут, что главная задача заключается даже не в покорении заведомо недостижимых тактовых частот, а в том, чтобы все 6 ядер работали на стабильных 5.1 ГГц. Для этого вам потребуется инвестировать не меньше 30 тысяч рублей в материнскую плату. Например, неплохо справится с задачей Msi PRO Z790-A MAX WIFI. Учтите, что перед нами начальный уровень, который подходит исключительно новичкам. Многое будет зависеть от удачи, ведь камень может отказаться работать на 5.1 ГГц на всех ядрах, ну а результат всё равно окажется ниже ожиданий. 

К примеру, если бы вы за 43 тысячи рублей купили процессор Core i7-14700K, а к нему материнскую плату за 20 тысяч, то получили бы всё равно более скоростную систему. Core i7-14700K отлично себя показывает даже без разгона, ну а попытка поднять тактовые частоты обойдётся вам недёшево. Здесь стоит запастись солидной системой охлаждения и докупить материнскую плату Asus ROG Strix Z790-H GAMING WIFI. Можно взять что-то дороже, но в целом для экспериментов на первое время будет достаточно. В сети пишут, что некоторые удачные экземпляры могут достигать 6 ГГц даже на воздухе. Может и так, но лучше брать СЖО и ориентироваться на 5.7 ГГц на всех восьми ядрах. В синтетических тестах вы увидите прибавку от 10%, хотя в играх буст окажется не таким линейным, как нам бы хотелось. Как мы уже говорили, попытки разгоны с точки зрения финансовой выгоды не имеют смысла. К примеру, в продаже можно встретить Core i9-14900, который окажется быстрее разогнанного Core i7-14700K из коробки. В Россию такой камень не завозили из-за санкций, но в данном случае мы говорим о возможности, а не о том, удастся ли вам купить этот процессор в магазине. 

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Ещё более требовательным окажется Core i9-14900KF. Камень способен работать на тактовой частоте в 6 ГГц из коробки, но отличается крайне горячим нравом. В сети пишут о том, что без премиальной системы СЖО не обойтись, ну а мы даже не станем подсчитывать, сколько на самом деле будет стоить такой комплект. На материнскую плату Asus ROG Strix Z790-H GAMING WIFI стоит ориентироваться только в том случае, если у вас закончились деньги, тогда как увлажающиеся себя владельцы Core i9-14900KF предпочитают комплекты от 100 000 рублей. Обязательно подберите дорогую оперативную память, но рассчитывайте на максимальные 6.3 ГГц на одном или нескольких ядрах и 6 ГГц на всех ядрах. Если вы уже начали паниковать, то самое время изучить скрытый потенциал процессоров AMD. 

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Было время, когда красные радовали нас самыми лучшими оврерклокерскими камнями, но сегодня потенциал сошёл на нет. И всё же, фанаты тётушки Су могут начать эксперименты с Ryzen 7 7700X. Камень из коробки выдаёт 5.4 ГГц, а возможности для разгона сильно ограничены. Предположим, что вам достаточно поднять тактовую частоту до 5.5 ГГц, а основной задачей станет настройка таймингов. В этом случае подойдёт материнская плата Msi B650 GAMING PLUS WIFI. Не пытайтесь прыгнуть через голову, ведь сила процессоров AMD не в этом. Уже в 2024 году купившие Ryzen 7 7700X в 2022 могут заменить камень на Ryzen 7 9700X без лишних движений. Ничего подобного Intel не предлагает. 

Эксперименты с процессорами AMD можно продолжить после покупки Ryzen 9 7900X. Это не самый дорогой камень в линейке, но энтузиасты считают его более гибким, чем указанный выше Ryzen 7 7700X. Как уже отмечалось, многое зависит от вашего везения, а также материнской платы. Для 12-ядерного камня берём Asus PRIME X670-P или близкий аналог. Продукт не самый дорогой и страдает в недостаточной мощности, но даже его хватит для того, чтобы почувствовать себя настоящим оверклокером. Рассчитывайте на скромную прибавку тактовых частот, а эксперты рекомендуют ограничиться 5.6 ГГц на всех ядрах. Даже это кажется крайне сложной целью, поэтому относитесь к поставленной задаче без фанатизма. Если вы спалите материнскую плату или процессор, то по гарантии никто вам новую не вернёт. Вообще, в продаже можно встретить материнские платы по каким-то заоблачным ценам. Например, выше указана плата производства MSI, которая участвовала в нескольких мировых рекордах. Если для вас деньги значения не имеют, то знакомые мажоры обязательно оценят крутую материнскую плату за 150 тысяч рублей.

Ну и мы просто не можем оставить обычных пользователей ни с чем. Если вы хотите вспомнить былые деньки, то можно купить Ryzen 7 5800X. Процессор отвратительно поддаётся разгону, но предложит вам весь спектр эмоций, который испытывают владельцы материнских плат за 150 тысяч рублей. Вы потратите несколько дней на поиск оптимальной тактовой частоты самого процессора и оперативной памяти, добившись идеальных таймингов. Работа будет казаться вам завершённой, но мы настоятельно не рекомендуем смотреть на скоростные показатели Ryzen 7 7700X. Увы, но даже после разгона и идеальных настроек Ryzen 7 5800X окажется медленнее. И всё же, если вы твёрдо решили стать оверклокером, то можно начать с материнской платы производства GigaByte. Никаких рекордов достичь не удастся, но иногда процесс бывает намного интереснее результата. 

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