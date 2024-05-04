Злоумышленники использовали простой способ обмана, получив в своё распоряжение довольно крупную сумму в криптовалюте

Многие из наших читателей имеют опыт владения криптовалютой. Чаще всего речь идёт об аккаунте на популярной криптобирже, где можно хранить значительные суммы в самых различных активах. При этом большинство держателей токенов не сталкивается со значительными рисками. Причина в том, что обмен и покупка осуществляются через встроенную систему P2P, которая позволяет получить деньги или криптовалюту в зависимости от потребностей пользователя. Функция аналогично работает на самых разнообразных площадках, позволяя с минимальными рисками купить нужное количество цифрового золота или же реализовать накопления в криптовалюте по рыночной цене. Но бывают случаи, когда требуется осуществить прямой перевод на другой кошелёк. И вот здесь и начинаются проблемы.

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Начнём с того, что многие владельцы криптовалюты с большим трудом могут отыскать название своего кошелька, что совсем неудивительно. Если вы используете биржу с прямыми переводами через P2P, то не нуждаетесь в подобных сложностях, но многие жители России вынуждены рисковать, поскольку Binance ушла из России, а альтернативная CommEX завершила свою деятельность. Пришлось переводить накопления на другие кошельки, а многие пользователи предпочитают Trust Wallet. При регистрации вы получаете 12 слов на английском языке, которые нужно запомнить для восстановления работы аккаунта, а также набор цифр, выступающий в качестве адреса вашего кошелька. После этого можно бесконтрольно пересылать любое количество криптовалюты, используя как традиционные биржи, так и прямые переводы по договорённости. Простые смертные не обладают значительным количеством цифровых активов, но серьёзные инвесторы владеют огромными состояниями, предпочитая оставаться в тени. Как оказалось, иногда даже опытные держатели попадаются на крючок мошенников.

Любопытной историей поделились специалисты сервиса Cyvers. По их словам, злоумышленники выманили у неизвестного пользователя 1155 ВТС, стоимость которых на момент перевода составляла 68 миллионов долларов. Подробностей о жертве нет, поскольку перевод был полностью анонимным, но зато некоторые детали атаки хорошо видны экспертам. Похоже, пользователь был обманут при помощи так называемой dust attack, которую часто называют пылевая атака или заражение. По данным специалистов, методика простая, но требует удачи, поскольку полагается на невнимательность того или иного человека. Прежде всего мошенники узнают адрес, на который крупный держатель ВТС регулярно отсылает те или иные суммы. После этого при помощи специализированного программного обеспечения генерируется адрес кошелька, в котором первые и последние цифры идентичны указанному выше кошельку. Часто мошенникам удаётся добиться поразительного сходства, ведь отличия кроются всего в нескольких символах. Ничего не подозревающая жертва сравнивает первые и последние цифры, а после чего отправляет злоумышленникам деньги. Очевидно, что перед этим требуется подменить адрес получателя, а именно здесь и кроется основная сложность, но в данном случае нас данная информация не интересует.

Владелец 1155 ВТС на 68 миллионов долларов совершил серию переводов, отправив криптовалюту мошенникам. Вернуть средства невозможно, поскольку они пересылались с одного анонимного кошелька на другой. Теоретически, существуют способы отслеживания каждого токена, который содержится в общей сети, но продвинутые мошенники прекрасно осведомлены о подобной проблеме, поэтому используют специальные ресурсы, где криптовалюта дробится на огромное количество частей, а после успешно отмывается и уже не подлежит идентификации. Указанная выше информация крайне важна для тех, кто регулярно или временами переводит свои средства в криптовалюте на другие кошельки. Потрудитесь отнестись к проблеме внимательно. Автор данного материала имеет небольшой опыт пересылки, но всегда для идентификации изучал только первые и последние 5 символов кошелька получателя. К счастью, проблем не возникло, но так бывает не всегда. Мошенники могут скрываться за каждым виртуальным препятствием, поэтому всегда будьте бдительны. Потеря даже небольшого количество ВТС для обычного человека может стать настоящей катастрофой, ну а что думает указанный выше владелец 1155 ВТС, потерявший их из-за собственной невнимательности, мы с вами никогда не узнаем.