Английские аналитики полагают, что можно собрать ещё несколько миллионов украинцев

Не так давно в немецкой прессе появился любопытный материал, авторы которого опубликовали часть пунктов мирного договора между Украиной и Россией от 2022 года. Соглашение так и не было подписано, но суть его сводилась к крайне выгодной для Киева позиции выхода из конфликта. Украинская сторона получала нейтралитет и гарантии безопасности, а также могла сохранить свою государственность. Немецкие журналисты называют соглашение практически идеальным для Украины и сетуют на то, что оно так и не было принято. Отдельно указывается, что украинская сторона вышла из переговоров по прямому указанию из США, ну а сегодня находится в крайне сложных условиях. Резервы, которые были сформированы для контрнаступления 2023 года, иссякают, а новые подразделения формируются слишком медленно. ВСУ испытывают острый дефицит снарядов, ну а нехватка оружия уже привела к системному кризису.

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С начала 2024 году российская армия продолжает наступать и теснит украинские силы на целом ряде направлений. В качестве основы для прорыва используются авиабомбы, которые оснащены простейшей системой коррекции и сбрасываются на позиции ВСУ в огромных количествах. Киевскому командованию приходится вводить в строй всё новые резервы, но положение на передовой ухудшается, о чём рассказали авторы Foreign Affairs. По мнению британских журналистов, избежать поражения можно только путём тотальной мобилизации, которая будет проведена в несколько этапов. Если украинская армия не получит несколько миллионов бойцов, то выстоять в конфликте не удастся. Предлагается ужесточить мобилизационные мероприятия за счёт молодого поколения, что позволит увеличить количество военнослужащих и остановит российское наступление. Авторы статьи признают, что реализовать такой план быстро не удастся и полагают, что значительная часть новобранцев может быть набрана только к концу 2024 года. Всё это время придётся отбиваться от российской армии, которая в настоящее время имеет успехи на целом ряде направлений.

Ощутимую поддержку ВСУ окажет новый пакет вооружений, но без мобилизации решить проблемы не удастся. На страницах Foreign Affairs пишут о важности обучения не только рядовых солдат, но и офицеров. Якобы, заниматься этим должны страны НАТО, которые просто обязаны увеличить число инструкторов, принимающих участие в обучении. Также стоит уделять внимание вооружению каждой отдельной бригады, а значит больше контроля со стороны американских или европейских союзников не помешает. По мнению неназванных аналитиков, конфликт будет продолжаться ещё несколько лет, поскольку в настоящее время переговорная позиция Киева считается слабой. Проще говоря, Москва уже не согласится на щадящие пункты мирного плана 2022 года и потребует дополнительных уступок. Это значит, что Донбасс, часть Запорожья и другие области в состав Украины не вернуться. Мало того, поскольку наступление продолжается, есть шанс потерять и другие населённые пункты.

Утверждается, что шансов на победу ВСУ мало, а залог успеха кроется в затягивании конфликта. Нужно привлечь в армию как можно больше мужчин (а можно и женщин), дождавшись выхода военнопромышленного комплекса НАТО на полную мощность. Европа наращивает производство снарядов, тогда как в США полным ходом идёт выпуск систем ПВО и других типов вооружения. При этом в Foreign Affairs почему-то решили, что к 2025 году Россия исчерпает свои ресурсы и перейдёт в оборону. Якобы, у армии РФ наступит дефицит снарядов, закончатся авиабомбы, а залогом успеха станет ужесточение санкций. По мнению авторов указанного выше материала, 2025 станет переломным для украинской армии, поскольку именно в 2026 начнётся наступление, которое позволит вытеснить российскую армию к границам 1991 года. Открыто говорится о важности работы с общественным мнением внутри России. Якобы, нужно раскачивать ситуацию изнутри, что снизит количество добровольцев, пополняющих ряды армии. Требуется также оказывать давление на возможности экспорта энергоносителей, наполняющих российский бюджет, а все решения в комплексе позволят затянуть конфликт как можно дольше, создавая для российской экономики непреодолимые препятствия. Якобы, в этом случае правительство РФ само согласится на переговоры и будет готово на уступки.

Если у вас есть время, то вы можете изучить данный материал по ссылке, ну а мы коротко проанализируем его основные пункты. Прежде всего стоит обратить внимание на мобилизацию. Эксперты полагают, что даже усиленное давление на общество не приведёт к желаемым результатам, поскольку оставшиеся в Украине мужчины не настроены отправляться на передовую. Многие просто прячутся, тогда как другие планируют откупиться. Коррупционную составляющую никто не отменял, ну а в итоге Зеленскому не удастся обеспечить ротацию находящихся на линии соприкосновения бойцов. Важно также учитывать, что каждая новая волна бойцов, которых на улицах отлавливают украинские военкомы, заметно уступает предыдущей. Средний возраст солдат ВСУ давно перевалил за 45, но это не подготовленные бойцы, а обычные работяги, которые уже 25 лет пахали на заводах, в полях и в целом имеют массу проблем со здоровьем. Мотивация таких людей крайне низкая, о чём свидетельствуют участившиеся сообщения об отказниках.

Добавим, что рассказы о контроле над поставками вооружения определённым бригадам вызывают сомнения. Всё дело в том, что обычные украинские мужички не только мобилизуются силой, но ещё и вынуждены сами покупать себе снаряжение. Обмундирование, которое выдают союзники, тут же попадает на чёрный рынок. Ещё в лагерях, где насильно мобилизованные проходят обучение, офицеры им говорят о необходимости самостоятельной покупки бронежилета и других частей обмундирования. Ну или можно отправляться на передовую без защиты и надеяться снять её с погибшего от пули или прилёта авиабомбы снаряда. Что до энергоносителей, то британцы, похоже, не осведомлены о действиях правительства США. На днях стало известно, что американские власти выдали российским банкам лицензию на торговлю нефтью, газом, углём и другими энергоносителями. Как это согласовывается с политикой ограничений, сказать сложно. Очевидно, у британских властей свои резоны, ведь там и не скрывают того факта, что хотели бы оставить тлеющий конфликт на территории Украины ещё хотя бы на 10 лет.