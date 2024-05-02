Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Британские эксперты рассказали, как мобилизовать 2 миллиона украинцев и затянуть конфликт до 2026г
Английские аналитики полагают, что можно собрать ещё несколько миллионов украинцев

реклама

Не так давно в немецкой прессе появился любопытный материал, авторы которого опубликовали часть пунктов мирного договора между Украиной и Россией от 2022 года. Соглашение так и не было подписано, но суть его сводилась к крайне выгодной для Киева позиции выхода из конфликта. Украинская сторона получала нейтралитет и гарантии безопасности, а также могла сохранить свою государственность. Немецкие журналисты называют соглашение практически идеальным для Украины и сетуют на то, что оно так и не было принято. Отдельно указывается, что украинская сторона вышла из переговоров по прямому указанию из США, ну а сегодня находится в крайне сложных условиях. Резервы, которые были сформированы для контрнаступления 2023 года, иссякают, а новые подразделения формируются слишком медленно. ВСУ испытывают острый дефицит снарядов, ну а нехватка оружия уже привела к системному кризису. 

реклама

С начала 2024 году российская армия продолжает наступать и теснит украинские силы на целом ряде направлений. В качестве основы для прорыва используются авиабомбы, которые оснащены простейшей системой коррекции и сбрасываются на позиции ВСУ в огромных количествах. Киевскому командованию приходится вводить в строй всё новые резервы, но положение на передовой ухудшается, о чём рассказали авторы Foreign Affairs. По мнению британских журналистов, избежать поражения можно только путём тотальной мобилизации, которая будет проведена в несколько этапов. Если украинская армия не получит несколько миллионов бойцов, то выстоять в конфликте не удастся. Предлагается ужесточить мобилизационные мероприятия за счёт молодого поколения, что позволит увеличить количество военнослужащих и остановит российское наступление. Авторы статьи признают, что реализовать такой план быстро не удастся и полагают, что значительная часть новобранцев может быть набрана только к концу 2024 года. Всё это время придётся отбиваться от российской армии, которая в настоящее время имеет успехи на целом ряде направлений. 

Ощутимую поддержку ВСУ окажет новый пакет вооружений, но без мобилизации решить проблемы не удастся. На страницах Foreign Affairs пишут о важности обучения не только рядовых солдат, но и офицеров. Якобы, заниматься этим должны страны НАТО, которые просто обязаны увеличить число инструкторов, принимающих участие в обучении. Также стоит уделять внимание вооружению каждой отдельной бригады, а значит больше контроля со стороны американских или европейских союзников не помешает. По мнению неназванных аналитиков, конфликт будет продолжаться ещё несколько лет, поскольку в настоящее время переговорная позиция Киева считается слабой. Проще говоря, Москва уже не согласится на щадящие пункты мирного плана 2022 года и потребует дополнительных уступок. Это значит, что Донбасс, часть Запорожья и другие области в состав Украины не вернуться. Мало того, поскольку наступление продолжается, есть шанс потерять и другие населённые пункты. 

Утверждается, что шансов на победу ВСУ мало, а залог успеха кроется в затягивании конфликта. Нужно привлечь в армию как можно больше мужчин (а можно и женщин), дождавшись выхода военнопромышленного комплекса НАТО на полную мощность. Европа наращивает производство снарядов, тогда как в США полным ходом идёт выпуск систем ПВО и других типов вооружения. При этом в Foreign Affairs почему-то решили, что к 2025 году Россия исчерпает свои ресурсы и перейдёт в оборону. Якобы, у армии РФ наступит дефицит снарядов, закончатся авиабомбы, а залогом успеха станет ужесточение санкций. По мнению авторов указанного выше материала, 2025 станет переломным для украинской армии, поскольку именно в 2026 начнётся наступление, которое позволит вытеснить российскую армию к границам 1991 года. Открыто говорится о важности работы с общественным мнением внутри России. Якобы, нужно раскачивать ситуацию изнутри, что снизит количество добровольцев, пополняющих ряды армии. Требуется также оказывать давление на возможности экспорта энергоносителей, наполняющих российский бюджет, а все решения в комплексе позволят затянуть конфликт как можно дольше, создавая для российской экономики непреодолимые препятствия. Якобы, в этом случае правительство РФ само согласится на переговоры и будет готово на уступки.

Если у вас есть время, то вы можете изучить данный материал по ссылке, ну а мы коротко проанализируем его основные пункты. Прежде всего стоит обратить внимание на мобилизацию. Эксперты полагают, что даже усиленное давление на общество не приведёт к желаемым результатам, поскольку оставшиеся в Украине мужчины не настроены отправляться на передовую. Многие просто прячутся, тогда как другие планируют откупиться. Коррупционную составляющую никто не отменял, ну а в итоге Зеленскому не удастся обеспечить ротацию находящихся на линии соприкосновения бойцов. Важно также учитывать, что каждая новая волна бойцов, которых на улицах отлавливают украинские военкомы, заметно уступает предыдущей. Средний возраст солдат ВСУ давно перевалил за 45, но это не подготовленные бойцы, а обычные работяги, которые уже 25 лет пахали на заводах, в полях и в целом имеют массу проблем со здоровьем. Мотивация таких людей крайне низкая, о чём свидетельствуют участившиеся сообщения об отказниках. 

Добавим, что рассказы о контроле над поставками вооружения определённым бригадам вызывают сомнения. Всё дело в том, что обычные украинские мужички не только мобилизуются силой, но ещё и вынуждены сами покупать себе снаряжение. Обмундирование, которое выдают союзники, тут же попадает на чёрный рынок. Ещё в лагерях, где насильно мобилизованные проходят обучение, офицеры им говорят о необходимости самостоятельной покупки бронежилета и других частей обмундирования. Ну или можно отправляться на передовую без защиты и надеяться снять её с погибшего от пули или прилёта авиабомбы снаряда. Что до энергоносителей, то британцы, похоже, не осведомлены о действиях правительства США. На днях стало известно, что американские власти выдали российским банкам лицензию на торговлю нефтью, газом, углём и другими энергоносителями. Как это согласовывается с политикой ограничений, сказать сложно. Очевидно, у британских властей свои резоны, ведь там и не скрывают того факта, что хотели бы оставить тлеющий конфликт на территории Украины ещё хотя бы на 10 лет. 

#украина #аналитика #сво #мобилизация
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
12
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
4
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
4
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
20
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
3
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
1
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2
С модом DreamPunk, игра Cyberpunk 2077 почти неотличима от реальности
+
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
34
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
15
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
59
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
65
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
71
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
7
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
2
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
+

Сейчас обсуждают

Колючка
14:50
ты уснул и сигаретой и сделал пожар? поэтому живёшь в сарае?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Eppius
14:49
Надо рассказать британским экспертам как за 20 минут избавится от их острова никого при этом не мобилизуя и освободить планету от мерзавцев навсегда. Американцам тоже стоит об этом поведать уже про и...
Британские эксперты рассказали, как мобилизовать 2 миллиона украинцев и затянуть конфликт до 2026г
whitespirit
14:49
почему два раза врот?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Легенда
14:48
кто тебе такую глупость сказал?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Dzhereli
14:47
Не понравилась. Банальный сюжет . Левел дизайн тюрьмы идиотский. Как будто 100 лет была заброшена но для гг ее решили наполнить заключёнными и мутантами.
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Eppius
14:46
Мороз -25, печка,музыка,подогревы,фары. Запас хода сразу раза в три упадет.
Cybertruck появился на дорогах России
Легенда
14:46
ходи и мучайся в догадках наркош.
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Апшеронский скакел
14:45
Неужели не понятно, что машинкой кожу снимали, чтоб пересадить на обгоревшие части тела?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
FelsheR-ZVZVZVzzvv
14:44
нигде?
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Андрей Путилов
14:44
В смысле не требуется?! И гонки - двигатель прогресса и технологий, и ИИ - это и есть технологии. Можно про шахматные движки сказать, не интересно за ними смотреть, давай людей. Но они есть и нужны, п...
JP: Солдатам ВСУ под Очеретино приказали быть готовыми к перемещениям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем