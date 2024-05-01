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Bublik1
Выручка McDonald's продолжает снижаться на фоне поддержки Израиля и роста цен на бургеры
Выбор стороны конфликта дорого обходится руководству McDonald's

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В последние годы аналитики отмечают системные противоречия в работе многих крупных компаний. Проблем на пути к успеху огромное количество, но всё сводится к ошибочным попыткам постоянно наращивать прибыль. Капиталистическая машина слишком быстро разогналась, а авторы научных трудов не предусмотрели встроить в систему педаль тормоза. В итоге вместо того, чтобы немного замедлить ход и получать стабильную прибыль, гиганты продолжают попытки наращивать доходы, ну а это не всегда приводит к положительным результатам. Фактически, если мы говорим о зрелой компании, которая присутствует на рынке уже много лет, то потенциала для получения сверхприбыли практически нет. Объяснить подобные истины инвесторам невозможно, а очередная волна недовольства связана с деятельностью McDonald's.

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Судя по квартальным отчётам, дела развиваются не лучшим образом, а реальная прибыль оказалась даже ниже пессимистичных прогнозов аналитиков. Главная проблема заключается в вялых продажах в странах Ближнего Востока. Очевидно, что происходящее связано с геополитической нестабильностью и активной фазой боевых действий со стороны Израиля. Всё это приводит к падению доходов рядовых граждан, а в итоге сильно просел именно бюджетный сегмент. Представители сети ресторанов быстрого питания констатируют, что потребители стали слишком придирчивы и пытаются экономить каждый доллар. Прибыль сети на глобальном рынке выросла всего на 1.9%, тогда как аналитики предсказывали скромные 2.35%. А между тем доходы должны были оказаться намного выше, поскольку ранее McDonald's существенно подняла стоимость своих бургеров. В качестве оправдания указывались проблемы логистических цепочек, рост инфляции и удорожание продуктов питания по всему миру. В некоторых регионах цены взлетели выше 10%, а значит посетители ресторанов быстрого питания стали покупать меньше бургеров.

По словам генерального директора McDonald's, потребители стали слишком придирчивы и реже покупают дорогостоящие предложения. Вместо этого наблюдается тенденция повышенного спроса на наиболее бюджетные товары, которые генерируют для компании минимальную маржу. Крис Кемпчински назвал происходящие изменения проблемными, но полагает, что вскоре потребители привыкнут к новым ценам и начнут охотнее тратить свои средства на дополнительные предложения, где маржа остаётся высокой. Что любопытно, Burger King и Domino's Pizza заявили о росте квартальной прибыли, а аналитики не исключают, что виной всему повышение стоимости бургеров в McDonald's. Недовольные клиенты сравнили ценники и пришли к вводу, что посещать Burger King и Domino's Pizza намного выгоднее, что и отразилось на финансовых результатах всех указанных выше компаний. Кемпчински указывает на новые вызовы, которые придётся решать во втором квартале 2024 года, выражая уверенность в том, что выход из сложившегося положения будет найден. Что до рынка США, то здесь фиксируется рост прибыли на 2.5%, тогда как за аналогичный период 2023 года удалось заработать на целых 12.6% больше. Международные продажи снижаются даже несмотря на то, что в Японии и Латинской Америке наблюдается оживление рынка. 

Финансовый директор McDonald's полагает, что глобальные продажи будут и дальше демонстрировать тенденцию к снижению на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Не внушает оптимизма и нестабильная китайская экономика. Фактически, Поднебесная так и не смогла оправиться от коронавируса и испытывает сложности по целому ряду направлений. Экономика растёт слишком медленно, а в такой ситуации ожидать высоких продаж не приходится. В целом проблемы наблюдаются не только у McDonald's, но и у других сетей быстрого питания, которые также повысили цены на свою продукцию. Одновременно с этим на продажи оказывает негативное влияние политическая позиция руководства McDonald's. Напомним, американская сеть ресторанов быстрого питания решила бесплатно кормить военнослужащих Израиля. Это вызвало бурную критику во многих странах, что привело к падению продаж. Жители мусульманских стран призывают к бойкоту McDonald's, обвиняя компанию в поддержке одной из сторон конфликта.

Похоже, руководство ресторанов быстрого питания ни чему не учится. Эти ребята уже потеряли сотни ресторанов на территории России, приносивших солидные доходы. Ну а теперь очередная политическая выходка стала причиной снижения доходов. McDonald's выкупила свою франшизу в Израиле, но от этого продажи не стали лучше. Аналитики полагают, что ожидать роста продаж в 2024 году не приходится, а продолжающиеся конфликты сильно вредят бизнесу. Пока подобная информация не отразилась на акциях компании, но если доходы перестанут расти ещё несколько кварталов, инвесторы могут потребовать введения непопулярных мер. 

#mcdonald&#x27;s
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