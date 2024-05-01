На нашем сайте часто можно встретить сборки персональных компьютеров. Обычно авторы рассказывают о виртуальном опыте, а значит никогда не держали в руках тех или иных комплектующих. Подобные советы кажутся крайне странными, но количество сборок от этого не снижается. Каждый диванный аналитик норовит предложить оптимальный выбор по разумной стоимости. Иногда к этому процессу присоединяюсь и я. Чаще всего я говорю о реальны сборках, но в данном случае это уже не важно, ведь читатели всё равно не видят разницы между первыми и вторыми.

реклама





Как правило, я предлагаю при сборке ПК руководствоваться головой, ведь иначе можно потратить слишком много денег, не получив ожидаемого результате. Только не сегодня. Как вы уже поняли, данный материал содержит только самые дорогие комплектующие, которые можно купить за деньги. Вообще, если поискать, то можно найти и более продвинутые детали, но в этом случае вы просто тратите лишние деньги, не получая ничего взамен. Я подобрал максимально мощное железо, которое на 100% оправдывает свою цену. Или не оправдывает. Здесь всё зависит от целого ряда факторов, поэтому спорить я не буду.

Самому мощному компьютеру нужна самая мощная видеокарта. Я выбрал GeForce RTX 4090 производства Asus. Это настоящий игровой монстр, который намного больше большинства моделей на флагманском графическом чипе NVIDIA. В сети пишут о невероятно продуманной системе охлаждения, которая позволит вам наслаждаться тишиной даже под максимальной нагрузкой. Первоначально я хотел предложить выкинуть штатный кулер и поставить туда нормальную жидкостную систему охлаждения, но после передумал. Потенциала GeForce RTX 4090 достаточно для любых игр, ну а в реальности ни одному геймеру столько пока не требуется. Зажиточный энтузиаст может себе позволить выбросить видеокарту через пару лет, заменив её на что-то более солидное. Что до разгона, то прибавка в 2-3% выглядит несерьёзно. Давайте пока обойдёмся без глупых экспериментов.

реклама





Пусть простят меня фанаты AMD, но я бы взял процессор производства Intel. Всё дело в том, что Core i9-14900K обладает высокой пластичностью и при правильном подходе способен выдавать очень приличный буст. Я не держал в руках Core i9-14900K, но зато успел оценить Core i9-13900K. Для того чтобы выжать из флагмана Intel все соки, я предлагаю укомплектовать его СЖО производства Thermaltake. Есть устройства и дороже, но я лично знаком с продукцией этого производителя, поэтому не рискую советовать вам другие бренды. Учитывая всё вышесказанное, вы сможете выжать из Core i9-14900K стабильные 6 ГГц на всех 8 ядрах. Малые ядра я советую сразу же отключить, ну а с такой мощною можно покорять игровые высоты без особого труда.

реклама





Нормальному энтузиасту с миллионом рублей в кармане не обойтись без скоростной оперативной памяти. Я принципиально не буду советовать 64 Гб, поскольку от такого количества нет никакого проку. Две линейки по 16 Гб производства G.Skill предлагают невероятные 8000 МГц, что поражает воображение даже самых подготовленных оверклокеров. Не оставляйте тайминги без внимания. Если вы уделите этому процессу пару дней, то сможете выжать ещё 5-7% к конечной производительности. Не факт, что у вас получится, ну а ленивые геймеры могут воспользоваться автоматическими настройками, которые сохранят время и дадут приличный буст.

Ну и всё это было бы бесполезно без стоящей материнской платы. Нужно уложиться в 1 миллион рублей, поэтому будем экономить, купив Asus ROG Maximus Z790 HERO. На этой материнской плате есть всё, что может понадобиться нормальному оверклокеру. Перечислять нудные названия я не стану. Давайте ограничимся тем, что потенциал данного решения превышает потребности даже самых продвинутых энтузиастов. Вы легко сможете разогнать процессор и оперативную память, а запас прочности предполагает самые смелые эксперименты. Если ничего из вышеперечисленного вам не нужно, то просто наслаждайтесь высокой стабильностью и качеством. Asus предлагает огромное количество слотов и интерфейсов на любой вкус, а особенно привлекает поддержка PCIe 5.0, которой я планирую воспользоваться.

реклама





Поскольку мы с вами собираем компьютер для зажиточного геймера, то без двух твердотельных накопителей не обойтись. Вначале я хотел найти один SSD на 512 Гб, но потом понял, что это во мне проснулся разумный покупатель. Вот только миллионерам чужда глупая экономия, а значит берём сразу два твердотельных накопителя Gigabyte. Оба работают на ультимативной скорости, достигающей 12 000 МБ/с. Ёмкость каждого их них равна 2 Тб, а значит вам хватит для пары десятков новых игр. Торренты работают круглые сутки, ну а вы не забудьте подключить скоростной интернет, ведь без этого заполнить такой объём не выйдет. Сюда же ставим жёсткий диск объёмом 22 Тб. Если бы у меня был такой диск, то я бы точно нашёл, что на него записать, но WD SATA-III Ultrastar стоит слишком дорого, поэтому я обхожусь парочкой SSD. Такой HDD можно брать на вырост, спокойно скачивая любимые фильмы и сериалы в режиме онлайн. Словом, покупка очень важная, без которой просто не обойтись.

Такая прожорливая сборка требует приличного блока питания. Решено, берём BE Quiet! DARK POWER PRO 12, предлагающий 1200 Вт и поддержку стандарта 80 PLUS Titanium. Это один из лучших продуктов в своём классе, ну а в нашем случае он обеспечит достаточно энергии для работы всей системы. Некоторые предлагают покупать отдельный блок питания для видеокарты, но я вначале материала написал, что разгон GeForce RTX 4090 считаю бессмысленным занятием. Выбранный блок питания обладает высокой надёжностью, ну а это именно то, что я искал.

Многие купили бы корпус за 5 тысяч рублей, но только не зажиточные энтузиасты. Берём Lamptron LAMP-CSM380B, который будет поражать воображение ваших знакомых уникальным дизайном. Ничего круче за деньги купить не выйдет, ну а два боковых дисплея выглядят впечатляюще. Внутри есть место для всех наших комплектующих, а ещё я рекомендую докупить несколько дополнительных кулеров для отвода горячего воздуха. Не прячьте такой красивый корпус под стол, ведь иначе окажется, что 100 тысяч рублей потрачены зря.

Обычно я ограничиваюсь одним системным блоком в сборе, но сегодня решил пойти дальше, ведь у нас осталось ещё 80 тысяч рублей. Увы, но за такую скромную сумму ничего хорошего я не нашёл. А вот за 160 тысяч есть божественный ASUS ROG Swift. Монитор огромный и поддерживает все современные технологии, которые только нужны геймеру. 38 дюймов отлично вписываются в дизайн большой комнаты, ну а именно такая должна быть у владельца подобного компьютера. Если прикинуть все растраты, то выходит, что я потратил почти на 100 тысяч рублей больше, чем планировал. Я надеюсь, что наши читатели простят мне такую вольность, ведь сборка всё равно была виртуальной. Ну а те, кто решит купить себе нечто подобное, должны быть готовы к тому, что уже через полгода придётся менять процессор и видеокарту. Что поделать, прогресс не стоит на месте, но здесь и сейчас ничего мощнее собрать не получится.