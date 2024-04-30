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Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К

Сколько же видеопамяти должно быть на видеокарте для комфортной игры? Давайте разбираться вместе
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Многие наши читатели спорят о том, какую видеокарту купить. Большая часть словесных баталий построена вокруг выбора того или иного производителя. Многие полагают, что покупать стоит только продукцию NVIDIA, называя массу вполне логичных причин. Что же, видеокарты от дядюшки Хуанга отлично справляются со своими задачами, хотя и стоят дорого. Что до AMD, то продукция от тётушки Су немного дешевле и в целом выгоднее. Спорить на эту тему можно бесконечно долго, но сегодня нас интересует немного другой вопрос. 

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Проблема в том, что требования к играм неумолимо растут. Флагманы прошлых лет козыряли наличием 8 Гб видеопамяти, тогда как сегодня легко можно встретить все 24 Гб. Кто-то скажет, что такое количество излишне, тогда как некоторые уверены, что нужно брать с запасом. Общеизвестно, что количество видеопамяти оказывает на производительность второстепенное значение. Этот факт не требует доказательств, но нуждается в уточнении. Если у вас есть две одинаковых по скорости видеокарты, но первая имеет 20 Гб видеопамяти, а вторая может похвастать только 16 Гб, то разницы действительно не будет, но стоит только рассмотреть меньшее количество памяти, как всё встаёт с ног на голову. Давайте изучим тестирование, которое было проведено на канале PCGamesHardware. Автор взял несколько популярных видеокарт и прогнал их через актуальные игры. При этом он пытался выяснить, сколько памяти должен иметь современный графический чип.

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Начнём с хороших новостей: GeForce RTX 4070 Ti Super, у которой в наличии 16 Гб видеопамяти, достаточна для любых игр. Пока нет ни одной требовательной новинки, которая могла бы даже в 4К загрузить эту видеокарту, а значит владельцам графических чипов с 16 Гб видеопамяти переживать не стоит. Ещё раз напомним, что мы говорим исключительно о количестве видеопамяти, оставив показатель быстродействия второстепенным. GeForce RTX 4070 Ti Super стоит больше 90 тысяч рублей, а значит по карману только самым зажиточным геймерам. Что до GeForce RTX 4070 Ti, то 12 Гб в 4К находятся на пике потребления. В целом ряде игр заметно проседание количества кадров в секунду, но актуальна такая информация только для разрешения 4К с максимальными настройками графики. Во многих игр потребление на GeForce RTX 4070 Ti не превышает 10 Гб, что позволяет говорить о том, что пока 12 Гб можно считать прожиточным минимум. Пока, ведь время на месте не стоит, а уже через год вы начнёте ощущать неудобство. Смысла в покупке GeForce RTX 4070 Ti нет, поскольку она стоит столько же, как и старшая GeForce RTX 4070 Ti Super. 

GeForce RTX 4060 Ti тестировалась в играх с разрешением 2К, а автор использовал две различные модели: с 16 Гб и 8 Гб видеопамяти. В первом случае даже в 2К некоторые игры умудрились задействовать больше 9 Гб, но данное разрешение обладает не такими высокими требованиями, поэтому 16 Гб здесь явно излишни. Что до модели GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб видеопамяти, то уже сегодня в 2К вам понадобится больше. Не везде, но прецеденты есть, а значит попытка сэкономить может обойтись слишком дорого. Видеокарты покупают на много лет вперёд, ну а GeForce RTX 4060 Ti не годится в качестве хорошей инвестиции. Учтите, что версия на 16 Гб намного дороже, но выдаёт примерно аналогичную производительность. В теории жизненный цикл её окажется выше, ну а только конечный пользователь должен решать, стоит ли ему переплачивать за дополнительный объём памяти. 

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Аналогичную картину мы видим при сравнении Radeon RX 7600 XT и Radeon RX 7600. Первая получила 16 Гб, тогда как вторая довольствуется 8 Гб видеопамяти. Разница в цене между видеокартами огромна, тогда как производительность отличается не так сильно. Игры в 2К умудряются сжечь больше 10 Гб памяти на Radeon RX 7600 XT, хотя обычная Radeon RX 7600 чувствует себя относительно неплохо. Как уже было сказано выше, 8 Гб недостаточно для разрешения 2К, но многое зависит от вашего экономического благосостояния. Radeon RX 7600 может и не идеальна для 2К, но отлично подходит для 1080р. Она стоит всего 26 тысяч рублей и позволяет играть в 2К на средних графических настройках, выжимая максимум в народном разрешении. 

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Есть ещё тесты в 1080р, но автор нашёл несколько древних видеокарт, которые мы вам не рекомендуем покупать. Логика заключалась в том, что брать видеокарты с 4 Гб памяти сегодня не следует. Что же, мысль мы уяснили, поэтому советуем вам для 1080р присмотреться к указанной выше Radeon RX 7600. GeForce RTX 3060 немного дороже и слегка медленнее. Этой видеокарты в тесте нет, но мы можем предположить, что наличие 12 Гб памяти для 1080р излишне. Более дорогие видеокарты не тестировались, но судя по результатам, требования растут не так быстро, как пишут аналитики. 12 Гб в комплекте с хорошей производительностью позволяют чувствовать себя отлично в любых играх в 2К, ну а переход в разрешение 4К потребует дополнительных инвестиций. Здесь всё зависит от вас, ведь многие стремятся вложить в компьютер как можно больше денег, надеясь на длительный жизненный цикл. Согласимся, что 20 Гб видеопамяти будет достаточно для 4К даже через 4 года, но сам графический чип может сильно устареть и начнёт тормозить. Тему разумного соотношения памяти и быстродействия мы рассмотрим в одном из следующих материалов, ну а на сегодня у нас всё. 


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На счет расхода памяти, кто на НВ сидят, играют на ультрах во все современные игры в разных разрешениях, знают, что при привычной нормальной работе карт НВ и дров, 12гб видеопамяти в 2к просто еще год...
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Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Trydognite
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Да на много лет вперёд. Я примерно на 5 лет вперёд покупаю. Влом понимаешь менять видеокарту из-за 30%. Жду когда моя старушка станет откровенно тормозить и не тянуть новые игры. Хотя тебе не понять...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
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