Первый нормальный компьютер у меня появился на третьем курсе университета. Внутри был подержанный камень AMD со встроенной графикой. Мне достался жёсткий диск объёмом 1.2 Гб, а количество оперативной памяти я уже и не вспомню. Поскольку я до этого работал исключительно с советскими компьютерами и не имел понятия об особенностях современных на тот момент операционных системах, то штатная Windows 98 слетела у меня через неделю. Пришлось отнести системный блок в мастерскую, но даже после этого мои эксперименты не прекратились. Информации тогда почти не было, поэтому постигать новое приходилось путём проб и ошибок. Родители заплатили мастеру ещё раз, но после этого отказались участвовать в моих опытах. Именно это стало триггером, который привёл к тому, что я самостоятельно разобрался в компьютерах и научился работать с операционной системой. Особенно хороша в этом плане была Windows ХР, где руками можно было настроить массу уникальных параметров. В Windows 7 значительная часть возможностей оказалась урезана, но к моменту появления Windows 10 мой интерес к экспериментам давно угас.

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Было время, когда мне приходилось переустанавливать операционную систему в промышленных масштабах. Меня вызывали местные предприниматели, которым было лень нести десять компьютеров в наш офис. Для таких случаев у меня всегда с собой было достаточное количество дисков, что позволяло решить все задачи за несколько часов. После этого весь день можно было отдыхать, ведь начальство выделяло на установку ОС на 5 и более ПК ровно 8 часов времени. Но оставим подобные истории в прошлом, ведь сегодня речь немного о другом. Долгое время я полагал, что операционную систему нужно переустанавливать каждые полгода. Клиенты часто спрашивали меня о причинах происходящего, ну а я всегда находил нужные слова, позволяющие верить в подобные заявления. На моей памяти, самой нестабильной была Windows ХР. Систему можно было бы назвать идеальной, если бы она не «умирала» по поводу и без. Вы могли тщательно соблюдать все инструкции, но это всё равно ни на что не влияло. Прямо во время игры компьютер мог выдать синий экран, после чего требовалось тратить часы на переустановку.

Возможности для восстановления были крайне скудными, поскольку кроме сохранения вкладок в браузере и файлов на диске С сберечь ничего было нельзя. Уже тогда существовало программное обеспечение, которое создавало образ диска С. В теории вам нужно было просто запустить восстанавливающий диск, после чего ваша ОС возвращалась к вам в исходном состоянии. О проблемах такого метода я напишу ниже, пока же остановимся на том, что он был далёк от идеала. Относительной стабильностью запахло только на Windows 7. Эта система стояла на моём старом ноутбуке 8 лет без необходимости переустановки, где чувствовала себя прекрасно. А между тем это была рабочая машина, где присутствовала масса самого разнообразного программного обеспечения. Браузер работал по 12 часов в сутки, но мне ни разу не пришлось переустанавливать эту ОС. Первое время я был крайне удивлён, но к хорошему быстро привыкаешь. После перехода на Windows 10 я окончательно отказался от глупой привычки переустанавливать операционную систему. Причина не в том, что мне лень (хотя и это тоже), ведь «Десятка» не ломается. Она работает стабильно и если и имеет проблемы, то не на моих компьютерах. Рабочий ноутбук, с которого я и пишу данный материал, был куплен в декабре 2019 года. Как видите, с тех пор ОС там не переустанавливалась.

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Игровой компьютер я обновил в 2021 году, ну а до этого операционная система работала там с 2016 года. Я не блокирую обновления, но устанавливаю их на месяц или два позднее, чем они становятся официально доступны. Я уже давно перестал бороться со слежкой со стороны Microsoft и в целом доволен качеством операционной системы. Если до конца 2025 года не появится Windows 12, то придётся перейти на Windows 11, поскольку «Десятка» находится в конце жизненного цикла. Словом, я обычный пользователь, у которого нет сложных программ. При этом у меня нет даже дополнительного антивируса, хотя игровой компьютер часто сталкивается с пиратскими играми. Качаю я их с кажущегося мне надёжным источника, а пока проблем с подобного рода контентом не возникало. Всё это я пишу для понимания ситуации, ведь мой опыт пользования ПК прошёл путь от регулярной переустановки до полного отказа от подобных действий. Ну а теперь поговорим о том, почему советы о необходимости переустанавливать ОС кажутся мне надуманными и не имеющими ничего общего с реальностью. Прежде всего Windows 10 (как и Windows 11) обладает высокой стабильностью, а значит можно забыть о глупом занятии на многие годы. В 2021 году, когда я готовил флешку с чистым образом Windows 10, я даже забыл, порядок действий. Здесь работает простая поговорка: если что-то работает хорошо, то не нужно пытаться ничего улучшать.

У современного пользователя гораздо больше причин оставлять ОС без изменений, ведь часто там содержится вся наша жизнь. Продвинутые владельцы ПК знают имя и логин электронной почты, что позволяет при необходимости восстановить все параметры браузера. Google вернёт вам вкладки, историю просмотров и многое другое, вот только далеко не все знают собственный логин и пароль. Пользователи часто меняют номер телефона, а значит способов восстановления почти нет. А ведь после установки нужно ещё вернуть нужное ПО. Особенно сложно, если у вас всего один системный диск. Подобное явление распространено на ноутбуках, а значит переустановка не только уничтожает все данные на системном диске, но и всю другую информацию. Ну а это могут быть личные фотографии, видео и многое другое. Даже на диске С содержится множество важных документов, ну а неопытный пользователь теряет ко всему этому доступ одним махом. Я помню несколько случаев, когда меня просили восстановить файлы после решительных действий доморощенных мастеров. Если жёсткий диск был действительно большим, то требовалось потратить несколько дней.

Многие пользователи до сих пор пользуются специальным ПО, которое занимается оптимизацией и очисткой операционной системы. Может у меня какой-то неправильный ноутбук, но за 4.5 года работы он не потерял хватки и отлично справляется со всеми задачами. Раньше я активно использовал программы для чистки ОС, но после выхода Windows 7 окончательно перестал видеть в них пользу. Много лет назад, когда накопители были небольшого объёма, и пользователям постоянно приходилось бороться за свободное пространство, чистка ПК была актуальна, но сегодня подобные действия вызывают улыбку. Я не проводил профилактику диска С с момента установки ОС, но на первом диске достаточно места для работы. Я не замечаю, что бы мой твердотельный накопитель стал работать медленнее, хотя тестов я не проводил уже очень давно.

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Что до сохранения образа диска С, то подобные программы всегда вызывали у меня отторжение. Допустим, я сохранил параметры на момент установки ОС в декабре 2019 года. Предположим, что в 2023 мне требуется переустановить Windows 10. Очевидно, что сохранённые параметры будут неактуальны, поскольку за это время я ушёл далеко вперёд, а ОС так и осталась в прошлом. Потребуется тратить время на обновление операционной системы, не говоря уже о том, что образ на 40 Гб нужно ещё где-то хранить. Если уж пришлось переустанавливать ОС, то лучше брать чистый образ со всеми актуальными обновлениями. Это сохранит вам время и нервы.

Добавлю, что особенно разочаровывающей переустановка операционной системы может быть для тех, кто играет в игры. У меня есть знакомый, который 3 раза пытался пройти ГТА 4. Бедолага в итоге забросил это процесс, поскольку проблемы ОС постоянно удаляли папку с сохранениями. Иногда данные хранятся в самой игре на диске Д, но бывает и так, что они записываются в самые неожиданные места. Особенно сложно, если у вас пиратская копия, авторы которой решили пойти сложным путём. Я не вижу причин для регулярной переустановки операционной системы. В ближайшее время я планирую купить новый ноутбук, который будет сочетать возможности рабочей и игровой станции. Там будет стоять Windows 11. Как бы мне этого не хотелось, но время не стоит на месте. Много лет назад мне казалось, что лучше Windows ХР уже ничего не придумают. В итоге вышла Windows 10, стабильность которой намного выше всех предыдущих ОС. Соглашусь, что сбои неизбежны, но такова реальность. Держаться за Windows 10 уже нет никакого смысла, ну а любителям переустанавливать операционные системы два раза в год я передаю большой привет. Похоже, у этих ребят слишком много свободного времени. У меня столько нет, ведь в интернете много интересного, не говоря уже и массе новых игр, которые сами себя не пройдут.