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Bublik1
Asus принудительно понизила тактовые частоты горячих и дорогих процессоров Intel на своих ноутбуках
Под раздачу попали не только ноутбуки, но и готовые системы на базе Core i9-14900K и Core i7-14700K

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Не секрет, что процессоры Intel доминируют на рынке. Американская компания удерживает звание лидера по поставкам настольных процессоров, а также владеет большей частью серверного сегмента. Но особенно сильны позиции Intel в области ноутбуков. Здесь влияние AMD едва заметно, а эксперты объясняют происходящее наличием долговременных контрактов и консерватизмом крупных ОЕМ-сборщиков. Даже если красные предложат более выгодную цену, партнёры Intel предпочтут проверенные каналы поставок, а в итоге встретить процессоры AMD в готовых системах и тем более ноутбуках крайне сложно. Но если с бюджетными камнями всё просто, то есть масса вопросов к флагманским решением. Дело в том, что процессоры Intel отличаются высоким потреблением энергии и нагреваются до критических температур. В данном случае было бы логично обратить внимание на аналоги AMD, но производители лэптопов не ищут лёгких путей. А в результате игровые ноутбуки становятся тяжелее, туда интегрируются громоздкие системы охлаждения с большими радиаторами, а всё это не идёт на пользу автономности и компактности. 

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Недавно стало известно о массовой проблеме в ноутбуках, актуальной только для высокопроизводительных процессоров Intel. Это могли быть аналоги Core i9-14900K, Core i7-14700K, а также чипы предыдущего поколения. Тактовая частота здесь непривычно высокая, что приводит к повышенному тепловыделению. Внутри системного блока процессор получает достаточно места для размещения и способен охлаждаться за счёт монструозных систем, включая дорогостоящие СЖО. Ну а поместить всё это в ноутбук невозможно. Проблема стала настолько массовой, что на неё обратили внимание даже в Intel, но никаких решений предложено не было. Владельцы пишут, что игры вылетают с ошибками, среди которых часто указывается нехватка памяти рендеринга. Теоретически, процессоры обладают достаточным запасом производительности, но сложности возникают из-за перегрева и сброса тактовых частот, что и приводит к вылетам. В Южной Корее жалуются на массовые возвраты, ну а простое решение нашла Asus. 

Как стало известно, специалисты компании выпустили новую версию BIOS для материнских плат, которая решает проблему горячих процессоров Intel. Вот только решение сложно назвать удачным, ведь после обновления быстродействие системы оказывается ниже заявленных показателей. Эксперты выяснили, что обновление активирует профиль производительности Intel Baseline Profile, отключает функцию Asus MultiCore Enhancement и вводит целый ряд ограничений. После тестов стало понятно, что ноутбуки на базе Core i9-14900K потеряли около 9% от заявленной производительности. А вот на остальные показатели решение повлияло самым благотворным образом. Даже под нагрузкой температура не поднимается до критических значений и в целом снизилась на целых 12%. Радует и энергопотребление, которое ушло вниз на 20%, а значит даже в самых требовательных играх лэптоп сможет работать на час дольше. На официальном форуме подобные ограничения уже вызвали споры среди владельцев дорогостоящих ноутбуков. Представители Asus вышли на связь и дали несколько важных комментариев. 

Так, производитель сообщил о том, что это вынужденный шаг, позволяющий добиться стабильности системы. При этом Asus не станет делать ограничения жёсткими, а сегодня любой владелец лэптопа с указанными выше процессорами может вернуть настройки в стандартное состояние. Быстродействие восстановится, но с ним увеличится и энергопотребление, не говоря уже о критически высоких температурах. Гарантировать стабильную работу в ресурсоёмких приложениях представители Asus не готовы. На официальном сайте компании утверждается, что обновление вышло для большей части материнских плат, построенных на чипсетах Intel Z790. Ну а инсайдеры сообщают, что и другие производители намерены пойти по проторённой дорожке. В настоящее время компания MSI готовит серию обновлений BIOS, что позволит добиться высокой стабильности путём снижения производительности процессора. Часть владельцев ноутбуков осталась решением довольна, тогда как продвинутые пользователи задают Asus неудобные вопросы. В тестах выяснилось, что после обновления BIOS Core i7-14700K демонстрирует производительность Core i7-14700. Оба процессора быстрые и современные, но первый ощутимо дороже, а значит на лицо обычный обман. Производители ноутбуков не справились с горячими процессорами, ну а страдать вынуждены обычные пользователи. Отдельно уточняется, что под угрозой снижения быстродействия и готовые системы. Это значит, что ПК в сборке поставлялись с неэффективными системами охлаждения. Вместо того чтобы предложить владельцам замену кулера на более мощный, Asus превратила Core i9-14900K в Core i9-14900. Неожиданное решение, которое в нормальном мире стоило бы всем виновным не только репутационных, но и финансовых потерь. В нашем же случае все те, кто допустил ошибку, отделаются извинениями. 

#intel #asus #процессоры
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