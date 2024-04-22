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Bublik1
Samsung признала проблему в One UI 6.1 и готова бесплатно заменить дисплеи на Galaxy S21/22
Скорее всего, российским пользователям придётся менять стекло за свой счёт

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Многие владельцы смартфонов не задумываются о безопасности личных данных, ошибочно переоценивая возможности умного гаджета. А между тем существуют простые советы, позволяющие защититься от большей части угроз. Например, эксперты не советуют заходить в личные аккаунты при подключении к частным сетям Wi-Fi. Беспроводной интернет в парке, в кафе или аэропорту может раздавать злоумышленник, ну а вернуть деньги или данные аккаунта будет проблематично. Также требуется тщательно подходить к чтению почти и переходить по ссылкам только с проверенных адресов. Есть масса других советов, но в целом современные гаджеты действительно способны защитить пользователя от многих угроз. По крайней мере, в теории, ведь в реальности многое зависит от наличия или отсутствия технической поддержки. Например, если вы купили китайский мобильник от малоизвестной компании, то должны осознавать, что обновлений операционной системы Android больше не будет. Ну а поскольку в каждой содержится ОС масса уязвимостей, то спустя 3 года ваш аппарат превратится в дырявое решето. 

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Всё это актуально и для брендовых смартфонов, которые считаются надёжными и получают обновления безопасности. Например, в России высокой популярностью пользуется продукция Xiaomi. Если вы купите телефон, который вышел 2 года назад, но всё ещё доступен в рознице, то с высокой долей вероятности уже в следующем году не получите никаких обновлений безопасности. Ситуация разнится в зависимости от принадлежности к тому или иному ценовому сегменту, но бывает и так, что производитель допускает ошибки, что приводит к негативным последствиям. Xiaomi ещё в начале марта начала рассылку глобальной версии HyperOS, но столкнулась с тем, что часть аппаратов в какой-то момент переходила в режим перманентной загрузки. Остановить или прекратить процесс оказалось невозможно, а в результате требовалось удалять все данные, включая информацию аккаунта и восстанавливать операционную систему с нуля. В конце марта проблема была решена, но недавно выяснилось, что ошибки допускает не только Xiaomi. Так, в середине апреля Samsung приступила к рассылке обновления One UI 6.1 на линейки флагманов Galaxy S21 и Galaxy S22. Большая часть владельцев осталась довольна, получив доступ к расширенным опциям использования ИИ, а также дополнительным функциям камеры и работы аккумулятора. На самом деле изменений намного больше, чем мы можем указать в данном материале, поэтому для понимания масштаба нововведений переходите на официальный сайт южнокорейского бренда. 

Как водится, не обошлось без ложки дёгтя, ведь некоторые владельцы начали писать о неожиданной проблеме. Оказывается, в какой-то момент у пользователей Galaxy S21 и Galaxy S22 на дисплеях стали появляться горизонтальные полосы зелёного цвета. Представители Samsung первоначально заявили, что количество подобных случаев невелико, а проблема может быть связана с физическим повреждением экрана. Якобы, ранее произошёл сильный удар, но визуальные изменения появились не сразу. На официальном форуме количество недовольных такой политикой множилось, ну а в итоге представители южнокорейского бренда признали, что виновником происходящего стало некорректное обновление One UI 6.1. В интернете появилась инструкция, позволяющая избежать появления горизонтальных полос, но всё это было уже не своевременно, ведь даже переустановка операционной системы положение не спасала. Полосы оставались, а дело оказалось намного серьёзнее, ведь была затронута аппаратная часть, не имеющая отношения к программному обеспечению. Samsung согласилась заменить дисплеи по гарантии, вот только немалая часть владельцев подобных аппаратов заявила, что гарантийный срок уже давно завершён. 

Похоже, корейцы решили не вступать в дальнейшую полемику с владельцами старых флагманов, поскольку сегодня в сети стало известно о намерении заменить все дисплеи в проблемных Galaxy S21 и Galaxy S22. По данным инсайдеров Sammobile, программа стартует в ближайшее время и направлена на тех, кто столкнулся с зелёными полосами в ходе обновления One UI 6.1. Предусматривается полная замена стекла даже в том случае, если срок гарантии подошёл к концу. Что любопытно, первыми получить доступ к расширенному техническому обслуживанию смогут жители Индии. Скорее всего, уже в ближайшее время программу будет расширена и на европейский сегмент, а вот с российскими пользователями всё сложно. Samsung покинула российский рынок, поэтому есть все основания полагать, что бесплатной замены не будет. Ну а отечественные ритейлеры не такие богатые, чтобы взять на себя чужие проблемы, вызванные кривым ПО. К моменту написания данного материала подробности замены стёкол в других регионах не указывались. Также не сообщается, что не так в новой операционной системе, и удалось ли разработчикам устранить неисправность. Ну а поскольку мы говорим о флагманах, пусть и старых, то замена дисплея в сервисе будет стоить столько же, сколько просят за смартфон среднего ценового сегмента. Вот такой неприятный сюрприз от Samsung. 

#samsung #galaxy s22 #galaxy s21 #one ui 6.1
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