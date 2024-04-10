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Bublik1
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
Мошенники не дремлют, а кражи личных данных становятся всё более массовыми

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Существует целый ряд схем удалённого взлома смартфонов. Большая часть из них предполагает, что на аппарат жертвы будет закачено опасное программное обеспечение, в результате чего работа всей системы окажется скомпрометирована. В этом случае злоумышленники получат доступ ко всем данным того или иного пользователя, а также смогут контролировать его финансы. Ну а поскольку сегодня многие люди хранят на телефонах все свои деньги, то потери могут оказаться критическими. Эксперты советуют не использовать смартфоны, которые много лет не получают обновление безопасности. Подобные аппараты содержат много известных уязвимостей, но из-за почтенного возраста не обновляются со стороны производителей. Особенно это актуально с мобильными телефонами на базе операционной системы Android, где жизненный цикл может составлять от одного года до трёх. При этом три года полной технической поддержки получают только флагманы, тогда как китайские производители средней руки и вовсе не выпускают обновлений безопасности. 

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По мнению специалистов, даже если вы не закачиваете подозрительного ПО и тщательно следите за тем, чтобы не переходить на сомнительные сайты, то всё равно можете оказаться под угрозой. По словам руководителя аналитического центра Zecurion, угрозу таят самые обычные общественные беспроводные сети. В крупных городах можно встретить тысячи точек подключения, которые принадлежат сетям общественного питания, банкам, развлекательным центрам и обычным магазинчикам. Бесперебойный доступ к Wi-Fi обеспечивается в парках и аэропортах, но бывает и так, что мошенники используют невнимательность обычных граждан в своих целях. Владимир Ульянов отмечает, что нужно с осторожностью использовать возможности общественных беспроводных сетей. Прежде всего не нужно запускать программное обеспечение, содержащее конфиденциальные данные. Это значит, что входить в электронную почту, запускать программное обеспечение для работы платёжных карт и другие финансовые инструменты следует только при помощи собственного мобильного интернета. Не стоит заходить в социальные сети или мессенджеры, а оптимальным выбором будет чтение новостей или запуск карт для поиска того или иного объекта. 

Специалист советует использовать общественные беспроводные сети только для безопасных операций, поскольку есть случаи мошенничества, стоившие обычным пользователям слишком дорого. Всё это не значит, что нужно вообще не подключаться к Wi-Fi в общественных местах. На самом деле это отличный способ получить полезную информацию без ограничений, но помнить о собственной безопасности всё же необходимо. Экономия нескольких сотен мегабайт может обойтись кражей средств с платёжной карты, ну а вернуть деньги будет проблематично. Мошенники используют сложные схемы и предпочитают держаться в тени. Например, вы приходите в парк и видите несколько доступных общественных сетей Wi-Fi с одинаковым названием. Вполне возможно, что где-то рядом на скамейке сидит мошенник с беспроводным модемом, который создал одну из сетей и занимается преступной деятельностью под носом у сотен проходящих мимо людей. Отследить такого человека будет сложно, а значит нужно придерживаться озвученных выше правил. 

Добавим, что совсем недавно в аэропорту Шереметьево сотрудники службы безопасности выявили работающую точку доступа Wi-Fi, которая была создана мошенниками. Злоумышленники занимались кражей аккаунтов в популярном мессенджере Telegram, а жертвами их деятельности могли стать сотни людей. Как уже было сказано выше, выявить мошенников крайне сложно, поскольку многие из них ведут привычный образ жизни. Читают книги, общаются с окружающими их людьми или просто работают за ноутбуком, спокойно сидя на скамейке в уютном парке. 

#wi-fi
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