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Bublik1
Core Ultra 9 засветился в тестовом стенде – процессор Intel остался без Hyper-Threading и AVX-512
Core Ultra 9 является наследником Core i9-14900K

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Если верить представителям Intel, то в 2024 году нас ждёт настоящая революция. Всё дело в том, что сегодня процессоры этой компании выпускаются на основе 10-нм, тогда как главный конкурент в лице AMD уже 2 года назад освоил 5-нм технологический процесс. На самом деле красные сами ничего не выпускают, размещая заказы на тайваньских фабриках TSMC, но в данном случае важно лишь то, что Intel сильно отстаёт.

Согласно представленной дорожной карте, в 2024 в продажу поступят процессоры Arrow Lake, созданные на базе техпроцесса 20А. Неясно, относится ли этот узел к 2-нм или всё же речь о 3-нм нормах, но даже это станет большим прорывом. Инсайдеры поговаривают, что переход обошёлся Intel очень дорого, а в настоящее время не получается освоить новый технологический узел в полном объёме. В результате было принято решение разместить заказы на массовые и высокопроизводительные процессоры у той же TSMC. Якобы, новые чипы будут основаны на узле под названием N3B, тогда как встроенные графические чипы изготавливаются по 4-нм нормам (N4P). На Intel 20A могут рассчитывать только несколько энергоэффективных процессоров, а массовое производство перенесено на 2025. 

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Как бы там ни было, но Intel и AMD планируют совершить большой скачок, о чём вы могли почитать по ссылке. 16-ядерный Ryzen 9 9950Х предложит прирост скорости работы в многопоточных приложениях до 40%, а также окажется чрезвычайно хорош в игровых сценариях. Обе компании планируют выпустить новинки осенью 2024, и в выигрыше окажемся мы с вами, ведь конкуренция приводит к появлению инноваций.

Сегодня в прессу попала информация о нескольких наиболее скоростных процессорах Intel, названия которых не знают даже эксперты. Всё дело в том, что вместо привычного наименования было принято решение ввести в название слово Ultra. Предполагается, что флагман следующего поколения будет называться Core Ultra 9-15900 K, хотя не исключено, что это может быть и Core Ultra 9. В таком случае следующее поколение, которое появится в продаже в 2025, будет называться Core Ultra 9-2 или как-то иначе. Путаница с названиями не пойдёт на пользу Intel, хотя руководство компании так не считает. 

Инсайдеры обнаружили одни из первых внутренних тестов процессоров, которые могли бы называться Core i9-15900K и Core i7-15700K. Как уже было сказано выше, это могут быть Core Ultra 9 и Core Ultra 7, но точнее мы узнаем ближе к релизу. Прежде всего сообщается, что флагманы следующего поколения действительно потеряют доступ к технологии Hyper-Threading. Якобы, вместо технологии многопоточности будет присутствовать более эффективный способ распределения нагрузки между ядрами. Core Ultra 7 получит 8 больших ядер (8 P-ядер) и 12 малых ядер (12 E-ядер), но на этот раз первые смогут обрабатывать по одному потоку. Пока оценить эффективность нового способа обработки информации невозможно, ну а эксперты отмечают, что после добавления малых ядер стало сложнее распределять нагрузку на процессоре. Отказ от технологии Hyper-Threading позволит ускорить операции и разгрузить кэш-память. Что примечательно, Core Ultra 7 не будет включать технологию AVX-512, а значит Intel сознательно делает её эксклюзивной для серверных процессоров. Ryzen 9 9950Х будет поддерживать AVX-512, что вызывает интерес у потенциальных покупателей, которым необходимы сложные сценарии для проведения вычислений. 

Что до Core Ultra 9, то он замечен в паре с 32 Гб оперативной памяти DDR5 и имел 8 больших (архитектура Lion Cove) и 16 малых ядер (архитектура Skymont). Hyper-Threading и AVX-512 были отключены. Инсайдеры полагают, что новая архитектура приведёт к тому, что инженеры Intel вынуждены будут снизить тактовые частоты процессоров следующего поколения. Core Ultra 9 сможет работать на частоте не выше 5.8 ГГц, тогда как Core Ultra 7 и вовсе получит скромные по современным меркам 5.6 ГГц. Что примечательно, AMD продолжает развивать архитектуру Zen, поэтому указанный выше Ryzen 9 9950Х не только будет поддерживать целый ряд отсутствующих у Intel технологий, но и стартует с 6 ГГц.

Всё это первые слухи, тогда как более точная информация появится ближе к середине лета. Даже такие данные вызывают интерес, поскольку мы видим, как меняется подход обеих компаний к производству процессоров. Красные повышают тактовые частоты и пытаются предложить пользователям максимум технологий. Синие атакуют при помощи маркетингового подхода с малыми ядрами, который себя отлично зарекомендовал. Как показала практика, рядовые пользователи охотнее покупают процессор с 10-ю ядрами, чем аналог, у которого есть только 6 ядер. Никого не волнует тот факт, какой из ЦП реально быстрее, ну а в текущем поколении к маркетинговой составляющей прибавится ещё и слово Ultra. Пожалуй, осень 2024 окажется крайне захватывающей на релизы, ведь в продажу поступят не только процессоры, но и видеокарты. 

#intel #процессоры #core ultra 9
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