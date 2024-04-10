Обнаружено поддельное ПО «ВТБ» и «Тинькофф Банк»

Если у вас есть деньги и терпение, то при желании можно сделать популярной практически любую продукцию. Например, даже несмотря на полную бесполезность умных часов, продажи Apple Watch остаются стабильно высокими. Покупатели подобных гаджетов уверены в их ценности, хотя реальной пользы от подобного устройства крайне мало. Медики уверяют, что делать на основе показателей часов выводы о состоянии собственного здоровья нельзя, а в итоге неясно, для кого вообще существуют все эти многочисленные датчики, если они показывают неточную информацию. Ну а особенно активно расходятся по миру яблочные смартфоны. По непонятной причине iPhone считается эталоном качества и торжества технологий, хотя в реальности он мало чем отличается от многочисленных китайцев, присутствующих на международном рынке. Согласно данным аналитической компании Piper Sandler, подростки в США буквально зациклены на покупке смартфона Apple. Владение такие телефоном стало чуть ли не обязательным атрибутом, а в итоге 85% молодых людей от 12 до 16 лет могут похвастать наличием iPhone. Судя по всему, остальные подростки просто не могут себе позволить яблочный мобильник, поскольку 86% из оставшихся 15% хотят купить телефон в самое ближайшее время. Что любопытно, за год положение никак не изменилось, а значит можно говорить об устойчивом тренде.

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Первым делом Apple промыла мозги подрастающему поколению, пробравшись таким образом в кошельки их родителей. Увы, но данная тенденция наблюдается и в России, хотя яблочная компания покинула отечественный рынок ещё в 2022 году. Согласно информации представителей «МегаФон» и Yota, особенно вырос спрос на так называемые восстановленные аппараты. Это смартфоны, которые по каким-то причинам не подошли своим владельцам, поскольку имели те или иные проблемы. Иногда владельцы возвращают полностью рабочие устройства, тогда как в некоторых случая аппараты ремонтируются, упаковываются в новые корпуса и реализуются в третьих странах. В первом квартале 2024 года спрос на подобные устройства в РФ увеличился в 3 раза, а прибыль выросла в 4 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. На первом места находятся смартфоны Apple, которые заняли 34% рынка. Лидером списка стал iPhone 11, продолжающий волновать умы российских пользователей.

Ну а поскольку владельцев яблочной техники в России очень много, то нет ничего удивительного в появлении мошенников, которые пытаются воспользоваться наивностью обладателей подержанных телефонов. Как стало известно, в последнее время в App Store стало появляться всё больше поддельных приложений российских банков. Как вы знаете, Apple активно борется с оригинальными приложениями российских финансовых организаций, а вот весьма сомнительные и откровенно опасные по непонятной причине пропускает. Известно о появлении клонов приложений «ВТБ» и «Тинькофф Банк», внутри которых содержатся специальные механизмы для кражи пользовательских данных. Визуально подобные утилиты ничем не отличаются от оригинальных. Они имеют аналогичные цвета, шрифты и размещение управляющих элементов. Вот только если вы один раз вошли в свою карту с помощью мошеннической программы, то больше личных денег не увидите.

Мошенники пользуются незнанием и невнимательностью пользователей, а также активно включают в свои схемы механизмы накрутки баллов. Для этого используются специальные боты, которые ставят поддельным утилитам высокие оценки, а также увеличивают количество скачиваний. Ну а поскольку сегодня официальных приложений «ВТБ» и «Тинькофф Банк» в App Store не найти, то пользователи становятся жертвами мошенников. Всё это не значит, что владельцы смартфонов на операционной системе Android находятся в полной безопасности. Google также удаляет официальные приложения российских банков, но на телефонах Samsung, Xiaomi и любых других можно без проблем скачать нужное ПО с официального сайта банка. Кроме того, доступен российский магазин приложений, где всё это находится в свободной доступности. В итоге именно владельцы яблочной техники находятся в безвыходной ситуации и вынуждены ограничивать свои платёжные возможности. Добавим, что власти РФ планируют принудить Apple создать специализированный магазин приложений, который будет доступен всем жителям РФ. Когда это случится, и пойдёт ли на уступки американская компания, пока неясно.