Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
App Store наводнили поддельные приложения российских банков – под угрозой владельцы смартфонов Apple
Обнаружено поддельное ПО «ВТБ» и «Тинькофф Банк»

реклама

Если у вас есть деньги и терпение, то при желании можно сделать популярной практически любую продукцию. Например, даже несмотря на полную бесполезность умных часов, продажи Apple Watch остаются стабильно высокими. Покупатели подобных гаджетов уверены в их ценности, хотя реальной пользы от подобного устройства крайне мало. Медики уверяют, что делать на основе показателей часов выводы о состоянии собственного здоровья нельзя, а в итоге неясно, для кого вообще существуют все эти многочисленные датчики, если они показывают неточную информацию. Ну а особенно активно расходятся по миру яблочные смартфоны. По непонятной причине iPhone считается эталоном качества и торжества технологий, хотя в реальности он мало чем отличается от многочисленных китайцев, присутствующих на международном рынке. Согласно данным аналитической компании Piper Sandler, подростки в США буквально зациклены на покупке смартфона Apple. Владение такие телефоном стало чуть ли не обязательным атрибутом, а в итоге 85% молодых людей от 12 до 16 лет могут похвастать наличием iPhone. Судя по всему, остальные подростки просто не могут себе позволить яблочный мобильник, поскольку 86% из оставшихся 15% хотят купить телефон в самое ближайшее время. Что любопытно, за год положение никак не изменилось, а значит можно говорить об устойчивом тренде. 

реклама

Первым делом Apple промыла мозги подрастающему поколению, пробравшись таким образом в кошельки их родителей. Увы, но данная тенденция наблюдается и в России, хотя яблочная компания покинула отечественный рынок ещё в 2022 году. Согласно информации представителей «МегаФон» и Yota, особенно вырос спрос на так называемые восстановленные аппараты. Это смартфоны, которые по каким-то причинам не подошли своим владельцам, поскольку имели те или иные проблемы. Иногда владельцы возвращают полностью рабочие устройства, тогда как в некоторых случая аппараты ремонтируются, упаковываются в новые корпуса и реализуются в третьих странах. В первом квартале 2024 года спрос на подобные устройства в РФ увеличился в 3 раза, а прибыль выросла в 4 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. На первом места находятся смартфоны Apple, которые заняли 34% рынка. Лидером списка стал iPhone 11, продолжающий волновать умы российских пользователей. 

Ну а поскольку владельцев яблочной техники в России очень много, то нет ничего удивительного в появлении мошенников, которые пытаются воспользоваться наивностью обладателей подержанных телефонов. Как стало известно, в последнее время в App Store стало появляться всё больше поддельных приложений российских банков. Как вы знаете, Apple активно борется с оригинальными приложениями российских финансовых организаций, а вот весьма сомнительные и откровенно опасные по непонятной причине пропускает. Известно о появлении клонов приложений «ВТБ» и «Тинькофф Банк», внутри которых содержатся специальные механизмы для кражи пользовательских данных. Визуально подобные утилиты ничем не отличаются от оригинальных. Они имеют аналогичные цвета, шрифты и размещение управляющих элементов. Вот только если вы один раз вошли в свою карту с помощью мошеннической программы, то больше личных денег не увидите. 

Мошенники пользуются незнанием и невнимательностью пользователей, а также активно включают в свои схемы механизмы накрутки баллов. Для этого используются специальные боты, которые ставят поддельным утилитам высокие оценки, а также увеличивают количество скачиваний. Ну а поскольку сегодня официальных приложений «ВТБ» и «Тинькофф Банк» в App Store не найти, то пользователи становятся жертвами мошенников. Всё это не значит, что владельцы смартфонов на операционной системе Android находятся в полной безопасности. Google также удаляет официальные приложения российских банков, но на телефонах Samsung, Xiaomi и любых других можно без проблем скачать нужное ПО с официального сайта банка. Кроме того, доступен российский магазин приложений, где всё это находится в свободной доступности. В итоге именно владельцы яблочной техники находятся в безвыходной ситуации и вынуждены ограничивать свои платёжные возможности. Добавим, что власти РФ планируют принудить Apple создать специализированный магазин приложений, который будет доступен всем жителям РФ. Когда это случится, и пойдёт ли на уступки американская компания, пока неясно.

#apple #санкции #app store
+
Написать комментарий (0)
Новая система Presto от Аpple прошла интеграцию в нескольких магазинах Apple Store
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
23
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
1
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
4
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
2
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
4
Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
+
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
+
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
3
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
1
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
8
США обещают не допустить разработки Россией новых энергетических проектов
1
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
25
Представлен стартап GamerTech – геймерские перчатки для подогрева рук
+
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+

Популярные статьи

Почему я не буду покупать себе RTX 5090
101
Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
5
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
36
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
192
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
6
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
16
Что такое полупроводники: из чего они сделаны, как работают и где применяются
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
20:20
Пойдёт. Если охлаждение позволяет - я бы поставил лимиты Motherboard.
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Guestishe
20:17
Если цены на мониторы с миландром задирать то и не такие цифоы показать можно
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
Валерий Саватеев
20:12
Не особо понимаю о чём ты) Я её всё равно по другому не поставлю. И да, она подключена в OPT, в разъёме CPU не хочет работать. Но ради тебя снял эту крышку(ненавижу её потом обратно ставить)
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
Мамбет Иванов
20:06
тогда пусть пропердит гимн франции
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Mallory
20:05
Офигеть у тебя шиза. То есть ты целую статью накатал где рассказываешь про жуткие накрутки, потому что твоему комментарию поставили аж двадцать минусов, а мысль что может быть двадцать человек которы...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Spike Rus
20:05
А депутатов там менять на ИИ не планируют? Я думаю что ИИ будет куда эффективнее нежели армия бесполезных толстопузых тел.
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
Mallory
20:04
Умные мысли преследовали чимбала, но он был быстрее.
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
lesik78
19:57
Вы еще пздца и близко не видели
Генсек НАТО заявил, что удары ВСУ по объектам в России законны
lesik78
19:54
Вы еще гайдара вспомните с его "зачем чтото производить в России, если это можно купить на западе"
Глава Республики Сербской призвал Россию «идти до конца» в вопросе Украины
lesik78
19:53
2 года, а вы так ничего и не поняли. Не нужна быстрая сво. По многим причинам, как внешним, так и чисто внутренним.
Глава Республики Сербской призвал Россию «идти до конца» в вопросе Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем