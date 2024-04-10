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Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года

Можно было бы выбрать в качестве основы платформу АМ5, но переплачивать за потенциал, которым никто не будет пользоваться, я не стал
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После того как я много лет работал в компьютерном магазине, у меня осталось много клиентов, которые пишут мне с просьбой дать совет о покупке видеокарты или процессора. Времени подобная переписка много не занимает, ну а каждый клиент выражает свою благодарность уникальным образом. Кто-то пришлёт смайлик, тогда как другие пополняют мой мобильный номер на пару сотен рублей. Один из клиентов оплатил мне премиальный аккаунт в Телеграмм, ну а другой обещал накормить шашлыком при встрече. Поиском и устранением неисправностей я больше не занимаюсь, поскольку это занимает слишком много времени, которого у меня и так нет, а вот подобрать перспективную сборку могу. 

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Случается, что капризные клиенты часами меня донимают тестами и просят пояснить им причины того или иного выбора. Но бывает и так, что мне просто переводят деньги на карту и просят посоветовать оптимальный компьютер за свои деньги. В воскресенье случилось именно так, когда мне написал клиент, которого я даже не помню. Он заявил, что ему лично нужен компьютер для игры, а всего у него в наличии 150 тысяч рублей. Без лишних слов я взялся за дело и уже через полчаса прислал ему прайс. Вопросов ко мне не возникло, хотя я кратко описал причины выбора той или иной запчасти. Ну а поскольку наши читатели любят подробности, то я предлагаю ознакомиться со сборкой, которая кажется мне лучшим выбором до 150 тысяч рублей. 

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Увы, но такая сумма есть далеко не у всех, но если вы планировали купить игровой компьютер, то ориентируйтесь именно на 130-150 тысяч рубликов, а в итоге сборка позволит запускать самые требовательные новинки ещё несколько лет. Поскольку дополнительных задач передо мной не стояло, я выбрал процессор Ryzen 7 5700X3D. Это один из самых быстрых камней в своём ценовом сегменте, ну а учитывая принадлежность к платформе АМ4, то ничего выгоднее в продаже просто нет. Поскольку в комплекте с процессором не было кулера, то я добавил ID-COOLING SE-903-XT. Данное устройство способно охладить и более горячий процессор, но стоит недорого. Меня привлёк максимальный уровень шума до 25.8 дБ, а также компактные размеры. В итоге под солидным охлаждением процессор сможет выжать все соки даже из очень мощных видеокарт, хотя сам относится к классу нетребовательных. У него заблокирован разгон, а приличную материнскую плату под него можно купить довольно недорого. 

Сказано – сделано. Я выбрал Gigabyte B550M DS3H AC, построенную на чипсете В550 и предлагающую из коробки PCIe 4.0. Если бы стояла задача максимально экономить, то я бы взял материнскую плату до 8 тысяч рублей, но в данном случае я решил поставить добротное решение, которое обладает всеми необходимыми интерфейсами. С клиентом на тему разгона я не беседовал, но полагаю, что он не принадлежит к числу оверклокеров. 

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Именно поэтому я поставил 16 Гб памяти Kingston FURY Beast, которая отлично себя зарекомендовала, но не подходит для разгона. Нужен был надёжный и недорогой комплект, который точно не подведёт. Можно было бы уложиться в 32 Гб оперативной памяти, но я не виду смысла переплачивать за то, чем невозможно воспользоваться. Если у вас есть по этому поводу вопросы, ищите тесты в интернете, где даже между 8 Гб ОЗУ и 16 ГБ ОЗУ разница не очень большая. Самое важное – это видеокарта, ну а здесь я экономить не стал. 

Денег было выделено немало, но не так много, чтобы купить флагман, поэтому я ограничился GeForce RTX 4070 SUPER. Эта видеокарта может предложить 12 Гб видеопамяти и считается оптимальной для запуска игр в разрешении 2К. Если вы сделали глупость, купив 4К-монитор, то придётся использовать DLSS 3.0, но мой клиент написал, что у него монитор имеет разрешение 2560x1440р. Это значит, что игры на GeForce RTX 4070 SUPER будут запускаться с максимальными графическими настройками, чего я и добивался. Первоначально я хотел поставить Radeon RX 7800 ХТ, но найти эту видеокарту дешевле 70 тысяч мне не удалось. Кроме того, последняя ещё и медленнее GeForce RTX 4070 SUPER, поэтому я не вижу никакого смысла в том, чтобы терять 10% количества кадров из-за дополнительных 4 Гб видеопамяти. Поскольку обе видеокарты не подходят для 4К, а для 2К больше 12 Гб не требуется, то владелец GeForce RTX 4070 SUPER может ещё как минимум 3-4 года не думать об апгрейде. 

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Поскольку я не знаком с клиентом, а сам он оказался неразговорчивым, то советовать ему твердотельные накопители Kingston и ADATA я не решился. К счастью, рядом лежал вполне приличный Samsung 970 EVO Plus, который стоил всего на пару тысяч дороже. SSD очень неплохой и может записывать информацию на скорости до 3300 МБ/с. Скорость чтения немного выше, но в целом это уровень PCIe 3.0. Больше геймеру пока не понадобится, а в будущем у владельца этого компьютера останется возможность усилить потенциал системы за счёт более скоростного твердотельного накопителя. Объём 2 Тб кажется мне достаточным, ну а от дополнительного жёсткого диска заказчик сразу же отказался. В итоге система будет быстрой и не перегруженной лишними компонентами. 

Выбор блока питания диванным экспертам нашего сайта точно не понравится, ну а мне тайваньский Chieftec кажется вполне неплохим брендом. Я выбрал блок питания мощностью 700 Вт, что будет даже много для указанной выше видеокарты и не самого прожорливого процессора. Очень даже хорошо, ведь это гарантирует стабильную работу системы и позволит самому блоку питания не перенапрягаться. Считается, что всегда должен оставаться приличный запас по мощности, ну а здесь он превышает потребности системы на 200-300 Вт. Блок питания поддерживает сертификат энергоэффективности 80 PLUS Bronze, что также можно назвать большим плюсом. Ну и стоит он совсем недорого, что не может не радовать. 

А вот корпуса, который я выбрал, на «ЯндексМаркете» не нашлось. Нашим читателям я предлагаю остановиться на Ginzzu SL600, который слегка дешевле, но в целом очень даже ничего справляется со своими задачами. Системный блок просторный и из коробки включает сразу 4 вентилятора. Выбранная мной система относится к энергоэффективным, поэтому перегреваться не должна. И всё же, видеокарта довольно мощная, а кулеры будут отводить горячий воздух, ведь на носу лето. Любителей красивых корпусов порадуют акриловые стенки, позволяющие отслеживать состояние комплектующих, ну а подсветка легко отключается. После подсчёта всех составляющих выяснилось, что конечная сумма равна 140 тысячам рублей. Я мог бы поставить видеокарту от более солидного бренда, или увеличить объём оперативной памяти, но не вижу в этом никакого смысла. В первом случае количество кадров в секунду всё равно не будет больше. Тогда как 32 Гб ОЗУ и вовсе в игровой системе пока не нужны. Получилась небольшая экономия и очень быстрый компьютер, которого хватит на 4 года. Главный минус такого системного блока в ограниченной возможности апгрейда, но аналогичная сборка на базе сокета АМ5 стоила бы от 170 тысяч рублей. Я не стал предлагать клиенту переплачивать за потенциал, которым он может никогда и не воспользуется. 

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видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения сборка пк
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