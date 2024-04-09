Если у вас нет лишнего миллиона рублей на счету, то с высокой вероятностью вы предпочтёте при покупке нового компьютера или апгрейде старого руководствоваться принципом разумной экономии. Это значит, что вы вряд ли станете переплачивать деньги за то, что вам не нужно здесь и сейчас, выбирая наиболее выгодную продукцию. И вот здесь и возникает проблема, ведь далеко не всегда можно сделать выбор правильно, а в итоге экономия обернётся значительными потерями производительности. Кажется, что вы купили процессор на 15 тысяч дешевле и на пару тысяч проще видеокарту, но в конечном итоге потеряете 30% скорости в играх и даже больше.

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Чтобы такого не происходило, мы рассмотрим два теста, которые позволяют понять, когда экономия вполне логична и правильна, а когда лучше доплатить. Начнём с теста бюджетных видеокарт NVIDIA, который был проведён командой TheSpyHood. Речь пойдёт о видеокартах GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050. Не думайте, что мы ошиблись в написании, ведь в продаже можно встретить как классическую модель, получившую 8 Гб видеопамяти и 128-битную шину, так и версию на 6 Гб. Последняя стала доступна совсем недавно и уже успела разочаровать экспертов. Сложность состоит в том, что многие геймеры не читают обзоры и делают выбор слегка изучив конечную стоимость той или иной видеокарты.

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Хорошо бы понимать, что даже оригинальная GeForce RTX 3050 далека от совершенства. Эта видеокарта с большим трудом тянет все игры в разрешении 1080р и решительно не подходит для 2К. Она может себя показать относительно неплохо с активной технологией масштабирования, но не терпит присутствия трассировки лучей. Но это полноценная GeForce RTX 3050, поскольку есть ещё и урезанная версия, которая появилась в продаже не так давно и представляет собой жалкое подобие видеокарты. Мало того, что здесь всего 6 Гб видеопамяти, но вместо 128-битной шины используется 96-битная. Здесь на целых 300 МГц ниже тактовая частота ядра, заметно снижение ядер CUDA и в целом используется совершенно другой графический чип. Есть и другие мелочи, которые красноречиво говорят против выбора урезанной GeForce RTX 3050. Даже наши читатели знают не все подробности, а в результате сделать неверный выбор очень легко, ведь названия на 100% идентичны.

Если обратить внимание на тесты, то можно заметить критическое отставание урезанной GeForce RTX 3050. Что примечательно, в продаже есть GeForce GTX 1660 Super, которая примерно равна по скорости с оригинальной GeForce RTX 3050, но имеет 6 Гб видеопамяти. Брать такую видеокарту мы вам не рекомендуем из-за скромного количества памяти, ну а выше вы можете увидеть GeForce RTX 3050@6 Гб, выгода от покупки которой кажется нам очень сомнительной. Учтите, что это ещё и модель с крайне посредственной системой охлаждения, а в результате под нагрузками видеокарта окажется сильно шумной. Ниже вы можете рассмотреть результаты теста, свидетельствующие о критической ошибке тех, кто невнимательно смотрит на спецификации в рознице. Помните, что производители видеокарт часто выпускают множество моделей с похожими названиями, чем вводят в заблуждение неопытных любителей компьютерных игр. В тестах GeForce RTX 3050, у которой в наличии 8 Гб памяти, вырывается вперёд на целых 30%, а значит сэкономив пару тысяч рублей вы получите совсем плохую и очень медленную видеокарту.



Следом рассмотрим результаты теста Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 5800X3D от команды TheSpyHood. Без лишних слов заметим, что первый процессор оказывается на 20-25% быстрее в играх и действительно представляет собой значительный шаг вперёд. Учтите, что такой огромный прирост случился в рамках перехода на следующее поколение, ну а в итоге Ryzen 7 7800X3D можно советовать любителям самых мощных и решений по разумной стоимости. Ryzen 7 5800X3D не кажется устаревшем, ведь он отлично справляется с любыми играми, но уже не способен тягаться с более современными процессорами. Можно было бы предположить, что новый камень окажется существенно дороже, вот только здесь мы снова видим, что конечная стоимость обоих процессоров примерно равна.

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Как же так, ведь это нарушает все рыночные законы? Что же, даже этому есть логичное объяснение. Похоже, AMD уже не выпускает процессор Ryzen 7 5800X3D. Сегодня в рознице мы видим остатки, ну а речь и самом быстром игровом процессоре для сокета АМ4. Представьте себе, что у вас уже есть довольно неплохой компьютер, которому для полного счастья не хватает только процессора. Можно было бы задуматься о покупке Ryzen 7 7800X3D, но в этом случае вам придётся купить не только сам камень, но и к нему материнскую плату и оперативную память. Стоит такое удовольствие ещё + 25-30 тысяч рублей, ну а Ryzen 7 5800X3D можно поставить в компьютер без дополнительных растрат. В этом случае становится ясно, почему между процессорами почти нет разницы в стоимости, ну а собирать новый системный блок на базе Ryzen 7 5800X3D мы вам всё же не рекомендуем. Сегодня потенциала этого процессора для игр достаточно, но требования растут быстро, а в будущем вы не сможете усилить потенциал своего компьютера. Уже сегодня самые быстрые видеокарты упираются в нехватку мощности Ryzen 7 5800X3D, ну а через 4 года всё станет только хуже.

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Вообще, если уж речь пошла о разумной экономии, где во главу угла ставится сиюминутная выгода, то мы советуем обратить внимание на Ryzen 7 5700X3D. Этот процессор почти такой же быстрый, как и Ryzen 7 5800X3D, но стоит ощутимо дешевле. Он также не позволит вам в будущем усилить системный блок без замены платформы, но зато вы сегодня потратите на игровую сборку совсем немного денег. Многие эксперты уверены, что Ryzen 7 5700X3D является одним из лучших процессоров на рынке для недорогой сборки. Как видите, за этот камень просят на целых 14 тысяч дешевле, чем за Ryzen 7 5800X3D, ну а тесты доказывают, что не всегда нужно обращать внимание на конечную цену видеокарты или процессора. Неподготовленному покупателю может показаться, что между Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D нет никакой разницы, тогда как в будущем он обязательно столкнётся с последствиями своего выбора. Точно такая же проблема ожидает тех, кто не разобравшись купит GeForce RTX 3050@6 Гб. В этом случае уже сегодня возникнут сложности с запуском требовательных новинок, и не говорите, что мы вас не предупреждали. Факты свидетельствуют о том, что бездумная экономия неэффективна, а лучше почаще читайте блоги на нашем сайте. Здесь всегда можно найти свежую информацию о новинках и советы от тех, кто неплохо разбирается в компьютерной технике. Всё это не значит, что подобным материалам нужно слепо доверять, поэтому мы предлагаем изучать советы вместе с тестами, что позволит составить наиболее полную картину.



