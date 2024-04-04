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Bublik1
Российский «Газпром» вошёл в тройку лидеров по объёмам выбросов в атмосферу парниковых газов
Всего аналитики назвали 57 компаний, который с 2015 по 2022 года сгенерировали 80% всех выбросов углекислого газа

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Очевидно, что человек оказывает разрушительное воздействие на природу. Мы вырубаем леса, что приводит к уничтожению огромного количества диких животных. Ареал обитания многих из них сокращается или вовсе перестаёт существовать, а особенно сложно приходится крупным млекопитающим, которые не способны сосуществовать с человеком на одной территории. При этом мы нарушаем не только природный баланс животного мира, но и активно загрязняем мировой океан. Учёные уверены, что к началу 22 века на Земле будет чувствоваться острая нехватка питьевой воды, не говоря уже о микропластике, который сегодня находят даже там, где его не должно быть. Давление на планету растёт с увеличением численности населения, а значит человечеству потребуется больше пахотных земель. Не обойтись без роста поголовья домашних животных, а все эти и многое другие факторы уже давно тревожат экологов. И всё же, когда речь заходит об антропогенном происхождении глобального потепления, то мнения учёных расходятся. 

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Как уже было сказано выше, факт участия человека в загрязнении планеты не обсуждается, но есть все основания полагать, что влияние нашей расы на глобальные процессы планеты сильно преувеличивается. Исследователи выяснили, что планктон в мировом океане выбрасывает в атмосферу в разы больше парниковых газов, чем всё поголовье рогатого скота. А ведь есть ещё подводные вулканы, которые оказывают более губительное воздействие на формирование парникового эффекта, чем все заводы и фабрики на Земле. Существуют и другие природные источники, но суть сводится к тому, что влияние человечества на парниковый эффект весьма спорное, а значит принятая много десятилетий назад стратегия не может считаться актуальной. Пока пересматривать номы никто не готов, но обсуждение ведётся. Ну а если верить новому отчёту Carbon Majors, подготовленному аналитиками InfluenceMap, то больше 80% выбросов углекислого газа на нашей планете генерирует всего 57 крупных компаний. В качестве источника называется добыча ископаемого топлива, производство цемента и многое другое. 

Ну а если взглянуть на тройку лидеров, то на первом месте располагается государственная нефтяная компания Saudi Aramco, отличившаяся рекордными выбросами парниковых газов с 2015 по 2022 годы. На втором месте находится российский «Газпром», тогда как третью строчку занимает компания Coal India. В докладе отмечается, что большая часть из 57 компаний за последние годы активно расширяла производство ископаемого топлива и генерацию выбросов несмотря на подписание Парижского соглашения ООН, где страны обязались принять меры по сдерживанию изменения климата. По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году глобальные выбросы углекислого газа, так или иначе связанные с энергетикой, поставили новый рекорд, а значит действующие соглашение не работают. Аналитики InfluenceMap требуют международного обсуждения, поскольку небольшая группа лиц ответственна за рост выбросов в окружающую среду. 

Уже были прецеденты, когда данные InfluenceMap использовались в юридической практике. Например, в рамках судебного процесса между бельгийским фермером и французской TotalEnergies удалось доказать частичную вину нефтегазовой компании за ущерб сельскому хозяйству региона. База данных Carbon Majors впервые появилась в 2013 году и объединяет данные компаний о добыче угля, нефти и газа с различными отраслевыми источниками. Реального влияния на те или иные решения ООН подобные отчёты не оказывают, поскольку окончательное решение принимается политиками. Ну а учитывая напряжённость между странами ожидать консенсуса по вопросу выбросов было бы слишком наивным. Похоже, сегодня оптимальное время для тех, кто намерен увеличить производство. Большая часть вопросов в ООН касается международной политики, тогда как тема экологии остаётся невостребованной. На этом фоне заметно, как оживилась добыча сланцевого газа в США, где отрасль получает новые инвестиции. Что до Российского «Газпрома», то компания слишком большая, а расширение добычи не оказывает существенного влияние на выбросы со стороны России. 

#экология #природа
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