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Bublik1
В NVIDIA оценили ущерб заводам TSMC после самого мощного за 25 лет землетрясения на Тайване
Представители NVIDIA заявляют, что проблем нет, тогда как факты повреждения инфраструктуры свидетельствуют об обратном

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Судя по всему, прямо сейчас на заводах TSMC развёртывается этап производства графических чипов NVIDIA следующего поколения. Архитектура Blackwell обещает стать настоящим прорывом, о чём во второй половине марта сообщил Дженсен Хуанг. На крупном мероприятии был представлен чип В200, который станет основой для линейки высокопроизводительных продуктов. Прежде всего спрос ожидается со стороны компаний, занимающихся обучением ИИ, но интерес проявляют и другие крупные игроки, которым требуются значительные вычислительные мощности. В200 обещает произвести настоящую революцию, ну а все производственные мощности сосредоточены на острове Тайвань, где на днях случилось крупнейшее за последние 25 лет землетрясение. Эксперты полагают, что четверть века назад последствия для экономики не были такими катастрофическими, поскольку тогда Тайвань ещё не стал полупроводниковым центром нашей планеты. 

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В интернете есть масса фотографий с падающими домами, вибрирующими мостами и повреждённой инфраструктурой. Тот факт, что от землетрясения так или иначе пострадало порядка 1000 человек, никого не волнует, ведь все взгляды устремлены на TSMC, которая сегодня является лидером на рынке. Вчера к вечеру специалисты попытались оценить последствия ущерба, опубликовав важные данные, изрядно успокоив инвесторов по всему миру. По данным аналитиков TrendForce, удачное расположение заводов TSMC привело к минимальному урону для фабрик. Как и все предприятия на острове, работники заводов были эвакуированы, а работа оборудования приостановлена на несколько часов. Когда землетрясение прекратилось, на предприятие вошли специалисты, которые уже оценили урон. Выяснилось, что основное оборудование не пострадало, тогда как небольшие поломки удастся легко устранить. Сотрудники заводов уже вчера вернулись на рабочие места, ну а сегодня представители NVIDIA распространили собственное заявление. 

Там отмечается, что все 4-нм фабрики TSMC расположены на юге острова, ну а там сила землетрясение не превышала 4 балла. Таким образом производственный процесс возобновился, а угрозы для бизнеса нет. Похоже, представители NVIDIA немного лукавят, поскольку все ставки сделаны не на действующий 4-нм технологический узел, а на более совершенный 3-нм техпроцесс. Новые фабрики располагаются в другой части острова, а информации об их состоянии в прессе крайне мало. Это наводит на мысль, что повреждения могут быть ощутимо выше, чем пытается представить NVIDIA. Причина в том, что лишняя шумиха не нужна никому. Рынок всегда реагируют падением на плохие новости, ну а Дженсену Хуангу не хочется смотреть на обесценивание курса своих акций. Кроме того, глава зелёных так и не назвал точные сроки первых поставок графического чипа В200, а значит может спокойно перенести внутренний релиз на несколько недель без дополнительного внимания со стороны журналистов. По мнению экспертов, это далеко не все проблемы, с которым столкнётся NVIDIA. Негативный фон всё равно будет, поскольку современный технологический процесс крайне сложен, а отключение оборудования ведёт к огромным потерям.

Можно однозначно сказать, что продукция на десятки миллионов долларов была повреждена, но потери могут оказаться ещё выше, так как процесс производства включает не только стадию литографической печати. В итоге в минусе может оказаться AMD и другие клиенты TSMC, а многие аналитики уже говорят о временном дефиците полупроводниковой продукции. В результате отключения оборудования могут быть потеряны недели работы, а ведь есть ещё фабрики, получившие критически повреждения. Землетрясение на Тайване было неравномерным, а отдельные заводы столкнулись с долговременными последствиями стихии. В этом случае потребуется не только время для восстановления работы, но и дополнительные инвестиции. Важно понимать, что многие заводы выпускали так называемую массовую продукцию, без которой создать видеокарту не выйдет. Вспомните 2021 год, когда производство графических чипов остановилось из-за сбоя в поставке самых дешёвых массовых компонентов. В результате повреждения нескольких фабрик на Тайване история может частично повториться. Пока оценить полный ущерб не удаётся, но есть все основания полагать, что безболезненным для рынка полупроводников это землетрясение не будет. Ну а если вы думали, что всё это проблемы TSMC, NVIDIA и других компаний, то спешим вас разочаровать. Как правило, когда тот или иной производитель сталкивается с финансовыми сложностями, то платить за всё это приходится потребителям. Цены на продукцию повышаются, а выбора у нас с вами всё равно нет. 

#nvidia #tsmc #землетрясение
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