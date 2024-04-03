В последнее время всё больше экспертов пишет о том, что разгон комплектующих практически мёртв. Интерес у энтузиастов вызывает скрытый потенциал видеокарт, процессоров и оперативной памяти, раскрыть который удаётся путём неимоверных усилий. А между тем было время, когда разгон считался чуть ли не обязательным, позволяя получить дополнительные 10% к производительности. Мало того, вы могли совершенно бесплатно поднять тактовые частоты видеокарты, а после проделать точно такое же с процессором и оперативной памятью. При удачном раскладе недорогая система в руках не самого опытного оверклокера могла прибавить до 15% к конечной скорости.

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Сегодня даже при помощи системы водяного охлаждения добиться подобных результатов вам не удастся, а энтузиасты за каждый дополнительный fps платят довольно внушительные суммы. В итоге эксперты констатируют, что производители видеокарт и процессоров уже выжали из комплектующих все соки, и всё уже разогнано до нас. И всё же, если ваши доходы позволяют не думать о деньгах, то всегда остаётся альтернатива и самый безумный выбор комплектующих. Обычные пользователи ничего подобного не покупают, но проявляют живой интерес к данной теме. Что же, не так давно в продажу поступил процессор Core i9-14900KS, который славится пиковыми тактовыми частотами, составляющими 6.2 ГГц из коробки для трёх ядер. Стоит такое чудо технической мысли 730 долларов, но найти суперфлагман по такой цене сложно даже в США. Речь идёт о лимитированной серии, поэтому спрос на Core i9-14900KS высокий, а найти в российской рознице такой камень нам не удалось.

Сегодня мы предлагаем обсудить смысл от приобретения такого процессора, сравнив его показатели с Core i9-14900K. Оба камня принадлежат к верхнему ценовому сегменту, а тесты проведены командой Testing Games. Для раскрытия полного потенциала процессоров использовалась видеокарта GeForce RTX 4090, а разрешение дисплея выставлено на 1080р. Первоначально мы хотели структурировать результаты в таблицу, но рассмотрев результаты теста пришли к выводу, что делать это не нужно. Как оказалось, различия между камнями настолько незначительные, что их фактически нет. Проще говоря, если вы забудете отключить во время игры браузер или не обратите внимание на то, что в памяти постоянно висит много мусорных утилит, то потеряете больше, чем от замены процессора. Особенно удивительно ведёт себя Core i9-14900KS в играх, где количество кадров переваливает за 150 и даже 200. Здесь, несмотря на повышенную тактовую частоту разница составляет около 1%, а в итоге можно сделать вывод, что покупать суперфлагман нет никакого смысла. Скорее всего, с нами не согласятся те, кто инвестирует в свои компьютеры много денег и считают разгон обязательным. Что же, если вы готовы потратиться, то под горячий Core i9-14900KS придётся купить действительно дорогую материнскую плату. После этого озаботиться оперативной памятью от правильного производителя с тактовой частотой выше 6400 МГц. Не стоит забывать о системе жидкостного охлаждения, а всё это обойдётся вам в кругленькую сумму.

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Вполне возможно, что такой комплект принесёт несколько дополнительных кадров в секунду в играх, но мы всё ещё полагаем, что в реальной жизни разницу заметить не удастся. В интернете есть целый ряд сравнений, доказывающий одну простую истину: геймеры не видят разницу даже между 100 и 120 кадрами в секунду, а значит энтузиастам остаются только синтетические тесты. Считается, что благодаря тому, что Core i9-14900KS отбирался из лучших партий, камень лучше поддаётся разгону, вот только пока впечатляющих результатов от знаменитых оверклокеров не было. Ну а мы предлагаем нашим читателям оглядеться, ведь дешевле есть целая россыпь интересных процессоров. Например, вас может заинтересовать Core i9-12900KF, который даже сегодня предлагает ультимативный уровень производительности и может раскрыть любую видеокарту. А между тем стоит такой камень на целых 20 тысяч дешевле и не требует СЖО.

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Для тех, кто предпочитает новые серии процессоров, в наличии Core-i7-14700KF. В играх этот камень почти не уступает Core i9-14900K, поэтому может считаться отличной альтернативой флагманам. Намного дешевле Core i7-12700KF, который всё ещё актуален, но дешевле в 2 раза. Если вы не планировали покупать видеокарту за 250 тысяч рублей и собирать самый быстрый игровой компьютер, то Core i7-12700KF позволит вам с нормальной видеокартой легко получать максимальный фреймрейт в 2К. И не забывайте, что в продаже есть процессоры не только производства Intel. Пожалуй, оптимальным выбором может стать Ryzen 7 7800X3D, который не уступает Core i9-14900KF в играх и даже превосходит суперфлагман в некоторых моментах. Требования к Ryzen 7 7800X3D намного ниже, а сам он холодный и очень быстрый.

Вообще, если говорить о самых быстрых игровых процессорах, то нужно напомнить о существовании Ryzen 9 7950X3D. Ничего лучше для игр пока не существует, поэтому забудьте о существовании Core i9-14900KS и переходите на красную сторону. Увы, флагман AMD не разгоняется, а значит вам придётся довольствоваться тем, что он уже самый быстрый в играх из коробки. Энтузиасты могут оказаться недовольны, ну а тесты доказывают, что между Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 7 7800X3D наблюдается крошечная разница. Зажиточным геймерам остаётся только убеждать себя в том, что сосед с Ryzen 7 7800X3D видит на целых 5 кадров в секунду меньше, ну а вы ещё раз можете пересмотреть тесты ниже. Они доказывают бесполезность инвестирования в суперфлагманы, многие из которых не только дорогие, но ещё и очень требовательные. В конце концов, всего 1% любителей компьютерных игр на планете могут себе позволить (согласно статистике Steam) видеокарту GeForce RTX 4090, а без флагмана NVIDIA смысла в покупке Core i9-14900KS или Ryzen 9 7950X3D никакого нет.



