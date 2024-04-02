Исследователи научились отличать звуки, которые издают растения в самых различных стрессовых ситуациях

В некоторых фантастических фильмах и книгах встречается необычный взгляд на симбиоз, в котором находятся некоторые виды растений и животных. Всё представлено таким образом, как будто растения обладают органами чувств, сохраняя и передавая информацию разумным существам и другим видам животных. Кажется, что ничего подобного на нашей планете не происходит, ведь люди обладают крайне ограниченным набором чувств. Похоже, фантастические истории имеют вполне реальные основания, ведь учёные обнаружили, что растения обладают более сложным набором сигналов, чем нам всегда казалось. Согласно данным нового исследования, растения способны вступать в контакт с окружающим миром при помощи звука, а в стрессовых ситуациях издают нечто похожее на крик.

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По мнению биологов из Тель-Авивского университета в Израиле, растения могут издавать хлопающие или щелкающие звуки на ультразвуковых частотах в ответ на стрессовые ситуации. Несмотря на то, что подобные звуки не слышны уху обычного человека, они используются для общения с более чувствительными животными. В ходе эксперимента выяснилось, что растения издают совершенно разные звуки во время обезвоживания или повреждения, проявляя необычную активность в ответ на сильный стресс. Исследователи уверены, что подобные звуки выступают в качестве сигналов для других растений, информируя их о том или ином уровне опасности. Таким способом растения общаются с животными, в число которых могут входить насекомые. Для того чтобы узнать, какие звуки производят растения в стрессовых ситуациях, исследователи провели серию экспериментов. Они записывали звуки, издаваемые растениями томата и табака, находящимися в различных условиях, таких как обезвоживание или обрезка стеблей.

Результаты исследования показали, что растения, находящиеся в стрессе, производят более интенсивные звуки, чем те, которые находятся в состоянии покоя. Точно известно, что звуки в ультразвуковом диапазоне хорошо слышны пчёлам, муравьям и другим насекомым. В какой-то момент учёные задействовали для анализа звуков умный алгоритм, который подтвердил все ранее полученные данные. В итоге ИИ смог различать не только сами звуки, которые воспроизводятся в той или иной ситуации, но и с высокой точностью определял виды растений, которые таким образом общаются с окружающим миром. Команда протестировала различные растения и обнаружила, что производство звука – это довольно распространённая практика для растений. Было зарегистрировано, что пшеница, кукуруза, виноград, кактус и многие другие растения издают шум в ответ на стресс.

При этом пока неясно, каким образом растения производят звуки. Ранее исследователи обнаружили, что обезвоженные растения испытывают кавитацию – процесс, при котором в стебле образуются, расширяются и разрушаются пузырьки воздуха. Нечто подобное случается, когда человек щёлкает костяшками пальцев. Также пока не удалось понять, могут ли и другие стрессовые ситуации вызывать звук у растений. Это могут быть различные патогены, воздействие ультрафиолета, экстремальные температуры, которые опасны для любых растений. Сложно понять, является ли звуковая активность адаптивным механизмом или в этом случае включается более сложный процесс. Команда исследователей с точностью научилась распознавать звуки различных растений в зависимости от стрессовой ситуации, а значит другие живые существа также умеют это делать.

К примеру, насекомые могут использовать звуки для того, чтобы спастись от хищников или получить другую полезную информацию. Так, мотылёк, намеревающийся отложить яйца на растении, или животное, планирующее съесть лист, могут использовать звуки, чтобы принять окончательное решение». Учёные планируют расширить эксперименты и выяснить, какие животные слышат звуки растений, и как они реагируют на это в повседневной жизни. Уже сегодня можно сделать вывод, что растения способны к сложной коммуникации, а мы только приоткрываем тайны, которые скрывает наша планета.



