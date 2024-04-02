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Bublik1
Аналитики ожидают подорожание SSD до 25% на фоне ценовой политики Samsung, Micron и WD
Эксперты отмечают, что производителям потребуется поднять цены до 40%, после чего можно будет говорить о стабилизации рынка

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В 2021 году наблюдался высокий спрос на полупроводниковую продукцию. Производители не могли насытить рынок достаточным количеством процессоров и видеокарт, а в итоге решились на расширение мощностей. Строились новые цеха, закупалось оборудование, а всё это привело к тому, что в 2022 мир столкнулся с переизбытком продукции. Стоимость полупроводниковых изделий пошла вниз, а одними из пострадавших оказались производители твердотельных накопителей и чипов памяти. Как выяснилось, спрос сошёл на нет, а из-за высокой конкуренции цены продолжали снижаться. Полупроводниковые гиганты начали бить тревогу, но до середины 2023 ничего не происходило. Именно тогда можно было купить SSD большого объёма по смехотворной стоимости, но в какой-то момент организованные действия крупных поставщиков дали свои плоды. 

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Уже по итогам прошлого года стало ясно, что общими усилиями производителям удалось создать дефицит на рынке. Это привело к росту стоимости чипов памяти, а в итоге сказалось на ценовой политике готовой продукции. Аналитики TrendForce отмечают, что агрессивная стратегия продолжит оказывать влияние на рынок и в 2024, а особое внимание стоит обратить на Samsung, Micron и Western Digital, контролирующих значительную часть полупроводниковой продукции в данном сегменте. Совместные действия этих и ряда других компаний создают предпосылки для подорожания твердотельных накопителей, а в итоге цены продолжат расти. Аналитики полагают, что в самое ближайшее время стоимость потребительских SSD увеличится до 15%. Намного сильнее подорожают корпоративные накопители, которые всегда пользовались высоким спросом. Искусственный дефицит оказал на серверный рынок большое влияние, а стоимость SSD здесь подрастёт на 25%. Отмечается, что производители хотят получать большую маржу и до сих пор работают в убыток. Долго так продолжаться не могло, поэтому мы становимся свидетелями нормального процесса. 

Аналитики пишут, что после нескольких лет застоя становится всё более заметен повышенный спрос на твердотельные накопители. Рынок восстанавливается, а тенденция актуальна не только для корпоративного сектора, но и для потребительского сегмента. При этом важно понимать, что цены действительно пойдут вверх, а сегодня многие эксперты советуют обычным пользователям купить новый твердотельный накопитель. Давать прогноз на весь год сложно, но предварительные оценки свидетельствуют о решительном настрое тройки поставщиков SSD. В ближайшей перспективе цены пойдут вверх, а значит самое время сделать правильный выбор. Аналитики пришли к выводу, что застой на рынке оказал негативное влияние на развитие отрасли в целом. Так, хотя интерфейс PCIe 5.0 появился в конце 2021 года, даже сегодня встретить скоростные SSD данного формата в рознице крайне сложно. Причина в том, что компании не готовы инвестировать средства в разработку высоких технологий, а всё это мешает развитию прогресса. Ясно, что рядовые потребители не заинтересованы в доходах полупроводниковых гигантов, но работать в минус никто не хочет. Денег на инновации и новые разработки не выделяется, а значит в какой-то момент уже мы с вами столкнёмся с последствиями слишком либеральной ценовой политики. 

В целом, у рядовых пользователей никто ничего спрашивать не будет, а значит с фактом подорожания придётся смириться. Напомним, ещё буквально 5-7 лет назад та же Samsung озвучивала совершенно другие тезисы. Тогда утверждалось, что совсем скоро стоимость твердотельных накопителей будет более выгодной, чем у жёстких дисков. Имелось в виду соотношение цены ёмкости и цены, но ничего подобного мы так и не увидели. В какой-то момент создание новых полупроводниковых узлов стало крайне дорогостоящим предприятием, а значит производителям нужно отбить инвестиции в долговременные разработки. В конце материала аналитики TrendForce добавляют, что на самом деле 15% - это только начало. Похоже, для получения высокой маржи от продажи SSD крупным компаниям потребуется поднять цены до 40% на всю продукцию. Таким образом до конца 2024 стоимость твердотельных накопителей может не только вернуться к показателям 2021, но и побить новый рекорд. 

#ssd #твердотельные накопители
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