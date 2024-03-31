Боксрёр явно намекает на ухо Холифилда, часть которого он откусил во время боя

За всю современную историю бокса было немало спортсменов, которых фанаты причисляют к легендарным. Споры о важности многих известных боксёров не прекращаются даже после их ухода с ринга, но даже среди легендарных бойцов есть те, кто чаще всего привлекает внимание прессы и обывателей. Пожалуй, одним из таких людей является Тайсон, жизненный путь которого был крайне сложным. Боксёр рано стал знаменитым, получив в своё распоряжение большие деньги. Похоже, в какой-то момент всемирная известность и миллионы фанатов по всему миру снесли парню крышу, поскольку он явно потерял контроль, считая себя неприкосновенным. Его первая жена буквально сбежала, называя три месяца брака настоящим ужасом непрекращающегося насилия и скандалов. Через несколько лет после этого Тайсон по обвинению в насилии над 18-летней девушкой получил 6 лет тюрьмы. Отсидев всего половину срока, он не оставил своих пагубных привычек, продолжая употреблять наркотики и вести разгульный образ жизни. В своих мемуарах боксёр пишет, что длительное время находился в зависимости от кокаина, а иногда даже выходил на ринг под сильной дозой химических веществ. Несколько лет Тайсон был абсолютным чемпионом, но команда боксёра не могла сдержать его бурный нрав, который проявлялся в самых обыденных ситуациях.

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Избиение людей, постоянная агрессия в общении с журналистами и неадекватное поведение стали визитной карточкой «Железного Майка». После своего освобождения из тюремного заключения Тайсон вернулся в спорт, а одним из ключевых эпизодов стало противостояние с Эвандером Холифилдом. В первом бою техническая победа была присуждена Холифилду, ну а в матче-реванше Тайсон не придумал ничего лучше, кроме как откусить сопернику часть уха. Последовала дисквалификация, а событие вошло в историю мирового бокса, вызвав огромное количество шуток и попыток парадировать не совсем смешную ситуацию. В какой-то момент боксёру вернули лицензию, но большого боя пришлось ждать до 2022 года. Как оказалось, года не прошли мимо Майка, который вчистую проиграл Ленноксу Льюису. В какой-то момент боксёр избавился от наркотической зависимости, и уже достаточно давно считается образцовым семьянином. Без конфликтов не обходится. Например, в том же 2022 он попал на видео, когда в самолёте избивал одного их пассажиров. Тогда Тайсону повезло, ведь его оппонент имел за плечами серьёзное криминальное прошлое и явно провоцировал боксёра. Дело замяли, а совсем скоро состоится бой против известного блогера Джейка Пола. Многие полагают, что для 57-летнего Майка это возможность выйти на ринг и получить за это солидный гонорар. Событие считается чуть ли не самым важным в мире бокса 2024 года, ну а между тем сам Тайсон организовал прибыльный бизнес, чем и привлёк внимание журналистов.

Как стало известно, Майк создал собственный бренд Tyson 2.0 «Mike Bites» и планирует провести большую рекламную компанию в апреле. Всё начнётся на Таймс-сквер, после чего в каждом специализированном магазине в Нью-Йорке можно будет купить сладкое мармеладное лакомство от «Железного Майка». Жевательные конфеты выполнены в форме ушей, что явно отсылает потенциальных покупателей к бою против Холифилда. В американской прессе пишут, что презентация будет шикарной, ведь проблем с наличностью у Тайсона сейчас нет. На момент боя в июне Майку будет уже 58 лет, а гонорар должен составить не меньше 20 миллионов долларов. Сам боксёр не скрывает своего удивления о того, что лакомство с каннабисом свободно продаётся в магазинах. Он уверен, что его конфеты понравятся людям и смогут способствовать улучшению психического здоровья. Майк указывает на многочисленные исследования, доказывающие безопасность употребления подобных лакомств. Мармеладки в форме уха уже доступны в нескольких заведениях. Например, в Strain Stars в Фармингдейле, Housing Works в Гринвич-Виллидж, Grow Together в Бруклине, Flynnstoned в Сиракузах и Stage One в Ренсселере.

«Железный Майк» уверен, что его бренд ждёт успех, ведь подобное лакомство одобрено Министерством здравоохранения США. Также боксёр рассказал прессе, что участвовал в выборе вкуса и формы, а в будущем намерен лично продвигать бренд по всей Америке. Как оказалось, несколько крупных торговых площадок наотрез отказываются закупать сладости Тайсона. В ответ на вопросы журналистов представители магазинов сказали, что не хотят сотрудничать с человеком, за которым тянется длинный шлейф насилия. Майку припоминают его первый тюремный срок, а также заключение на 1 год за жестокое избиение двух водителей машины, конфликт с которыми случился после аварии. В итоге торговые площадки утверждают, что не хотят продавать людям товары, которые созданы человеком с ужасным прошлым. Не лучшим образом на продажах может сказаться ещё одно обвинение, которое выдвинула против Тайсона неизвестная женщина. Она утверждает, что боксёр применил против неё насильственные действия в далёких 90-х годах, обратившись в суд за возмещением морального ущерба. Пока дело не движется, но учитывая послужной список Тайсона, ему всё же придётся выплатить даме несколько миллионов долларов. Кстати, каннабис чрезвычайно популярен в США, ведь недавно даже сам Илон Маск рассказал о регулярном приёме этого вещества для борьбы с депрессией. Не исключено, что миллиардер подсядет на мармеладные ушки от Тайсона, которые уже вызвали ажиотаж в указанных выше магазинах. Поговаривают, что фанаты боксёра раскупили все конфеты за несколько дней.