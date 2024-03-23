Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Илон Маск рассказал о регулярном приёме кетамина для лечения сильной депрессии
Медики всё ещё спорят о том, стоит ли назначать людям такой сильнодействующий препарат

реклама

Многие люди уже привыкли к тому, что Илон Маск часто делает довольно странные заявления. Это как Макрон, который может сказать какую-то глупость, но от этого не потерять лицо. Кто-то считает владельца Tesla гением, тогда как другие прочат ему роль успешного дельца. Сегодня уже не важно, кем Маск на самом деле является, ведь к его словам прислушиваются десятки миллионов людей по всему миру. Владельцы криптовалют уже два года ждут, когда же миллиардер напишет несколько слов о своём любимом собачьем токене, тогда как другая половина человечества покупает антенны и ресиверы для спутникового интернета. В 2023 году Илон открыто заявил, что применяет Вегови. Напомним, это медицинский препарат, который служит для снижения веса. По словам миллиардера, сегодня весь Голливуд и многие известные политики сидят на таблетках, что позволяет им выглядеть хорошо без походов в спортзал. С тех пор популярность подобного лекарства выросла, ну а на этой неделе Маск сделал ещё одно шокирующее заявление. 

реклама

Во время интервью на телеканале CNN он поведал о том, как принимал кетамин. По словам владельца Tesla, он до сих пор использует это лекарство, но принимает его один раз в две недели. Якобы, кетамин ему прописал врач, а благодаря действию препарата удалось решить проблемы с депрессией и побороть так называемые "химические приливы". Что имел в виду Илон, осталось за кадром, но сам он уверен в том, что препарат эффективен и даже посоветовал его другим людям. Маск добавил, что важно проконсультироваться у врача, а не заниматься самолечением. Сразу же после публикации интервью по сети поползли слухи, что у миллиардера наблюдаются проблемы с наркотической зависимостью. Якобы, кетамин он использует во время ломки, когда пытается снизить зависимость, заменив одно химическое вещество на другое. При этом ещё неясно, какая зависимость хуже, ведь подсев на кетамин избавиться от потребности его принимать будет достаточно сложно. Илон считает, что подобные советы могут помочь обычным людям и уверен, что подобные заявления не отразятся на его карьере, поскольку на Уолл-стрит важно выполнять взятые на себя обязательства. Инвесторы ждут результатов и не хотят знать, каким образом удалось достигнуть заявленных высот. 

Ну а поскольку Илон Маск поднял такую сложную проблему, то стоит разобраться, что же собой представляет кетамин. Итак, речь идёт о диссоциативном анестетике, который обычно используется для облегчения боли. В последнее время он часто прописывается как эффективное средство для борьбы с серьёзной и длительной депрессией. Исследования показывают, что в определённых дозах кетамин способен снижать симптомы депрессии, действуя быстрее, чем большинство стандартных антидепрессантов. В отличие от традиционных препаратов, кетамин не только блокирует боль, но и помогает людям чувствовать себя бодрыми, оставаясь при этом как бы вдали от проблем своего тела. Это делает препарат особенно полезным в ситуациях, где требуется поддерживать общение с пациентами, например, в случае парамедицинских вмешательств. Известно, что кетамин воздействует на химические процессы в мозге, влияя на количество нейромедиатора глутамата. Это позволяет ему корректировать настроение и снижать симптомы депрессии, даже у пациентов, не откликающихся на другие виды терапии.

Одобренный в 2019 году в США под названием «Справато», S-кетамин, или эскетамин прошёл клинические испытания и уже активно применяется в Америке для лечения серьёзных психических расстройств. В настоящее время применение кетамина в качестве антидепрессанта не одобрено в большинстве стран мира. Многие учёные признают его высокий потенциал, но опасаются возникновения зависимости, которая сопровождается тяжёлыми последствиями для человека. В итоге психические расстройства и депрессия могут вернуться, а решать проблему придётся ещё более высокими дозами кетамина. Стоит учитывать, что данный препарат активно употребляется в качестве наркотика, а количество смертей от кетамина продолжает расти. В качестве наркотика данный препарат стал популярен в конце 70-х годов. После длительного курса реабилитации пациенты вспоминают, что кетамин вызывал у них чувство эйфории, транса, оцепенения и фантазии. Следует заметить, что дозы, употребляемые наркоманами, намного выше тех, что прописываются в медицинских целях для лечения депрессии. Медики, отстаивающие полную легализацию кетамину утверждают, что смертность от данного наркотика сильно преувеличена. Мало того, те случаи, о которых пишет пресса, как правило, связаны со смешиванием кетамина с другими наркотиками. В медицинских учреждениях не зафиксировано ни одного факта смерти от употребления кетамина. Медики утверждают, что значительная часть населения подвержена депрессии. Перепады настроения снижают работоспособность людей и приводят к резкому ухудшению качества жизни. Данный факт неоспорим, вот только насколько целесообразно принимать сильнодействующий наркотик для улучшения настроения, большой вопрос, на который у Илона Маска ответа нет. 

#илон маск #кетамин
+
Написать комментарий (0)
Илон Маск рассказал о новом чипе Neuralink Blindsight, который сможет вернуть зрение слепым людям
Первый пациент Neuralink показал, как управляет видеоиграми силой мысли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
10
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
3
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
3
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
4
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
3
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
3
Надежный инсайдер назвал точную дату выхода Grand Theft Auto 6
3
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
Army Recognitnion: На Украине замечен истребитель МиГ-29 с французской авиабомбой Hammer
1
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
4
Пользователи Google Pixel 8 и Pixel 7 сообщают о проблемах с приемом вызовов после обновления
5
Фанаты Helldivers 2 обвинили IGN в некомпетентности и предвзятости
1
Хороший суперфлагман Xiaomi 14 Ultra
2
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+
Ryzen 7 5800X3D vs Core i5-14400F – почему процессор Intel лучше для нового ПК, а AMD для апгрейда
7

Популярные статьи

Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
10
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
73
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
5
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
29
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
29
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
14
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
31
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
Японцы не желает видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
6
Что произойдет, если Трамп не получит залог для обжалования приговора о выплате $454 млн — АТ
3

Сейчас обсуждают

Феликс Александрович
03:45
Андроида нет массово на компах по той простой причине, что Windows культивировалась на ПК десятилетиями. У людей уже сложились привычки, уже развилась целая индустрия и т.п. Google зарождалась в 1998 ...
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Олег Власов
01:59
Россия не ущемляла ни Швецию,ни Люксембург,ни Лихтенштейн ни какой-либо другой бенилюкс так зачем-же нарываться.В надежде,что все кинутся на помощь.Когда дело коснётся выживания,никто не придёт и не с...
Глава МИД Швеции Билльстрем: Швеция должна быть готова к длительному конфликту с Россией
Евгений Удовенко
01:28
То есть бред остальных - это нормально?)))
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
Евгений Удовенко
01:28
У своей подружки плешивой? То-то я смотрю они вечно везде вдвоем..То тайга, то озера...Вона чо Петрович...
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
Евгений Удовенко
01:27
Спасибо. Посмеялся...
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
Евгений Удовенко
01:27
Не 104, всего лишь 4 ?? Ха-ха-ха..Сайт построен странно, когда начинаются истерики у девочек, фиг найдешь где там статья. Ну да ладно. Все-равно заселяют диванные эксперды, разговаривать не с кем )))...
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
Арбуз
01:05
Идиотам не то что 50, им в дурке и 500 открытых вкладок будет мало
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
Алексей Дрёмин
00:58
Текстуры будут одинаково грузится гений. Тут только разница в записи на диск и само открытие приложений. На скорость и лаги в самой игре не влияет на каком она диске
HDD vs SSD – будут ли современные игры тормозить на жёстком диске, и стоит ли геймерам экономить
Алексей Дрёмин
00:54
Разница тут минимальна. Я вот 13ч проиграл в хорайзон 2 на hdd на максимальных настройках, лагов небыло, грузится все почти мгновенно, так же и все другие игры. Это все зависит только от мощности комп...
HDD vs SSD – будут ли современные игры тормозить на жёстком диске, и стоит ли геймерам экономить
super619
00:54
В данный момент, чтобы оформить на себя (например, в наследство) автомобиль - ГАИ требует оформить ОСАГО. Абсурд, если учесть, что у человека нет прав и он в принципе не имеет права садиться за руль.
Госдума рассмотрит во II чтении проект об отмене предоставления ОСАГО при регистрации автомобилей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем