Медики всё ещё спорят о том, стоит ли назначать людям такой сильнодействующий препарат

Многие люди уже привыкли к тому, что Илон Маск часто делает довольно странные заявления. Это как Макрон, который может сказать какую-то глупость, но от этого не потерять лицо. Кто-то считает владельца Tesla гением, тогда как другие прочат ему роль успешного дельца. Сегодня уже не важно, кем Маск на самом деле является, ведь к его словам прислушиваются десятки миллионов людей по всему миру. Владельцы криптовалют уже два года ждут, когда же миллиардер напишет несколько слов о своём любимом собачьем токене, тогда как другая половина человечества покупает антенны и ресиверы для спутникового интернета. В 2023 году Илон открыто заявил, что применяет Вегови. Напомним, это медицинский препарат, который служит для снижения веса. По словам миллиардера, сегодня весь Голливуд и многие известные политики сидят на таблетках, что позволяет им выглядеть хорошо без походов в спортзал. С тех пор популярность подобного лекарства выросла, ну а на этой неделе Маск сделал ещё одно шокирующее заявление.

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Во время интервью на телеканале CNN он поведал о том, как принимал кетамин. По словам владельца Tesla, он до сих пор использует это лекарство, но принимает его один раз в две недели. Якобы, кетамин ему прописал врач, а благодаря действию препарата удалось решить проблемы с депрессией и побороть так называемые "химические приливы". Что имел в виду Илон, осталось за кадром, но сам он уверен в том, что препарат эффективен и даже посоветовал его другим людям. Маск добавил, что важно проконсультироваться у врача, а не заниматься самолечением. Сразу же после публикации интервью по сети поползли слухи, что у миллиардера наблюдаются проблемы с наркотической зависимостью. Якобы, кетамин он использует во время ломки, когда пытается снизить зависимость, заменив одно химическое вещество на другое. При этом ещё неясно, какая зависимость хуже, ведь подсев на кетамин избавиться от потребности его принимать будет достаточно сложно. Илон считает, что подобные советы могут помочь обычным людям и уверен, что подобные заявления не отразятся на его карьере, поскольку на Уолл-стрит важно выполнять взятые на себя обязательства. Инвесторы ждут результатов и не хотят знать, каким образом удалось достигнуть заявленных высот.

Ну а поскольку Илон Маск поднял такую сложную проблему, то стоит разобраться, что же собой представляет кетамин. Итак, речь идёт о диссоциативном анестетике, который обычно используется для облегчения боли. В последнее время он часто прописывается как эффективное средство для борьбы с серьёзной и длительной депрессией. Исследования показывают, что в определённых дозах кетамин способен снижать симптомы депрессии, действуя быстрее, чем большинство стандартных антидепрессантов. В отличие от традиционных препаратов, кетамин не только блокирует боль, но и помогает людям чувствовать себя бодрыми, оставаясь при этом как бы вдали от проблем своего тела. Это делает препарат особенно полезным в ситуациях, где требуется поддерживать общение с пациентами, например, в случае парамедицинских вмешательств. Известно, что кетамин воздействует на химические процессы в мозге, влияя на количество нейромедиатора глутамата. Это позволяет ему корректировать настроение и снижать симптомы депрессии, даже у пациентов, не откликающихся на другие виды терапии.

Одобренный в 2019 году в США под названием «Справато», S-кетамин, или эскетамин прошёл клинические испытания и уже активно применяется в Америке для лечения серьёзных психических расстройств. В настоящее время применение кетамина в качестве антидепрессанта не одобрено в большинстве стран мира. Многие учёные признают его высокий потенциал, но опасаются возникновения зависимости, которая сопровождается тяжёлыми последствиями для человека. В итоге психические расстройства и депрессия могут вернуться, а решать проблему придётся ещё более высокими дозами кетамина. Стоит учитывать, что данный препарат активно употребляется в качестве наркотика, а количество смертей от кетамина продолжает расти. В качестве наркотика данный препарат стал популярен в конце 70-х годов. После длительного курса реабилитации пациенты вспоминают, что кетамин вызывал у них чувство эйфории, транса, оцепенения и фантазии. Следует заметить, что дозы, употребляемые наркоманами, намного выше тех, что прописываются в медицинских целях для лечения депрессии. Медики, отстаивающие полную легализацию кетамину утверждают, что смертность от данного наркотика сильно преувеличена. Мало того, те случаи, о которых пишет пресса, как правило, связаны со смешиванием кетамина с другими наркотиками. В медицинских учреждениях не зафиксировано ни одного факта смерти от употребления кетамина. Медики утверждают, что значительная часть населения подвержена депрессии. Перепады настроения снижают работоспособность людей и приводят к резкому ухудшению качества жизни. Данный факт неоспорим, вот только насколько целесообразно принимать сильнодействующий наркотик для улучшения настроения, большой вопрос, на который у Илона Маска ответа нет.