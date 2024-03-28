Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
На турнире по Counter-Strike 2 с фондом $1.25 млн у Virtus.pro сломался драйвер видеокарты NVIDIA
Бой проигран, а Virtus.pro готовятся к новому турниру

реклама

Сегодня большую часть рынка настольных видеокарт занимает продукция NVIDIA. Решения AMD плетутся в хвосте и крайне редко становятся популярны среди геймеров. Причин происходящего несколько, но главная заключается в неспособности команды маркетологов и руководства компании определить для себя ключевые приоритеты. В одном поколении красные заявляют о необходимости догнать и перегнать зелёных. После вдруг решают подмять под себя массовый рынок, а бывает и так, что задач сразу несколько. Стратегия меняется слишком быстро, но ничего из этого сделать не удаётся. Требуется завоевать доверие пользователей, ну а с этим у AMD всё очень плохо, ведь часто видеокарты нужного ценового сегмента в магазине просто нет. Графические чипы производятся небольшими партиями, а иногда выводятся с рынка в тот момент, когда только начинают хорошо продаваться. Так было с серией Radeon RX 5700, ну а в какой-то момент перспективная Radeon RX 6750 ХТ стала исчезать из продажи. Radeon RX 7700 ХТ значительно дороже и не пользуется спросом, но суровый маркетинг руководства AMD не знает компромиссов. 

реклама

Возможно, продажи были бы не такими маленькими, если бы Лиза Су работала с общественным мнением. Всё дело в том, что рядовые геймеры плохо разбираются в маркетинге и не следят за продажами отдельных видеокарт, но заучили одну простую истину: у AMD плохие драйверы. Неясно, кто пустил эту утку, но слухи так прочно закрепились на просторах интернета, что чуть ли не каждый второй любитель компьютерных игр называет проблемы с программным обеспечением главной причиной выбора в сторону NVIDIA. Давно известно, что никаких проблем нет, а драйверы у AMD не просто стабильные, но и намного более функциональные, чем у конкурентов. Избавляться от клише никто не спешит, а фанаты дядюшки Хуанга заучили мантру с плохим ПО наизусть. Похоже, после случившегося конфуза на турнире по Counter-Strike 2 этим ребятам придётся туго, ведь недавно программное обеспечение для видеокарты NVIDIA дало сбой на глазах у миллионов людей. Произошло это неприятное событие во время турнира PGL CS2 Major Copenhagen и стоило команде Virtus.pro призового места. Давайте разберёмся в происходящем. 

Итак, на всех компьютерах были установлены идентичные GeForce RTX 4080 от одного и того же производителя. Все системы оборудованы одинаковым количеством оперативной памяти, твердотельными накопителями одного бренда и аналогичным процессором. Словом, максимально близки друг другу, чтобы исключить любые преимущества одной из команд. Там стоит одна и та же операционная система, драйвера на которую устанавливают специалисты. Кажется, что сюрпризов быть не может, но всё это не защитило команду Virtus.pro от сбоя в программном обеспечении. Так, команда находилась в шаге от выхода в плей-офф, где открывалась возможность побороться за призовой фонд, который достигал $1.25 миллиона. И вот в самый ответственный момент на компьютере геймера с ником Jame слетел драйвер видеокарты. Команда осталась без ценного игрока и не смогла справиться с соперником. В итоге раунд был проигран со счётом 1:2, что вызвало нервозность и разлад перед тай-брейком. Работу драйвера восстановили, но собраться команда Virtus.pro уже не смогла. 

В результате игроки потерпели поражение и заняли девятое место, заработав скромные $20 тысяч. Отметим, что команда считалась одним из фаворитов на призовые места, а неприятный инцидент сорвал планы геймеров и расстроил болельщиков. Организаторы турнира уже подтвердили возникшую проблему в программном обеспечении, которая могла привести к поражению одной из участвующих в состязании команд. Указывается, что возникшая неисправность действительно стала неприятным инцидентом для зрителей, команды Virtus.pro и организаторов турнира. Проблему признали, но исправить случившееся уже нельзя. После турнира журналисты взяли интервью у геймера с ником Jame, который стал жертвой сбоя драйвера на видеокарте NVIDIA. Парень заявил, что действительно расстроился, но не собирается горевать слишком долго. Этот турнир остался за соперниками, но уже вскоре состоится новое состязание, где Virtus.pro выложатся на полную. Произошедшее ничего не доказывает, поскольку ошибки бывают у всех, а современное программное обеспечение крайне сложное, а значит проблемы не исключены. И всё же, когда фанаты дядюшки Хуанга рассказывают о плохих драйверах AMD, то им стоит помнить об указанном выше случае. Возможно, вы слышали о том, как ужасно работает драйвер на видеокарте Radeon RX 7800 ХТ у сына знакомого вашей бывшей учительницы по танцам, о чём вам рассказала подружка вашей девушки, сидящая за соседним столиком в кафе. Доверять этому или нет – это уже ваш выбор, ну а сегодня у фанатов AMD появился ещё один повод для споров с оппонентами, с чем мы их от всей души и поздравляем. 

#counter-strike 2 #virtus.pro
+
Написать комментарий (0)
Wooting представила игровую клавиатуру 80HE с функциями Rappy Snappy и Rapid Trigger
Для компьютеров предстоящего Major по CS2 выбрали процессоры AMD с 3D V-Cache и видеокарты NVIDIA
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
22
Спутники зафиксировали танкеры КНДР направляющиеся в российский порт
27
Eurasian Times: штурмовики Су-25 ВКС России летают с блоками РЭБ для противодействия ПВО Украины
+
Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max
+
Многие смартфоны Xiaomi начали получать новую HyperOS
3
В США полагают, что операция ЦАХАЛ в Рафахе приведёт к изоляции Израиля
2
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
7
Водохранилище Мид эксперты называют исторической ошибкой США
8
Московский суд заочно арестовал главу СБУ по статье о терроризме
+
В США добывается 100% всего полупроводникового кварца, а эксперты ожидают дефицит этого минерала
5
В MIT разработали метод 3D-визуализации гранулированных материалов
+
В США сочли «рискованным излишеством» применение Россией авиабомб ФАБ-3000 на Украине
13
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
40
Российский истребитель сопроводил два американских бомбардировщика B-1B ВМС США
+
Глава студии Larian рассказал о вырезанном из Baldur’s Gate 3 контенте
+
На недорогом POCO F3 удалось запустить требовательные компьютерные игры
+
Служба безопасности Финляндии считает, что Россия остаётся самой большой угрозой для страны
+
В сети появились потенциальные рендеры четырех прототипов Galaxy S25 Ultra
+
Армия РФ начала применять в СВО модернизированные гиперзвуковые «Оникс» и танковые ракеты «Инвар-М1»
1
В Google Кошельке изменились условия при оплате с помощью мобильного телефона через NFC
+

Популярные статьи

Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
13
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
14
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
82
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
32
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.2
5
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
28
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
8
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
18
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
18

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100712
10:59
Это не агрессия, а раздача пиздюлей бандеровцам. Омерика же не агрессивная страна и РФ тоже.
Путин: у России нет никаких агрессивных намерений по отношению к Европе
nukemall
10:55
Это разработка фирмы Cadillac Gage на основе их броневика V-100 Commando представленного в 1963 году и широко применявшегося во Вьетнаме.
Украина впервые на поле боя потеряла американский БТР M1117
kauksi
10:55
Возьми уже на Озоне народную Zotac 4070 за 49 тыщ и не надо ни супер ни 4080 для 2к все летает, не говоря уже про 1080
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
FelsheR-BAN100712
10:55
Согласен - но так на войне принято, ответочка не понравилась - сорян, горящим в доме профсоюзов тоже не нравилось, да и москалякам на гиляках. В грузии когда была извините весна? В Чечне все знаем ког...
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Артём Николаев
10:53
Microlab жив!
Компания Bowers & Wilkins представила фирменные колонки премиум-класса Series 700
Александр
10:49
Амеры по япошкам ядренбатоном вдарили и теперь те их лучшие друзья. Так что идёт процесс дружбы народов по американски, но более мягкий.
Россия начала деконструкцию украинской газотранспортной системы
Юрий Баринов
10:46
Со времён Петра Первого на русском флоте вся терминология на голландском, и что-то не забыли русский за 300 лет
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
FelsheR-BAN100712
10:46
Дебил, это точно не главное. И даже не на повестке дня. Не надо такими производствами страну засирать, если есть Китай. Денег у РФ до жопы, все купим.
В Китае насчитывается 129 производителей электромобилей и гибридов
Cowboy Huggies
10:45
Денег просто надо админу
Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов считает Telegram угрозой национальной безопасности
Юрий Баринов
10:45
За границу ваш батюшка летал тоже без знания английского?
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем