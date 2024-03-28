Бой проигран, а Virtus.pro готовятся к новому турниру

Сегодня большую часть рынка настольных видеокарт занимает продукция NVIDIA. Решения AMD плетутся в хвосте и крайне редко становятся популярны среди геймеров. Причин происходящего несколько, но главная заключается в неспособности команды маркетологов и руководства компании определить для себя ключевые приоритеты. В одном поколении красные заявляют о необходимости догнать и перегнать зелёных. После вдруг решают подмять под себя массовый рынок, а бывает и так, что задач сразу несколько. Стратегия меняется слишком быстро, но ничего из этого сделать не удаётся. Требуется завоевать доверие пользователей, ну а с этим у AMD всё очень плохо, ведь часто видеокарты нужного ценового сегмента в магазине просто нет. Графические чипы производятся небольшими партиями, а иногда выводятся с рынка в тот момент, когда только начинают хорошо продаваться. Так было с серией Radeon RX 5700, ну а в какой-то момент перспективная Radeon RX 6750 ХТ стала исчезать из продажи. Radeon RX 7700 ХТ значительно дороже и не пользуется спросом, но суровый маркетинг руководства AMD не знает компромиссов.

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Возможно, продажи были бы не такими маленькими, если бы Лиза Су работала с общественным мнением. Всё дело в том, что рядовые геймеры плохо разбираются в маркетинге и не следят за продажами отдельных видеокарт, но заучили одну простую истину: у AMD плохие драйверы. Неясно, кто пустил эту утку, но слухи так прочно закрепились на просторах интернета, что чуть ли не каждый второй любитель компьютерных игр называет проблемы с программным обеспечением главной причиной выбора в сторону NVIDIA. Давно известно, что никаких проблем нет, а драйверы у AMD не просто стабильные, но и намного более функциональные, чем у конкурентов. Избавляться от клише никто не спешит, а фанаты дядюшки Хуанга заучили мантру с плохим ПО наизусть. Похоже, после случившегося конфуза на турнире по Counter-Strike 2 этим ребятам придётся туго, ведь недавно программное обеспечение для видеокарты NVIDIA дало сбой на глазах у миллионов людей. Произошло это неприятное событие во время турнира PGL CS2 Major Copenhagen и стоило команде Virtus.pro призового места. Давайте разберёмся в происходящем.

Итак, на всех компьютерах были установлены идентичные GeForce RTX 4080 от одного и того же производителя. Все системы оборудованы одинаковым количеством оперативной памяти, твердотельными накопителями одного бренда и аналогичным процессором. Словом, максимально близки друг другу, чтобы исключить любые преимущества одной из команд. Там стоит одна и та же операционная система, драйвера на которую устанавливают специалисты. Кажется, что сюрпризов быть не может, но всё это не защитило команду Virtus.pro от сбоя в программном обеспечении. Так, команда находилась в шаге от выхода в плей-офф, где открывалась возможность побороться за призовой фонд, который достигал $1.25 миллиона. И вот в самый ответственный момент на компьютере геймера с ником Jame слетел драйвер видеокарты. Команда осталась без ценного игрока и не смогла справиться с соперником. В итоге раунд был проигран со счётом 1:2, что вызвало нервозность и разлад перед тай-брейком. Работу драйвера восстановили, но собраться команда Virtus.pro уже не смогла.

В результате игроки потерпели поражение и заняли девятое место, заработав скромные $20 тысяч. Отметим, что команда считалась одним из фаворитов на призовые места, а неприятный инцидент сорвал планы геймеров и расстроил болельщиков. Организаторы турнира уже подтвердили возникшую проблему в программном обеспечении, которая могла привести к поражению одной из участвующих в состязании команд. Указывается, что возникшая неисправность действительно стала неприятным инцидентом для зрителей, команды Virtus.pro и организаторов турнира. Проблему признали, но исправить случившееся уже нельзя. После турнира журналисты взяли интервью у геймера с ником Jame, который стал жертвой сбоя драйвера на видеокарте NVIDIA. Парень заявил, что действительно расстроился, но не собирается горевать слишком долго. Этот турнир остался за соперниками, но уже вскоре состоится новое состязание, где Virtus.pro выложатся на полную. Произошедшее ничего не доказывает, поскольку ошибки бывают у всех, а современное программное обеспечение крайне сложное, а значит проблемы не исключены. И всё же, когда фанаты дядюшки Хуанга рассказывают о плохих драйверах AMD, то им стоит помнить об указанном выше случае. Возможно, вы слышали о том, как ужасно работает драйвер на видеокарте Radeon RX 7800 ХТ у сына знакомого вашей бывшей учительницы по танцам, о чём вам рассказала подружка вашей девушки, сидящая за соседним столиком в кафе. Доверять этому или нет – это уже ваш выбор, ну а сегодня у фанатов AMD появился ещё один повод для споров с оппонентами, с чем мы их от всей души и поздравляем.