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Bublik1
Евросоюз передумал отдавать Украине замороженные активы РФ и решил оставить 5 млрд евро себе
Деньги будут потрачены на судебные разбирательства против РФ

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Предполагается, что на начало СВО в Евросоюзе хранилось больше 200 миллиардов долларов, принадлежащих российскому бюджету. Большая часть средств передана бельгийскому инвестиционному фонду Euroclear, который в настоящее время и распоряжается всеми замороженными финансами Центробанка РФ. Сразу же после начала конфликта наиболее радикальные политики предложили изъять все средства и поделить, тогда как другие указывали на необходимость передачи активов в пользу Украины. Сойтись на едином мнение стороны так и не смогли, но большая часть политиков признавала необходимость конфискации российских денег. Аналитики отмечают, что до недавнего времени в распоряжении Евросоюза не было реальных инструментов, позволяющих отнять деньги суверенной державы. В 2024 году министры финансов ЕС договорились о создании подобного законодательства, но даже в этом случае речь идёт только об изъятии доходной части. По данным всё того же фонда Euroclear, за 2 года после заморозки активов, проценты составили порядка 5 миллиардов евро. 

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Именно эти деньги планировали передать Киеву, но в итоге всё сложилось не так, как надеялся Зеленский. По данным Politico, в Европе не будут отдавать деньги Украине, а вместо это направят их на решение более важных проблем. Якобы, в ЕС ожидают иски от России в связи с решением о конфискации доходной части, но не хотят выделять на судебные тяжбы деньги. Именно поэтому решено брать средства на борьбу с Россией в судебных инстанциях из российских денег. В итоге в распоряжении фонда Euroclear останется как заблокированная, так и доходная часть, а бельгийская компания обязуется выдать специальному органу Евросоюза нужное количество денег по запросу. Отдельно отмечается, что свою часть прибыли получит и сам фонд, которому разрешили откусить 3% прибыли на личные нужды. Согласно официальному документу – это так называемое обеспечение более эффективной работы фонда. Кроме того, стороны договорились о том, что Euroclear получит ещё 10% от доходной части средств в качестве неких дополнительных гарантий. Эксперты настроены весьма скептически и полагают, что деньги так и останутся на счетах фонда, который будет проводить операции только на бумаге. 

Всё дело в том, что совсем недавно представители фонда открыто заявляли о нежелании делить российские активы. Даже прибыльная часть принадлежит РФ, а руководство Euroclear открыто заявило, что деньги русским всё равно придётся отдать. Похоже, в Брюсселе опасаются, что страны Европы заберут себе деньги, а после оставят Бельгию разбираться с Россией. Ну а поскольку отдавать основную и доходную часть всё равно придётся, то именно руководство Euroclear могло повлиять на итоговое решение Евросоюза. Журналисты Politico пишут, что представители фонда рассказывают о больших потенциальных убытках и необходимости сохранить благоприятный инвестиционный климат в Европе. Аналитики опасаются, что любая попытка отнять и поделить российские деньги обернётся для ЕС полной катастрофой. Многие страны уже с подозрением смотрят на европейские активы, а нарушение международных финансовых норм окончательно подорвёт доверие к евро. Валюта находится под значительным давлением, а агрессивные действия европейских политиков могут привести к тому, что международные кредиторы начнут переводить евро в другие валюты. 

Учитывая и без того проблемы европейской экономики, подобный шаг окажет дестабилизирующее влияние на инвестиции и принесёт больше убытков, чем пользы. Напомним, ранее члены Еврокомиссии планировали направить 90% от доходной части российских активов в так называемый Фонд мира. После этого средства должны были пойти на закупку оружия и боеприпасов, но в итоге на закрытом заседании ведущую роль сыграл здравый смысл. Эксперты полагают, что во многом решение не было принято не только из-за косвенных финансовых потерь, но из-за сложной позиции европейского бизнеса в России. За 2 года из страны ушло всего несколько десятков компаний, тогда как многие другие предпочитают игнорировать требования европейских властей. По факту, вывести активы не выйдет, а по разным оценкам в ответ на действия Евросоюза Россия может конфисковать средств на 100-200 миллиардов евро. Это приведёт к мощнейшему удару по европейскому бизнесу, ну а в итоге даже самые яростные ястребы Вашингтона предпочли повременить с резкими решениями.

#аналитика #финансы #политика #экономика
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