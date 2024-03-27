Ракеты уже прошли боевое крещение в СВО

Опыт СВО доказал, что будущее за скоростным высокоточным оружием. Прежде всего речь идёт о гиперзвуковых крылатых и баллистических ракетах, которые способны поражать цены с расстояния нескольких тысяч километров за считанные минуты. За последние недели примеров успешных ударов было несколько, когда между пуском и прилётом прошло не больше двух минут. За это время информация от систем раннего обнаружения НАТО успевает дойти до пульта управления украинского командования, но отвести системы ПВО, или вывести офицерский состав из-под удара уже не выходит. Это значит, что «Кинжалы» и «Цирконы» будут применять и в будущем, но есть и менее дорогие ракеты, которые позволяют добиваться высоких результатов. Как стало известно, недавно завершилась модернизация сверхзвуковой ракеты «Оникс», стоящей на страже берегового комплекса «Бастион». Ключевой характеристикой ракеты стала высокая точность и повышенная дальность полёта. Новая версия получила более технологичные головки самонаведения, которые способны атаковать цели противника более эффективно, нанося удары с минимальным углом отклонения.

реклама

Отмечается, что модифицированные «Ониксы» уже были опробованы в СВО, где показали высокую эффективность поражения наземных целей. Отдельно отмечается, что не за горами следующая версия ракеты, которая кроме способности поражать цели с помощью самонаводящихся приборов получит средства для защиты от систем РЭБ. Это снизит влияние подобных комплексов на точность и дальность, что повысит общую эффективность применения. Отметим, что изначально «Ониксы» разрабатывались для поражения надводных целей, но после модернизации могут с высокой точностью наводиться и на наземные объекты. Дальность полёта модернизированной ракеты не уточняется, но ранее в прессе писали, что одна из следующих версий сможет поражать цели на расстоянии 1000 километров. Главной задачей инженеров была унификация «Оникса», что позволило включить ракету в состав подводных лодок и других военных кораблей. Кроме того, существует наземная система запуска, а также появилась возможность включать её в состав воздушного флота. Ранее сообщалось, что модернизированная версия «Оникс-М» имеет дальность полёта до 800 километров, но в данном случае речь может идти о предыдущей модели ракеты.

Эксперты отмечают, что одними крылатыми ракетами стоящими перед армией задачи не решить, а значит требуется усиление находящихся на вооружении танков боевых единиц. Как стало известно, особенно эффективно себя показывает комплекс «Рефлекс-М», представляющий собой управляемые ракеты нового образца «Инвар-М1». Отмечается, что данные образцы уже доказали высокую эффективность и используются на танках Т-73Б3, Т-80БВМ и Т-90М. Ракета обладает тандемной боевой частью и может похвастать пробитием брони толщиной 800 миллиметров. Принцип применения тандемных боеприпасов основан на том, что первый снаряд проходит сквозь динамическую защиту бронированной цели, ну а второй наносит удар по основной броне. Согласно опубликованной информации, российские танки уже не раз наносили удары по танкам НАТО, добиваясь высоких результатов.

Мощность тандемной ракеты так высока, что она может пробивать иностранные танки в любой проекции, включая лобовую. После прямого попадания танк противника приходит в негодность, а часто кроме механического уничтожения техники происходит и подрыв боекомплекта. В этом случае восстановить танк силами ремонтных бригад невозможно, что превращает технику НАТО в металлолом. Отдельно отмечается, что «Инвар-М1» способна поражать цели с высокого расстояния, что позволяет не подходить к технике противника слишком близко. Если говорить о советских танках, то подобные машины даже не способны обнаружить приближение российской техники, тогда как танки НАТО на таких дистанциях не всегда могут наносить точные удары. В настоящее время эффективная дальность поражения «Инвар-М1» составляет 5.5 километра, тогда как советские танки должны подойти к цели на расстояние 2-2.5 километра. Немецкие Leopard 2 обладают более высокой дальностью поражения, но техники иностранного образца у ВСУ явно недостаточно. При этом российские бойцы используют различные ударные комплексы, включая вертолёты, что позволило нивелировать довольно высокие боевые показатели дальности стрельбы Leopard 2.