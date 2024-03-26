Одна из задач заключается в создании дефицита топлива

Осенью 2023 года украинская пресса ожидала массированных ударов по энергетическому сектору. Предприниматели закупили генераторы, сделали запас топлива и приготовились к длительным перебоям. Как оказалось, подобных планов у российской стороны не было, а в результате до недавнего времени проблем с поставками электроэнергии в Украине не наблюдалось. Несколько дней назад всё изменилось, а с тех пор наносятся регулярные удары, которые делают единую энергосистему менее стабильной, повышая общее напряжение и вынуждая отключать от снабжения целый города. Перебои наблюдаются в Одессе, где жители уже несколько дней получают свет по графикам. В городе не выходит на работу электротранспорт, а власти призывают население экономить. В западных регионах пока обстановка более стабильная, но и там утверждают, что без экономии придётся вводить графики.

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Многие люди задаются вопросом о целесообразности нанесения ударов по украинской энергосистеме в марте, ну а эксперты уже готовы дать свои пояснения. По мнению военного обозревателя Влада Шлепченко, одна из целей заключается в создании дефицита топлива. Известно, что в 2023 страны Европы передали Украине огромное количество генераторов, а значит во время перебоев с поставками электричества будет наблюдаться повышенный спрос на бензин и дизель. К процессу подключатся и предприниматели, которые вынуждены использовать генераторы для обеспечения электричеством магазинов и для приготовления пищи и хранения продуктов питания. Одновременно с этим топливо потребуется и военным, которые используют его для работы техники. Поскольку значительная часть железной дороги Украины электрифицирована, то без доступа к электроэнергии придётся гонять дизельные составы. В какой-то момент потребление достигнет критического значения, что может сказаться на обеспечении войск.

Перевозка оружия и боеприпасов по железной дороге замедлится, а удары по складам с ГСМ только усугубят проблему. Также не стоит забывать, что без электричества не работает интернет и нет связи с базовыми сотовыми сетями, а всё это снижает оборонные возможности украинской армии. В интернете также можно встретить мнение, согласно которому российская армия готовится к масштабному наступлению. В этом случае потребуется ослабить снабжение ВСУ, а также подорвать возможности бесперебойной связи на передовой. В настоящее время бойцы полагаются как на генераторы, так и используют действующие электросети. Если дойдёт до обрушения всей энергосистемы, как это уже было в 2022 году, то военнослужащим придётся полагаться только на генераторы. Вот только зимой 2022 года шли позиционные бои, тогда как в настоящее время инициатива на стороне российской армии. После 6 месяцев безуспешного контрнаступления ВСУ ослаблены, ну а дефицит электричества – это ещё один инструмент снижения боеспособности и без того обескровленных подразделений, которые в настоящее время находятся на Запорожском, Харьковском, Донецком и Херсонском направлениях.

Есть мнение, что энергосистема Украины находится в шаге от обрушения. После того как была остановлена ДнепроГЭС, без света остался Харьков. Одновременно с этим производились удары по энергетическим объектам в Одесской области и на западной Украине. До конца недели в Одессе планируется подавать электричество по графикам, ну а последующие удары могут нарушить хрупкую стабильность, которая в настоящее время питает всю страну.