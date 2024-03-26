В прессе есть самые различные аналитические оценки рынка настольных процессоров, но наиболее достоверные из них свидетельствуют о том, что Intel занимает порядка 65%. За последние годы AMD смогла увеличить свою доля в сегменте серверных процессоров, но и там подавляющее большинство покупателей смотрят в сторону продукции синей команды. В конце 2024 года Лиза Су готовится выпустить ещё одну серию процессоров, начав массовое использование 3-нм технологического процесса. У Intel планы не менее амбициозные, а в результате мы сможем получить более мощные решения по той же стоимости.

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Конкуренция вынуждает обе компании идти на компромиссы, ну а в выигрыше будет конечный пользователь. На самом деле в последнее время ценовая политика Intel немного расстраивает, поскольку компания удерживает цены на новинки намного дольше, чем это было ранее. В результате у потенциальных покупателей не так много выбора, о чём мы и поговорим ниже. Давайте рассмотрим несколько наиболее востребованных процессоров Intel, которые продаются в российской рознице. Начнём с нижнего ценового сегмента, а после переместимся к флагманам, где цена не имеет значение, а балом правят зажиточные энтузиасты с системами жидкостного охлаждение и видеокартами за 250 тысяч рублей.

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Если у вас туго с деньгами, но вы хотите купить современную платформу, то ничего дешевле Core i3-12100F мы вам предложить не можем. Это процессор 12-й серии, который может обеспечивать приемлемую работу всей системы и стоит чуть больше 8 тысяч рублей. Камень считается игровым, но мы всё же рекомендуем не ставить на него мощную видеокарту. С подобными решениями Core i3-12100F не справится, а итоговый показатель будет сильно отличаться от эталонного. Камень относится к начальному уровню и хорошо себя покажет в офисном ПК и прослужит несколько лет в компьютере школьника. А вот покупать Core i3-14100F не рекомендуем. Данный процессор на два года новее, но от этого он не стал лучше. У него выше тактовая частота, но на реальную производительность это оказывает незначительное влияние. За 14 500 есть и более интересные предложения, к которым мы вернёмся ниже.

Например, вы можете купить Core i5-12400, у которого 6 ядер и неплохие игровые перспективы. Даже сегодня этот камень может стать основой для перспективной сборки. Помните о том, что потенциал Core i5-12400 не бесконечен, а значит его основное предназначение – это игровые сборки за разумные деньги. Камень будет работать на недорогой материнской плате, а покупать под него оперативную память DDR5 и вовсе не придётся. Не вызывает оптимизма Core i5-14400F, который можно назвать торжеством маркетинга над здравым смыслом. По документам здесь есть целых 10 ядер, но пользы от 4 медленных нет никакой. В итоге если не смотреть синтетические тесты, то в реальных играх разница между Core i5-12400 и Core i5-14400F будет крайне мала. Скорее всего, вы её вообще не заметите, ведь многое зависит от видеокарты.

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Также не рекомендуем покупать и Core i5-12600K. Многие энтузиасты по непонятной причине считают данный камень очень выгодным, но в данном случае нам подобные заявления не очень понятны. Обратите внимание, за 30 тысяч в продаже доступен Core i7-12700F, у которого 8 полноценных ядер и довольно высокая тактовая частота. Даже если вы купите под Core i5-12600K материнскую плату за 30 тысяч, а после разгоните с помощью системы жидкостного охлаждения, то Core i7-12700F всё равно окажется быстрее. Вот только вам не потребуется такие жертвы, ведь под 8-ядерный камень подходит материнская плата за 15 тысяч и простая система охлаждения.

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За 43 тысячи в продаже доступен Core i7-14700K. Это действительно мощный процессор, который способен раскрыть потенциал самой дорогостоящей видеокарты. Некоторые эксперты пишут о том, что данный камень можно смело ставить на недорогие материнские платы за 20 тысяч рублей и игнорировать разгон. Якобы, он хорош из коробки, ну а мы полагаем, что полностью раскрыть потенциал Core i7-14700K могут только энтузиасты. Если вы хотите экономить, то берите менее требовательное решение, которое изначально не нуждается в СЖО. Ну или купите Core i9-12900KF. Как вы уже догадались, это не самый новый процессор Intel, но ещё пару лет назад он был самым скоростным в линейке. Core i9-12900KF до сих пор предлагает ультимативную производительность и может поспорить с Core i7-14700K. Какой из них выбрать, решайте самостоятельно. Core i9-12900KF интересен тем, что когда-то занимал первую строчку, ну а Core i7-14700K имеет целых 20 ядер и тактовую частоту 5.6 ГГц. 12 дополнительных ядер здесь бесполезны, но это не отменяет того факта, что маркетологи Intel не зря получают высокие премии, ведь покупателям нравится много ядер.

Увы, но найти в российской рознице Core i9-14900KS нам не удалось. Похоже, спрос на суперфлагман такой большой, что большая часть процессоров оседает на рынке США. Напомним, камень способен разгоняться до 6.2 ГГц и считается самым быстрым на рынке. На самом деле в AMD для игр есть и более скоростные решения, но если брать только процессоры Intel, то лучше ничего не придумали. Ну а поскольку оставить энтузиастов ни с чем мы не можем, то предлагаем обратить внимание на Core i9-13900KS. Это суперфлагман прошлого поколения. По скорости он примерно равен Core i9-14900K, но принадлежит к редкой серии. Также существует вероятность поднять тактовые частоты путём разгона, но в этом случае расходы ваши на покупку ПК окажутся просто неприлично высокими. Если прибавить мощную материнскую плату, систему охлаждения и видеокарту за 250 тысяч рублей, то уложиться в 500 тысяч будет сложно. Core i9-13900KS нельзя назвать разумной покупкой, поэтому мы всё же для ультимативной сборки предлагаем остановиться на Core i7-14700K. Он не такой дорогой, но в целом обеспечит вам самый высокий уровень быстродействия. Камень хорошо разгоняется, а в итоге система на его основе будет ничуть не хуже по более выгодной цене. Добавим, что у AMD есть более интересные решения, которые быстрее и дешевле, но об этом мы поговорим в одном из наших следующих материалов.