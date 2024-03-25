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Bublik1
Инвесторы накапливают Bitcoin, а Киты из ETF-фондов скупают все доступные монеты на рынке
Несмотря на это на рынок всё же попадают довольно значительные суммы в ВТС

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По мнению ведущих аналитиков, в ближайшие несколько недель рынок криптовалют будет нестабильным и находиться в состоянии высокой волатильности. Называется несколько причин происходящего, но самый важный фактор – это ожидание прихода халвинга Bitcoin. Звучат самые разнообразные прогнозы, но многие аналитики сходятся во мнении, что в середине апреля нас ждут большие перемены. Пойдёт ли первая криптовалюта вниз, или устремиться вверх, покажет время, ну а пока можно наблюдать целый ряд любопытных явлений, о которых пишут эксперты. Прежде всего крайне интересен тренд со стороны инвесторов. Оказывается, за последние две недели наметился тренд крайней жадности, когда инвесторы не хотят продавать свои накопления. За это время была зафиксирована одна транзакция на 200 тысяч долларов, тогда как в 2021 году ежедневно проводились переводы на сумму более 1 миллиона долларов. Эксперты фиксируют снижение активности продавцов, а наименее активны майнеры. По достижению пиковых значений фермеры смогли реализовать часть криптовалюты по цене свыше 70 тысяч долларов, а в ближайшие месяцы предпочтут дождаться результатов халвинга. 

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Считается, что снижение количества монет в каждом блоке в 2 раза приведёт к росту стоимости Bitcoin, что позволит повысить доходность и закупить дополнительное оборудование для майнинга. Аналитики Blockware уверены, что уже к лету курс цифрового золота уйдёт выше 100 тысяч долларов, а к концу года достигнет 150 тысяч долларов. На этом фоне растёт количество кошельков, которые неактивны уже больше трёх лет. Инвесторы не стали продавать, когда за 1 ВТС давали 70 тысяч долларов, а значит ждут более благоприятных условий. Теоретически, на рынке должна наблюдаться нехватка ликвидности, но есть и другой фактор, который оказывает стабилизирующее влияние. Проблема связана с недавним банкротством Genesis Global, что стало катализатором для оттока средств из фонда Grayscale Bitcoin Trust на сумму 1.83 миллиарда долларов. Такая сумма была выведена буквально за 4 дня, что стало настоящим испытанием для рынка. Одновременно с этим 18 марта началась паника среди держателей активов фонда, которые распродали ВТС на 836 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что ралли ещё не закончено, ведь на руках у кредиторов Genesis Global находится порядка 31 миллиона акций, которые были получены под залог займа на сумму 1.2 миллиарда ВТС. Если кредиторы решат обналичить обязательства, то рынок снова пойдёт вниз. 

Аналитики констатируют, что к концу прошлой недели инвесторы выкупили все поступившие на рынок средства, а в результате спотовые ETF-фонды смогли консолидировать в своих руках ещё больше средств. Именно благодаря этому курс первой криптовалюты вернулся к росту, а в настоящее время на рынке царит неопределённость. Значительных движений нет, а крупные инвесторы готовы и дальше покупать Bitcoin. При этом высок соблазн получить как можно больше ВТС за меньшие деньги, а эксперты говорят о приближении ценовых горок. Их ещё называют «Американские горки», в рамках чего курс криптовалюты может несколько раз в месяц достигать пиковых значений, а после уходить в затяжное пике. По мере приближения к максимальному курсу крупная рыба продаёт накопления малыми партиями, ну а после того, как курс уходит на дно, скупает монеты у паникующих пользователей. Принято считать, что речь идёт о нормальном процессе, в рамках которого слабые игроки покидают рынок ни с чем.  

Но если будущее Bitcoin кажется относительно стабильным, то много вопросов возникает к мемным криптовалютам. Здесь на первом месте стоит Dogecoin, который привлекает всё больше внимания. Эксперты полагают, что принятие данного актива со стороны крупных инвесторов может наступить гораздо быстрее, чем кажется. Всё дело в Илоне Маске, который и может выступить в качестве тарана общественного мнения. Давно поговаривают, что Tesla может начать продажу автомобилей за Dogecoin, тогда как на днях любопытной информацией поделился ИИ по имени Grok. Это специализированная программа, которая функционирует на платформе X (ранее называвшейся Twitter). Так вот, умный алгоритм рассказал о том, мессенджер может начать принимать Dogecoin и осуществлять транзакции с его помощью в ближайшее время. Пользователи полагают, что Grok что-то знает, а подготовка к интеграции криптовалюты в экосистему социальной сети уже началась. Grok добавил, что в настоящее время такие транзакции невозможны и посоветовал пользователям следить за новостями от Илона Маска. Ну а миллиардер славится неожиданными выпадами, поэтому вполне вероятен сценарий, при котором в ближайшие месяцы курс Dogecoin достигнет 1 доллара. Или нет, ведь речь может идти об очередной ошибке не самого умного ИИ. 

#аналитика #криптовалюты #биткоин #bitcoin
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18:38
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