По какой причине CoinHub уходит с рынка, выяснить не удалось

Криптовалютная биржа Binance стала одной из первых, кто поддержал санкции против российских граждан. Счета лиц, которые попали в списке американских властей, блокировались, а средства фактически были присвоены руководством биржи. Спустя какое-то время Binance пошла на дальнейшие уступки Белому дому, запретив гражданам РФ хранить на бирже более 10 000 евро в любой криптовалюте. Следом за этим вводились и другие ограничения, а в итоге в конце 2023 биржа окончательно ушла из России. Всем пользователям дали время, что позволило вывести активы, а в качестве наиболее простого решения предлагалось использовать российскую платформу CoinHub. Биржа получила контроль над бизнесом Binance в России и предлагала всем пользователям перевести активы без дополнительных комиссий. Неясно, сколько людей воспользовались подобной щедростью, но уже совсем скоро им придётся подыскивать альтернативу.

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Сегодня стало известно о решении CoinHub закрыть биржу, что предполагает полное прекращение деятельности. Якобы, руководство компании изучило перспективы рынка и решило отказаться от ранее поставленных задач и долговременных планов развития. Сегодня в 13 часов по московскому времени была полностью прекращена регистрация новых пользователей. Одновременно с этим производится полное блокирование переводов средств в любых криптовалютах и фиатных активах с Binance. Также пользователи больше не смогут пополнить свой кошелёк любым ранее доступным способом. Следом за этим уже 28 марта будет прекращён приём заявок на площадках Simple Futures и Futures Trading. Всем пользователям, которые открыли фьючерсные позиции, предлагается их закрывать по мере возможности. Уже 2 апреля CoinHub прекратит приём новых объявлений в рамках p2p-торговли. С этого времени будут обслуживаться только ранее поступившие ордера на покупку и продажу криптовалюты. Ровно в 13 часов дня 5 апреля по московскому времени биржа закроет все действующие ордера.

В то же время 18 апреля в принудительном порядке закроются все торговые пары на рынке фьючерсов, а 23 апреля блокируется спотовый рынок. К этому моменту заблокируется функция конвертации криптовалют, поэтому пользователям биржи рекомендуется вывести все активы заранее. Нужно закрыть все торговые позиции, поскольку принудительная ликвидация будет не самым выгодным решением. 10 мая CoinHub полностью прекратит свою работу, но продолжит обслуживать аккаунты, на которых останутся средства. Все активы будут конвертированы в USDT по курсу на 10 мая, а получить средства можно будет по согласованию с биржей. Пользователям, которые не успеют до 10 мая вывести все активы, придётся заплатить CoinHub 1% от стоимости всех активов за хранение. Отдельно отмечается, что биржа приложит максимум усилий для обеспечения полной безопасности средств пользователей. На вывод средств отводится достаточно времени, а любой владелец кошелька может за несколько кликов отправить все свои накопления на другие биржи или холодные кошельки. В чём причина происходящего, представители CoinHub не сообщают. Также неясно, как подобное решение отразиться на российских гражданах. После ухода Binance в РФ возник определённый вакуум, которые и должна была заполнить новая биржа. По неизвестным причинам CoinHub с задачей не справилась, а значит у граждан РФ остаётся не так много вариантов. Можно воспользоваться услугами российских бирж, либо перейти на небольшие азиатские биржи, которые не вводили санкций против граждан России.

Последний вариант только кажется оптимальным, поскольку защищённость бирж ниже, чем у Binance, а отсутствие авторизации при помощи паспорта вынуждает более тщательно хранить данные аккаунта. Как бы там ни было, но варианты остаются, а при желании можно легко найти надёжное место для хранения и торговли криптовалютами. Эксперты отмечают, что наиболее простым способом хранения денег остаётся так называемый холодный кошелёк. Это специализированная флешка, которая обладает повышенной защитой и позволяет избежать любых блокировок со стороны российского и американского правительства. Благодаря встроенному инструментарию средства переводятся на десятки популярных бирж по всему миру, а также могут отправляться на прямую на другой холодный кошелёк. Трейдерам и лицам, которые активно торгуют на биржах, такой способ инвестирования не подходит. Ну а для тех, кто строит долговременные планы вложения на 5-10 лет, лучшего инструмента для хранения криптовалют просто не найти. В данном материале мы не даём советов относительно выбора биржи и наиболее надёжных производителей защищённых холодных кошельков. Всю эту информацию вы можете найти в интернете.