Исследователи считают, что на этот раз человечество должно подготовиться заранее

Коронавирус стал настоящим вызовом для человечества. Эпидемия оказалась массовой и повлияла на работу государственных служб по всему миру. Влияние чувствовалось в социальной сфере, а области здравоохранения и многих других областях. Мощнейший удар был нанесён по туристической отрасли, а в результате многие отели по всему миру до сих пор не возобновили работу. Миллионы людей перешли на удалённую работу, а многие отправились в магазины за новыми компьютерами, смартфонами и другой электроникой. Это вызвало повышенный ажиотаж и способствовало дефициту полупроводников. Словом, влияние пандемии ощутили на себе практически все, а сама она прошла также стремительно, как и появилась.

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В какой-то момент очередной штамм стал менее агрессивен, что привело к снижению количества заболевших и менее выраженным симптомам болезни. Коронавирус никуда не делся, но теперь он приходит вместе с сезонным гриппом и не вызывает опасений у медиков. Не исключено, что одна из мутаций COVID-19 окажется более опасной, чем сегодня, но пока учёные рисуют перед нами ещё более тревожный сценарий. На страницах Sky News появилась статья, в рамках которой интервью дают несколько английских учёных. По их словам, шансы возникновения новой пандемии крайне высоки. Прежде всего настораживает непрекращающаяся вырубка лесов. Животным просто некуда идти, а в результате есть риск того, что болезни, которые сегодня не передаются человеку, мутируют в ходе более длительных контактов между видами. Вирусы в какой-то момент могут приспособиться к новой среде, как это уже было с коронавирусом. В Африке и Амазонии люди ведут активное наступление на природу, уничтожая редкие виды животных, которые ранее никогда не контактировали с людьми.

Помимо вырубки лесов существует проблема глобального потепления. Всё дело в том, что бактерии и вирусы миллионы лет благоденствовали на нашей планете, а изменения климата способствует мутациям. Повышение температуры приводит к тому, что клещи и комары становятся всё более активны, ну а попытки людей быть ближе к природе могут сыграть с нашим видом злую шутку. В Европе стали чаще замечать насекомых, которые не характерны для данного региона, а это тревожный звонок для эпидемиологов. Британские учёные не готовы сказать, когда нам следует ждать новую эпидемию. Исследователи полагают, что человечество должно начать готовится уже сегодня. Если обратить внимание на наши действия после прихода коронавируса, то можно сделать неудовлетворительные выводы. Ни одно государство не было готово к массовой эпидемии, а многие страны так и не смогли восстановить свою экономику.

При этом учёные уверены, что человечеству очень повезло, ведь COVID-19 оказался довольно дружелюбным вирусом. Он не только приводил к относительно низкой смертности, но и сошёл на нет без помощи врачей. Очередной вирус может оказаться более смертоносным и откажется уходить самостоятельно. Исследователи предлагают сотрудничество на уровне министерств здравоохранения, но пока не способны точно сформулировать свои идеи. Будем надеяться, что предположения медиков ложны и преувеличены, ведь ещё одна пандемия человечеству точно не нужна. Британские учёные полагают, что новый вирус может появиться в ближайшие 5 лет, но не исключают, что это произойдёт и позднее. В одном они точно уверены: пандемии не избежать.