На пути в США мигранты ломают защитные заграждения и готовы драться в пограничниками

Правление Байдена запомнится самым масштабным миграционным кризисом в истории США. В американской прессе пишут, что только за 2023 год южную границу пересекло порядка 30 тысяч нелегалов. При этом аналогичная цифра наблюдалась и в 2022, а только совсем недавно власти Техаса решили взять дело в свои руки. Губернатор проигнорировал указания Вашингтона и подключил нацгвардию для патрулирования наиболее сложных районов. В ускоренном порядке продолжилось строительство защитных ограждений, а всё это позволило снизить количество мигрантов, которые попадают в США путём простого пересечения границы. В прессе то и дело показывают огромные караваны беженцев, состоящие и нескольких тысяч жителей Южной Америки. Люди несут с собой свои скудные пожитки и планируют тем или иным образом попасть в США. Пожалуй, наиболее показателен недавно случившийся эпизод, демонстрирующий сложности, с которыми сталкиваются пограничники.

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На канале CBS показали момент прорыва границы, когда более сотни мигрантов пытаются прорваться мимо охранников. На видеозаписи можно увидеть, как разъярённые люди сбивают пограничников с ног, ломают заграждения и совершают массовый прорыв границы. По словам губернатора Техаса, ситуация была взята под контроль при помощи переброски на данный участок дополнительных сил. Грег Эббот заявил, что укрепления на границе были усилены, но не поделился информацией о том, скольким мигрантам удалось прорваться во время указанного выше эпизода. На инцидент обратили внимание журналисты Fox News, которые были крайне удивлены реакцией ведущих американских СМИ. Как оказалось, короткий 12-секундный ролик появился в эфире CBS, тогда как все остальные предпочли данную тему проигнорировать. Журналисты Fox News обратили внимание, что за прошедшие сутки CNN и The Washington опубликовали огромное число статей, так или иначе посвящённых Трампу. Там кандидата в президенты выставляют дьяволом во плоти, занимаясь явной политической пропагандой. Похоже, у ведущих СМИ нет ни минуты свободного времени, поскольку эпизод с прорывом границы их интересует меньше, чем очередная статья с критикой Трампа.

Журналисты Fox News констатируют, что так будет продолжаться ещё 227 дней, после чего Трампу всё же удастся взять под контроль ситуацию на границе. Ещё более прямолинейны были журналисты American Conservative. Авторы одного из материалов прямо утверждают, что действующий президент не справляется с защитой границы. Мало того, Байден всячески создаёт условия, при которых тысячи беженцев получают возможность нелегально проникнуть в США. Либеральное законодательство провоцирует приток мигрантов, тогда как здравый смысл игнорируется. В результате неконтролируемой миграции страдают южные штаты, тогда как Вашингтон предпочитает выделять деньги городам, которые активно принимают и размещают у себя беженцев. Тратятся огромные суммы, которые должны были пойти на возведение неприступного барьера, способного остановить приток нелегалов. Представители American Conservative полагают, что нужно перенаправить финансирование, что приведёт к отрезвлению властей крупных городов. Особый упор делается на политическом бессилии политиков. Демократы преследуют собственные цели, тогда как умеренная часть Республиканцев способствует разрушению американских ценностей.

Предлагается внести изменения в законодательство, что снизит количество людей, претендующих на получение убежища. Большую часть придётся депортировать, тогда как усилиями южных штатов удастся закрыть лазейки, по которым мигранты проникают в США. Журналисты American Conservative отмечают, что мигранты не только повышают давление на экономику Америки, но и делают страну менее безопасной. Многие из них никогда не будут работать, предпочитая сидеть на пособии, а в свободное время заниматься преступной деятельностью. Становится всё более актуальной проблема торговли людьми, а наркотрафик уже превышает все допустимые пределы. Журналисты полагают, что действующий президент не готов на подобные шаги, поэтому до конца текущего года следует ожидать массового притока мигрантов. В American Conservative надеются, что с приходом во власть Трампа будут приняты более решительные шаги, тогда как бездействие Байдена обойдётся стране в десятки миллиардов долларов.



