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Bublik1
В США решили оставить F-35 без нового двигателя, поскольку денег на эксперименты у Пентагона нет
А между тем Пентагон получит самый большой в истории военный бюджет на 2024 год

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С момента начала массового производства F-35 эксперты спорят о слабых и сильных сторонах американского самолёта. Машина должна была стать компромиссом между скоростью и низкой заметностью, но в результате развития технологий противоракетной обороны, невидимкой истребитель называют только в Пентагоне. Ну а поскольку изначально инженеры исходили из компромисса, то пострадала ходовая часть. Внутри F-35 находится двигатель, который по своим характеристикам относится к четвёртому поколению. Так, самолёт не способен без включения форсажа преодолевать сверхзвуковой барьер и в целом летает медленно. Многие эксперты полагают, что тяжёлый и горячи двигатель станет лёгкой добычей для современных систем ПВО, но забывают, что США предпочитают направлять свою авиацию туда, где шансы попасть под удар противоракетной обороны примерно равны нулевым. Уже несколько месяцев F-35 применяют власти Израиля, но у ХАМАС просто нечем ответить, поэтому истребители находятся в полной безопасности. 

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В целом, эксперты называют и другие минусы американского истребителя, но всегда возвращаются к двигателю. Тему замены агрегата поднимали самые разные политики, а в итоге дебаты добрались и до Пентагона. Как оказалось, в ближайшие несколько лет менять ничего не будут, поскольку Конгресс выделил слишком мало средств на военный бюджет. На самом деле на этот раз США получат самый большой военный бюджет в истории, но сегодня аппетиты властей таковы, что уложиться в 900 миллиардов долларов команда Байдена уже не может. Всё, на что готовы пойти законодатели – это выделение дополнительных 280 миллионов долларов, которые пойдут разработчикам двигателей. Деньги поделят между собой Pratt и GE Aerospace, а в итоге каждая из компаний получит в десятки раз меньше, чем надеялась. Обычно подобные структуры распиливают несколько миллиардов долларов в год, имитируя бурную работу по созданию двигателей и модернизации другого вооружения. 

Одновременно с этим Конгресс дал прямые указания производителям не заниматься заменой двигателей и направить всю сумму на улучшение работы уже действующих агрегатов. Ранее подобных указаний в адрес Pratt и GE Aerospace не поступало, ну а теперь обе компании вынуждены будут приостановить проектные работы и заняться доведением до ума уже созданных продуктов. Политики посчитали, что по 140 миллионов на брата на такие цели будет достаточно, тогда как представители обеих компаний уже выразили недоумение такой странной экономией. Напомним, представители Пентагона рассматривали возможность модернизации двигателя Pratt, а также присматривались к альтернативным вариантам от других компаний. Похоже, лоббисты Pratt всё же одержали победу, что позволит этой компании сохранить доступ к военному бюджету. Известно, что обслуживание двигателя для F-35 обходится дорого, а сам агрегат крайне сложный и ненадёжный. В американской прессе пишут, что из-за дороговизны эксплуатации многие подразделения в США предпочитают поднимать в воздух старые F-16 и F-15, тогда как всего до 30% самолётов пятого поколения способны сегодня выполнять боевые задачи. 

Попытки некоторых лоббистов заменить двигатель на F-35 ни к чему не привели, а в Конгрессе посчитали, что итоговая стоимость самолёта окажется намного дороже. При этом боевая эффективность возрастёт незначительно. Политики заявили, что готовы тратить деньги на высокоточное оружие, тогда как действующий двигатель отлично справляется с поставленными задачами. Осталась ни с чем и Lockheed Martin, которая занимается производством истребителей пятого поколения. Представители этой компании прямо указали, что хотят видеть на самолётах более современный двигатель, чем привели в бешенство руководство Pratt. Как уже отмечалось выше, победила тотальная экономия, ведь в Конгрессе прямо указали на полную нецелесообразность дополнительных инвестиций. На днях председатель Подкомитета по защите ассигнований Палаты представителей (член партии республиканцев Кен Калверт) подчеркнул, что в Конгрессе не планируют заменять существующий двигатель Pratt & Whitney. 

#авиация #истребители #f-35 #самолёты
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