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Bublik1
В России планируют легализовать «белых» хакеров, а остальных хакеров приравнять к террористам
Соответствующий закон поступит в Госдуму в рамках весенней сессии

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Давно известно, что американские спецслужбы используют хакеров для атак на государственные и частные структуры других стран. При этом сами янки активно распространяли слухи о вездесущих хакерах из Северной Кореи. В 2022 году стало очевидно, что на службе у дядюшки Сэма находится множество известных команд специалистов разного профиля. Атаки на инфраструктуру России были названы беспрецедентными, поскольку продолжались несколько месяцев. Целями становились учебные заведения, больницы, государственные структуры, интернет-издания и любые крупные сайты, до которых удавалось дотянуться. Сегодня проблема не так заметна, но многие эксперты уверены, что в будущем государства начнут вести скрытые атаки на потенциальных противников не с оружием в руках, а удалённо руками хакеров. Ну а победу одержит более подготовленная сторона. Можно предположить, что у российских властей есть целый штат высококвалифицированных сотрудников, но остаются сферы, где специалисты не помешают. 

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Известно, что существует сообщество белых хакеров. Это люди, которые не занимаются взломами в противозаконных целях, а вместо этого сотрудничают с крупными компаниями, внося свою лепту в безопасность работы той или иной структуры. Белые хакеры по заданию заказчика ищут дыры в программном обеспечении, а после дают советы о том, как лучше устранить ошибки и наладить работу системы. В США такая практика неплохо развита, что позволяет энтузиастам не ставать на скользкий путь преступности. А вот в России до сих пор нет законодательства, в котором будут чётко разграничены условия существования белых хакеров. Как стало известно, правительство России планирует изменить своё отношение к белым хакерам. Отмечается, что деятельность подобных специалистов находится вне рамок действующего законодательства и может быть классифицирована как преступная сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Теоретически, белый хакер действует с ведома заказчика, но далеко не всегда между сторонами подписывается официальны договор на оказание услуг. Ну а поскольку проблема становится всё более актуальной, то российские власти решили ужесточить наказания для хакеров, приравнять их к террористам. Белые хакеры смогут выйти из тени, что сделает их работу более прозрачной и понятной. 

Информацией поделились «Известия». В свежем материале указывается, что документ будет внесён на рассмотрение депутатов Госдумы. Журналисты полагают, что это решит целый спектр сложных проблем с действующим законодательством. Прежде всего выгоду получат белые хакеры, которые выйдут на рынок труда легально. Кроме того, российский бизнес сможет получать весь спектр услуг без опасения преследования со стороны государства. После принятия соответствующего законодательства белым хакерам разрешат проводить тестирование систем и сервисов на устойчивость к взлому и проникновению. Отметим, что в настоящее время подобных запретов от властей не поступало, а целый ряд российских компаний пользуется услугами белых хакеров. Например, «Яндекс», VK, «Тинькофф» и многие другие. Несмотря на это речь пока идёт о крупных структурах, тогда как отсутствие в правовом поле термина «белый хакер» делает эту категорию лиц уязвимой перед законом. 

Многие белые хакеры открыто пишут о том, что опасаются преследования со стороны закона, ну а новый законопроект поступил от депутатов, входящих во фракции «Единая Россия» и «Новые люди». Предполагается, что закон будет изучен депутатами до завершения весенней сессии (9 августа), а мнения сторон на тему новой инициативы разделились. В Минцифре полностью поддерживают инициативу, тогда как Министерство внутренних дел, Генпрокуратура России и Следственный комитет выступают категорически против. Представители этих ведомств утверждают, что в законодательстве достаточно пунктов, позволяющих белым хакерам работать легально. Силовики считают, что белым хакерам не нужна легализация, поскольку в России никто их не запрещал. Представители Минцифры уже несколько лет пытаются решить данную проблему, но впервые дело дошло до реального законопроекта. Если депутаты поддержат инициативу, то силовым структурам придётся смириться. Пока же стоит отметить, что наиболее одарённые и удачливые белые хакеры могут зарабатывать огромные суммы. В последнее время доступ на мировые площадки гражданам России закрыт, поэтому больше внимания уделяется безопасности внутренней инфраструктуре. Ну а высокие заработки становятся дополнительным стимулом для того, чтобы оставаться на правильной стороне. 

#хакеры #белые хакеры
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