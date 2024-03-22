Пистолет поступит в продажу в ближайшее время и стоит $1500

В последнее время в американской прессе всё чаще поднимается проблема насилия на улицах. Даже в лучшие времена преступников в стране было в достатке, ну а новые законы и либеральная политика республиканцев играет против рядовых граждан. США испытывает значительные трудности из-за миграционного кризиса, ведь за 2023 год южную границу пересекло по меньшей мере 3 миллиона человек. Всё это нелегалы, многие из которых тут же вливаются в преступные группировки по всей стране. В прессе пишут, что из Южной Америки переезжают целые кланы, занимающиеся торговлей наркотиками. В дело включаются подростки на улицах, а всё это становится головной болью для местной полиции. Может показаться, что хуже уже некуда, вот только либеральная политика Демократов во главе с Байденом оказала крайне негативное влияние на полицию. Сегодня движение Black Lives Matter уже не может навязывать властям федеральных округов своё мнение, но всё ещё имеет сильные позиции и поддержку в Вашингтоне.

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В результате происходят достаточно курьёзные ситуации, когда днём в магазины врываются преступники, сметающие с прилавков смартфоны, а охрана спокойно смотрит на происходящее. Полиция не решается стрелять в воришек, а дальнейшая либерализация общества ещё сильнее провоцирует преступность. В прессе пишут о невероятном количестве оружия в руках мигрантов, промышляющих мелкими кражами и распространением наркотиков. При этом далеко не все полицейские в США похожи на тех, что нам показывают в боевиках. Многие из них не обладают нужной подготовкой для противостояния с преступниками, предпочитая снимать кошек с деревьев и выписывать штрафы за неправильную парковку. Если такой блюститель порядка встретит парочку малолетних преступников, то с высокой долей вероятности не решится выстрелить. Статистики по утере оружия на улицах со стороны полиции нет, но точно известно, что такие случаи происходят. Похоже, в скором времени у американской полиции может появиться умное оружие, которое будет слушаться только своего владельца.

Всё как в популярных боевиках, где в пылу сражения главный герой поднимает оружие врага и не может из него выстрелить. Пистолет или автомат заблокирован и заработает только в том случае, если его в руки возьмёт владелец. Как стало известно, американская компания Biofire намерена наладить массовое производство 9-мм пистолета с умной блокировкой. Оружие по своему функционалу ничем не отличается от обычного пистолета, включая тактико-технические характеристики, но отказывается стрелять в руках неавторизованного пользователя. Проще говоря, если преступники на улице завладеют оружием полицейского, то не смогут им воспользоваться против стража правопорядка. В пресс-релизе сказано, что пистолет оснащён системой идентификации отпечатков пальцев и трёхмерного распознавания лиц. Как только владелец разжимает кулак, оружие тут же блокируется, а разблокировка осуществляется путём сжатия рукояти. Технология простая и позволяет не отвлекаться на поиск правильного ракурса или угла нажатия. По всей поверхности рукояти расположены специализированные датчики, способные анализировать сигналы от руки человека за считанные доли секунды.

Отмечается, что человек не заметит задержки в обработке информации по сравнению с обычными пистолетами. При необходимости можно внести в память нескольких владельцев, ну а разработчики решили защитить свой продукт от взлома максимально эффективно. Так, пистолет не поддерживает беспроводные подключения и не имеет датчиков Wi-Fi, Bluetooth или GPS. Настройка осуществляется посредством установки пистолета в специальную док-станцию Smart Dock, где доступен расширенный контроль за возможностями оружия. Отмечается, что теперь владельцам оружия не нужно волноваться о том, что дети случайно найдут заряженный пистолет. Без авторизации разблокировать его не выйдет, что также делает оружие бесполезным для преступников в случае утери или кражи. Никаких дополнительных кнопок на самом пистолете нет. Визуально понять, что перед вами высокотехнологичное оружие, просто невозможно. Внутри пистолета находится литий-ионный аккумулятор, который способен работать несколько месяцев без подзарядки. При необходимости зарядить батарею можно при помощи док-станции. Доступны варианты пистолета для левши и правши с настраиваемой рукоятью. Магазин вмещает до 15 патронов 9х19мм в зависимости от модели. Начальная стоимость равна $1499, а первые заказчики получат пистолет в конце марта. Известно, что покупателей пока больше, чем Biofire может выпустить оружия. Эксперты полагают, что необходимо расширить производство и оснастить подобным оружием хотя бы полицию, ежедневно сталкивающуюся со сложным выбором на улицах американских городов.