Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В США стартовал выпуск умных пистолетов, способных стрелять только в руках владельца
Пистолет поступит в продажу в ближайшее время и стоит $1500

реклама

В последнее время в американской прессе всё чаще поднимается проблема насилия на улицах. Даже в лучшие времена преступников в стране было в достатке, ну а новые законы и либеральная политика республиканцев играет против рядовых граждан. США испытывает значительные трудности из-за миграционного кризиса, ведь за 2023 год южную границу пересекло по меньшей мере 3 миллиона человек. Всё это нелегалы, многие из которых тут же вливаются в преступные группировки по всей стране. В прессе пишут, что из Южной Америки переезжают целые кланы, занимающиеся торговлей наркотиками. В дело включаются подростки на улицах, а всё это становится головной болью для местной полиции. Может показаться, что хуже уже некуда, вот только либеральная политика Демократов во главе с Байденом оказала крайне негативное влияние на полицию. Сегодня движение Black Lives Matter уже не может навязывать властям федеральных округов своё мнение, но всё ещё имеет сильные позиции и поддержку в Вашингтоне. 

реклама

В результате происходят достаточно курьёзные ситуации, когда днём в магазины врываются преступники, сметающие с прилавков смартфоны, а охрана спокойно смотрит на происходящее. Полиция не решается стрелять в воришек, а дальнейшая либерализация общества ещё сильнее провоцирует преступность. В прессе пишут о невероятном количестве оружия в руках мигрантов, промышляющих мелкими кражами и распространением наркотиков. При этом далеко не все полицейские в США похожи на тех, что нам показывают в боевиках. Многие из них не обладают нужной подготовкой для противостояния с преступниками, предпочитая снимать кошек с деревьев и выписывать штрафы за неправильную парковку. Если такой блюститель порядка встретит парочку малолетних преступников, то с высокой долей вероятности не решится выстрелить. Статистики по утере оружия на улицах со стороны полиции нет, но точно известно, что такие случаи происходят. Похоже, в скором времени у американской полиции может появиться умное оружие, которое будет слушаться только своего владельца. 

Всё как в популярных боевиках, где в пылу сражения главный герой поднимает оружие врага и не может из него выстрелить. Пистолет или автомат заблокирован и заработает только в том случае, если его в руки возьмёт владелец. Как стало известно, американская компания Biofire намерена наладить массовое производство 9-мм пистолета с умной блокировкой. Оружие по своему функционалу ничем не отличается от обычного пистолета, включая тактико-технические характеристики, но отказывается стрелять в руках неавторизованного пользователя. Проще говоря, если преступники на улице завладеют оружием полицейского, то не смогут им воспользоваться против стража правопорядка. В пресс-релизе сказано, что пистолет оснащён системой идентификации отпечатков пальцев и трёхмерного распознавания лиц. Как только владелец разжимает кулак, оружие тут же блокируется, а разблокировка осуществляется путём сжатия рукояти. Технология простая и позволяет не отвлекаться на поиск правильного ракурса или угла нажатия. По всей поверхности рукояти расположены специализированные датчики, способные анализировать сигналы от руки человека за считанные доли секунды. 

Отмечается, что человек не заметит задержки в обработке информации по сравнению с обычными пистолетами. При необходимости можно внести в память нескольких владельцев, ну а разработчики решили защитить свой продукт от взлома максимально эффективно. Так, пистолет не поддерживает беспроводные подключения и не имеет датчиков Wi-Fi, Bluetooth или GPS. Настройка осуществляется посредством установки пистолета в специальную док-станцию Smart Dock, где доступен расширенный контроль за возможностями оружия. Отмечается, что теперь владельцам оружия не нужно волноваться о том, что дети случайно найдут заряженный пистолет. Без авторизации разблокировать его не выйдет, что также делает оружие бесполезным для преступников в случае утери или кражи. Никаких дополнительных кнопок на самом пистолете нет. Визуально понять, что перед вами высокотехнологичное оружие, просто невозможно. Внутри пистолета находится литий-ионный аккумулятор, который способен работать несколько месяцев без подзарядки. При необходимости зарядить батарею можно при помощи док-станции. Доступны варианты пистолета для левши и правши с настраиваемой рукоятью. Магазин вмещает до 15 патронов 9х19мм в зависимости от модели. Начальная стоимость равна $1499, а первые заказчики получат пистолет в конце марта. Известно, что покупателей пока больше, чем Biofire может выпустить оружия. Эксперты полагают, что необходимо расширить производство и оснастить подобным оружием хотя бы полицию, ежедневно сталкивающуюся со сложным выбором на улицах американских городов. 

#оружие #умный пистолет
+
Написать комментарий (0)
Хуситы заверили, что китайским и российским судам ничего не грозит в Красном Море
Генерал ВСУ: Россия сосредоточит свыше 100 000 солдат на одном участке для летнего наступления
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лазер меньшей мощности эффективнее поражает гиперзвуковые ракеты, чем более мощный
10
Глава немецкого концерна BASF заявил, что спад в промышленности ЕС принесёт как вред, так и пользу
4
Армия РФ впервые в СВО применила «матку» для запуска и транспортировки дронов-камикадзе
3
Илон Маск: все смартфоны iPhone и Android могут использовать его спутники в любой точке Земли
3
Самолет AC-130J Ghostrider не получит лазерное оружие из-за технических проблем
+
На Украину вскоре прибудут ракетные комплексы Patriot из Японии, считают эксперты Military Watch
2
Продажа Google Pixel начнётся в 10 новых странах
3
Tesla выпускает такое количество аккумуляторов 4680 в неделю, которого достаточно для оснащения 1000 пикапов Cybertruck
3
AMD выпустила драйвер Adrenalin 24.3.1 с поддержкой трёх новых игр и большим количеством исправлений
+
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
4
Экс-министр Омелян рассказал, что Украина расплатится с США ресурсами из РФ
3
Bloomberg: хуситы пообещали не наносить удары по российским и китайским судам
+
Надежный инсайдер назвал точную дату выхода Grand Theft Auto 6
3
Фанаты Helldivers 2 обвинили IGN в некомпетентности и предвзятости
1
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
3
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
4
ВСУ использует польские реактивные кассетные боеприпасы для атак на приграничные регионы России
2
Пользователи Google Pixel 8 и Pixel 7 сообщают о проблемах с приемом вызовов после обновления
5
Ryzen 7 5800X3D vs Core i5-14400F – почему процессор Intel лучше для нового ПК, а AMD для апгрейда
7
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+

Популярные статьи

Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
5
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
3
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
73
5 способов экономить на играх для PlayStation 5 (Xbox) в 2024 году
4
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
28
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
16
Осмотрев подбитый Abrams изнутри, разведчики РФ заявили, что Т-90 круче
9
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
22
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
29
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
30

Сейчас обсуждают

Artful
18:45
Ой, да ладно..... Сколько раз уже "отменяли" этот налог, а воз и ныне там. Сказочники.
Госдума рассмотрит законопроект об упразднении транспортного налога
АЕV
18:34
Клоунада под видом выборов прошла в значит мобилизация, повышение цен на всё и ид и тп обеспеченно, типичная путинская россия...
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Олесь Кука
18:34
Какой-то пиздеж сплошной с обеих сторон
Пентагон: Украина вынуждена принимать «сложные решения» об отводе войск
Олесь Кука
18:33
ПИськов, это же операция! Не дискредитируй! Или методички после выборов подвезли?
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Олесь Кука
18:30
Как же бедствуют страны запада, как у них всё херово, как они переживают за хохлостан, что вот-вот готовы сорваться в бой. Кто если не они! За ридну неньку!
Рекордная смертность на лососевых фермах Норвегии
Лев корл
18:28
На говнояйцах все "дешево" А как насчет Регарда?
Цена AMD Radeon RX 7700 XT опускается до $399
Граф-Де-Бражелон Граф-Де-Монтекристо
18:24
Интересное количество двигателей у самолёта, вероятно ИИ посторался над рисунком)
Обновленный Т-80 может перевернуть понимание о данной технике
АЕV
18:22
Не отменят ибо это РФ, не первый год и не первый раз такие разговоры, народ доить не перестанут эти питерские бандиты
Госдума рассмотрит законопроект об упразднении транспортного налога
АЕV
18:21
Конечно конечно, клоунада под видом выборов прошла а значит можно проводить мобилизацию и тд и тп, в общем в этом дурдоме все стабильно)))
Песков назвал Россию находящейся в состоянии войны
Вадим Кудрявцев
18:20
Не нагрузят.Под ракеты их использовать только будут,как изначально и приспособлены
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем