Существует предложение более тесной интеграции ресурсов беженцев для решения проблемы, но власти пока отмалчиваются

Уже достаточно давно в Германии наблюдается нехватка врачей. По мнению аналитиков, происходит это из-за чрезмерно сложной системы, которая не вызывает у значительной части молодых специалистов энтузиазма. Так, после получения высшего образования новоиспечённый врач не может приступить к выполнению своих прямых обязанностей. Вместо этого он должен выполнить определённые нормативы, доказав способность решать сложные задачи. Намного проще терапевтам, для которых нормы вполне приемлемые, а вот хирургам приходится туго. Молодым специалистам требуется поучаствовать в целом ряде сложных операций в качестве ассистентов, а только после этого можно мечтать о начале карьеры врача. При этом все знакомые уже давно устроились в банки или другие места, где получают высокие заработные платы, а будущий врач всё ещё полагается на помощь государства. Но даже после получения всех необходимых разрешений потребуются титанические усилия, ведь большая часть медицины в Германии находится в руках частников. Врач берёт гигантский кредит, на который он покупает или снимает помещение. После нужно купить оборудование, нанять несколько медсестёр и сделать тысячи других вещей.

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В итоге такой длинный путь покоряется далеко не всем, а в некоторых регионах заметен острый дефицит медиков. Подобная проблема существовала ещё до пришествия в страну миллиона мигрантов из Украины, но в последнее время стала намного актуальнее. По данным Bild, непрекращающийся поток беженцев привёл не только к проблемам в экономике, но и негативным образом отразился на образовании. Оказывается, каждый год в стране отменяются сотни тысяч уроков, что уже вызвало тревогу у многих общественных деятелей. В стране наблюдается острая нехватка учительского состава, а проблема заметна практически во всех федеральных землях. Что любопытно, только в нескольких землях вообще используется проверка ученических табелей, тогда как в Тюрингии только за первое полугодие учебного года более 51 тысячи учеников вообще не получили оценки в табеля по разным предметам. Журналисты замечают, что наблюдается нехватка профильных специалистов. Например, учителей музыки, физики, химии и иностранных языков. Также наблюдаются проблемы с учителями рисования и даже географии. Пока же можно констатировать что общее количество пустых табелей увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.

О нехватке учительского состава сообщает каждая третья школа в Тюрингии, а всего требуется нанять как минимум 2000 специалистов. Но проблема постоянно растёт, поскольку уже какое-то время количество уходящих на пенсию учителей превышает пополнение со стороны молодого поколения. Число учеников также увеличивается, а это значит нужно повышать нагрузку на каждого конкурентного специалиста, что противоречит законодательным нормам. Ну а поскольку власти безмолвствуют, то директора школ принимают простое решение: не оценивать учеников по тем предметам, на которые не нашлось учителя. Немного лучше положение в Саксонии, где нужно набрать 1500 учителей, а больше 27 000 школьников не получили оценки как минимум по одному предмету. Эксперты полагают, что ситуация в других землях может быть ещё более катастрофичной, но законодательство не ставит перед властями требований о публикации информации об успеваемости школьников. Именно поэтому проблема замалчивается, а решения нет. Ну а пока власти предпочитают прятать голову в песок, в дело вступает профсоюз учителей. Журналистам удалось выяснить, что только в Нижней Саксонии не хватает 8 тысяч специалистов, тогда как в Северном Рейне-Вестфалии недостаёт больше 7000 учителей.

Со стороны властей звучат те или иные решения, которые могли бы улучить положение, но наиболее здравая мысль касается использования ресурсов мигрантов. Так, многие граждане Украины, которые прибыли в Германию, имеют высшее педагогическое образование. Вот только подтверждение диплома может занять больше пяти лет. Первоначально потребуется выучить немецкий язык до уровня С1, без которого сдать экзамены в высшем учебном заведении не получится. Только изучение языка займёт три года, не говоря уже о том, что большая часть украинских дипломов никогда в Германии признана не будет. Точно такая же ситуация и с гражданами Сирии и других стран, которые прибывают в Германию. Эксперты полагают, что специалистам с высшим образованием требуются 9-месячные или годичные курсы для овладения уровнем В1, а после этого они могли бы работать в школах. Допускать таких учителей к немецким детям преждевременно, поскольку они банально не знают многих требований и владеют языком слишком плохо. Но для обучения украинских детей знаний было бы достаточно. Пока выдвинувшие подобную инициативу общественники констатируют, что власти Германии слишком медленно принимают решения. Многие беженцы с высшим образованием не хотят работать в Германии на малооплачиваемых должностях, надеясь получить право преподавания или доступ к врачебной лицензии. Не исключено, что после завершения СВО многие из них предпочтут вернуться на родину, а в итоге Германия потеряет специалистов с большим опытом работы.