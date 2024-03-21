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Bublik1
NVIDIA переведёт несколько видеокарт на более дорогие GPU с заблокированными ядрами CUDA
Речь идёт о GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060

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В январе 2024 года в продажу поступили сразу три новых видеокарты NVIDIA. GeForce RTX 4070 Super представляла собой значительное увеличение количественных показателей ядер CUDA, что позволило нарастить производительность по сравнению с находящейся в продаже моделью до 15%. GeForce RTX 4070 Ti Super вместо 12 Гб получила 16 Гб памяти, но предложила минимальный прирост быстродействия. Поскольку данный графический чип пришёл на замену GeForce RTX 4070 Ti и занял его ценовую нишу, то в целом вызвал одобрение со стороны экспертов. Пользователи не оценили такой щедрости от Дженсена Хуанга, но сегодня доходы зелёных так велики, что мнение рядовых покупателей для компании не имеет значения. GeForce RTX 4080 Super и вовсе не предложила ничего. Видеокарта работает лучше только в синтетических тестах, тогда как найти отличия от той же GeForce RTX 4080 без использования скоростной оперативной памяти и самого мощного процессора почти невозможно. Даже в этом случае NVIDIA не оставила фанатов без хороших новостей, ведь стоимость новинки была зафиксирована на отметке в 999 долларов. 

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Аналитики отмечают низкий спрос на видеокарты новой линейки, где более востребована GeForce RTX 4070 Super. При этом лучше всего продаются видеокарты среднего ценового диапазона. Похоже, дядюшка Хуанг задумал значительно повысить маржу за счёт экономии на утилизации. По данным издания MEGAsizeGPU, в зелёные планируют оптимизировать расходы за счёт выхода на рынок новых графических чипов. На самом деле ничего сверхъестественного рядовые пользователи не увидят, а вот эксперты и энтузиасты точно новинками заинтересуются. Инсайдеры пишут, что GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 получат новые графические чипы. Давайте перейдём к конкретным примерам. 

  • GeForce RTX 4070 сегодня основан на чипе AD104-251, тогда как в новой редакции сможет претендовать на более совершенный AD103-175-KX 
  • GeForce RTX 4060 Ti работает на бюджетном AD106-351, но после обновления получит полноценный AD104-150-KX 
  • GeForce RTX 4060 с достаточно скромного AD107-400 перейдёт на бюджетный AD106-255

Проще говоря, каждая видеокарта получит начинку от более дорогих графических чипов, но ни о какой щедрости со стороны Дженсена Хуанга речь не идёт. Прежде всего эксперты отмечают, что происходит оптимизация производства. Так, GeForce RTX 4070 получит тот же графический чип AD103-175-KX, что ранее стал доступен для GeForce RTX 4070 Super. GeForce RTX 4060 Ti будут собирать на урезанном чипе от GeForce RTX 4070, ну а GeForce RTX 4060 начнёт работать на том же чипе, что и GeForce RTX 4060 Ti. Теоретически, это должно привести к росту производительности обновлённых видеокарт, но практически никак не отразится на количестве кадров в секунду в играх. Эксперты полагают, что в ход пойдут не совсем качественные чипы. Так, при производстве чипов часто возникают ошибки, а в итоге на складах находится множество полупроводниковой продукции, которая частично не соответствует заданным показателям. 

Например, у NVIDIA есть 100 тысяч (цифра взята с потолка) чипов AD103-175-KX, которые не вытягивают тактовые частоты GeForce RTX 4070 Super или имеют частично нерабочие ядра CUDA. Что же, для более мощной видеокарты такой чип не подходит, но всё ещё способен стабильно работать в GeForce RTX 4070. На производстве заблокируют ненужные компоненты, а после сделают так, чтобы между версиями GeForce RTX 4070 на старом и новом чипе не было никакой разницы. По данным инсайдеров, видеокарты на обновлённых чипах начнут появляться в рознице уже в ближайшие недели. Не исключено, что энтузиасты смогут воспользоваться недоработками инженеров NVIDIA, как это уже случалось и раньше. Теоретически, остаётся возможность разблокировки дополнительных ядер, что позволит увеличить быстродействие на ровном месте. Даже если подобный эксперимент окажется удачным, эксперты предупреждают о высокой вероятности выхода видеокарты из строя. NVIDIA не стала бы на пустом месте ставить чип в видеокарту за 300 долларов, если ли бы его можно было продать в продукте за 400 долларов. Это значит, что модификация GeForce RTX 4060 до GeForce RTX 4060 Ti может привести к нестабильной работе всей системы и даже преждевременном выходе видеокарты из строя. Пока новинки на новых графических чипах в продажу не поступили, можно только догадываться о теоретической возможности модификации.  

#nvidia #видеокарты
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Три видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 40 могут получить новые версии графических процессоров
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