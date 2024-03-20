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Bublik1
"Киты" скупают лежащий на дне Bitcoin, а аналитики ожидают рост курса до $150 000 к концу 2024 года
MicroStrategy инвестировала в покупку ВТС крупную сумму

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Уже несколько дней ведущие аналитики пытаются объяснить резкое падение курса первой криптовалюты. Биткоин так стремительно ушёл вниз, что озадачил даже тех, кто следит за его судьбой больше десяти лет. Звучат самые пессимистичные прогнозы, а эксперты спорят о том, каким будет очередное дно для Bitcoin в 2024 году.

Похоже, не все настроены на минорный лад, ведь вчера аналитики Bernstein решили успокоить держателей цифровых активов. Прежде всего специалисты брокерской компании заявили о том, что происходящее сегодня укладывается в общую парадигму и представляет собой здоровую реакцию рынка. Якобы, коррекция никак не повлияет на основные прогнозы, поскольку в настоящее время мы видим, как цифровое золото снижается перед рывком. Впереди халвинг, а сегодня у инвесторов есть отличный шанс купить как можно больше ВТС на самых низких позициях в 2024 году.

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Представители Bernstein и вовсе полагают, что такой дешёвой первая криптовалюта уже не будет никогда. Брокеры уверены, что к концу текущего года за 1 Bitcoin будут давать не меньше 150 тысяч долларов. 

Аналитики отмечают, что в настоящее время мы видим последствия вывода средств одним крупным держателем из фонда Grayscale Bitcoin Trust. Тогда в рамках нескольких переводов "кит" переместил активы на сумму 643 миллиона долларов, что и стало триггером для снижения курса цифрового золота. Специалисты Bernstein пишут о том, что уже в апреле станет заметен восходящий тренд, в рамках которого все цифровые активы значительно подорожают. Так, рыночная капитализация всего рынка криптовалют с 2.9 триллионов вырастет до 7.5 триллионов к концу текущего года, ну а оценочная стоимость всех добытых ВТС достигнет 3 триллиона долларов.

Не ударят в грязь лицом и альткоины, общая капитализация которых вырастет до 1.4 триллиона долларов. Значительную выгоду получат крупные майнинговые компании. Прежде всего за счёт удорожания курса первой криптовалюты они начнут получать больше прибыли, что перекроет рост затрат на добычу в результате халвинга. Но куда интереснее будет положение с акциями, ведь инвесторы начнут проявлять интерес к ценным бумагам майнеров, что позволит гигантам существенно приумножить свой капитал. В пример приводится Riot Platforms и CleanSpark, которые достаточно давно демонстрируют успешную стратегию добычи криптовалюты. 

Особый упор аналитики делают на конкретных фактах, которые говорят о предстоящих изменениях на рынке более красноречиво, чем любые графики и цифры. По данным Bloomberg, пока слабые инвесторы паниковали и пытались избавиться от накопленной криптовалюты, компания MicroStrategy воспользовалась моментом и купила ещё 9245 ВТС. Благодаря этому на счету гиганта скопилось больше 214 тысяч монет, а это немного больше 1% всех находящихся в свободном доступе средств. Данная информация имеет некоторые допущения, поскольку никто не знает, что делать со спящими кошельками, владельцы которых годами не совершали переводов. Не исключено, что часть Bitcoin там потеряна навсегда, но в данном случае даже эти монеты участвуют в жизни сообщества, поскольку выступают гарантом стабильности всей системы. Незадолго перед покупкой MicroStrategy разместила собственные облигации на сумму 603.75 миллиона долларов, обозначив срок погашения 2031 годом. В результате быстрой продажи частным инвесторам удалось выручить 592 миллиона долларов, которые и пошли на покупку такого большого количества ВТС.

Ну а поскольку MicroStrategy придерживается стабильной стратегии покупки цифрового золота, то в настоящее время средняя стоимость одной монеты на счету компании достигла 31 160 долларов. Таким образом даже сегодня, когда курс первой криптовалюты пошёл вниз, прибыль данной компании превышает 5 миллиардов долларов. 

Аналитики напоминают, что в настоящее время существует 10 ETF-фондов, которые активно скупают Bitcoin. Наиболее агрессивно себя ведёт BlackRock, но в целом "киты" только тренируются перед тем, как перейти к настоящей охоте. Особенно важно, что крупные институциональные инвесторы начали воспринимать первую криптовалюту как серьёзный актив и будут удерживать свои накопления даже при неблагоприятном сценарии.

До недавнего времени динамика курсирующего предложения находилась в минусе, что делало актив привлекательным. Фактически продавцов было меньше, чем покупателей, но в настоящее время крупная рыба затаилась. Некоторые аналитики полагают, что "киты" ждут, когда цифровое золото достигнет дна, что позволит максимально эффективно вложить средства. Ну а поскольку рядовые пользователи не знают, когда наступит это дно, многие начинают выводить средства из всех активов или пытаться реинвестировать деньги в более надёжные или менее рискованные монеты.

Сильнее всего обесцениваются мемные токены, но так происходит всегда, поскольку именно они ранее набрали самую внушительную динамику и за короткий срок подорожали в несколько раз. 

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #microstrategy
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