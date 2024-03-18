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От Core i7-10700K до Core i7-14700K – изучаем прибавку fps процессоров Intel в играх за 5 поколений

За это время был всего дин период, когда производительность увеличивалась быстро, тогда как всё остальное время мы получали прибавку в районе 4-7% в год
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Если вы внимательно читали наши материалы, то могли заметить в них не самое лучшее отношение к процессорам Intel. Увы, но уже как минимум 5 поколений синие только и делают, что разочаровывают своих клиентов. Конкуренция в сегменте настольных процессоров становится всё более серьёзной, AMD каждые 2 года переходит на новый технологический узел, тогда как Intel с 14-нм вяло спустилась до 10-нм. Осознавая ничтожность своих действий, руководство компании даже пошло на уловку, называя действующие нормы Intel7. Таким образом удалось совершить рывок с 10-нм до 7-нм на бумаге, тогда как не деле всё осталось по-прежнему. Вообще, у автора данного материала было всего несколько процессоров от тётушки Су за более чем 20 лет, тогда как синие камни заглядывали на огонёк в несколько раз чаще. 

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Стоит заменить, что всё не так плохо, ведь на самом деле Intel всё ещё лидирует на рынке серверных чипов и доминирует на рынке настольных процессоров. Происходит это из-за механизма сопротивления и некой инерции. Рынок крайне консервативен, ну а клиенты заменяют новые компьютеры с большой неохотой. Процентное соотношение меняется в пользу AMD, хотя происходит это действительно медленно. Добавим, что особенно горячим противостояние станет к концу текущего года, когда в продажу поступят процессоры Intel 2А. Ничто точно не знает, какой технологический процесс подразумевается, но не исключено, что речь идёт о 3-нм или 4-нм узле. В любом случае это оживит рынок, а пока мы с вами изучим текущее положение. Прежде всего стоит обратить внимание на тот факт, что в продаже присутствует целая россыпь процессоров разных поколений, а в итоге покупатель выбирает на основании конечной стоимости, но решительно забывает, что нужно обращать внимание на более важные показатели. Давайте разберёмся в приросте производительности в серии высокопроизводительных процессоров для энтузиастов. Начнём с Core i7-10700K и завершим Core i7-14700K, который считается одним из самых быстрых процессоров в рознице. По крайней мере, так думают фанаты Intel.

Несмотря на то, что команда Testing Games предлагает начать обзор с древнего Core i7-10700K, мы остановимся на более зрелом Core i7-11700KF. На самом деле это почти один и тот же процессор, а оба они построены на старом 14-нм технологическом процессе. В наличии 8 ядер и 16 потоков, а также возможность работать на тактовой частоте в 5 ГГц из коробки. Для покупки таких процессоров вам придётся также обзавестись материнской платой на сокете LGA 1200, но мы настоятельно этого не рекомендуем. Камни настолько старые, что с них впору сдувать пыль. Core i7-11700KF сегодня кажется гостем из прошлого, которого уже давно никто не ждёт. Чуть ниже мы изучим его показатели в тестах и поговорим о быстродействии предметно. 

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Core i7-12700KF стал первым 12-ядерным процессором Intel в настольном сегменте, а также родоначальником новой серии, работающей на сокете LGA 1700. Core i7-12700KF также был первым решением, изготовленном с использованием 10-нм узла, а в итоге спрос на него оказался выше, чем был на предыдущие камни в серии. Уже потом выяснилось, что дополнительные 4 ядра представляют собой красивый маркетинговый ход. Малые энергоэффективные ядра нужны были только для количества, тогда как качественной прибавки они не несли. Рядовым покупателям было достаточно и маркетинга, тогда как продвинутые геймеры предпочитали отключать 4 медленных ядра ещё до установки операционной системы. 

В рамках Core i7-13700K было решено ещё больше расширить количество бесполезных ядер, а в результате новый камень мог похвастать наличием целых 16 ядер и 24 потоков. Почему потоков не в 2 раза больше, чем ядер, маркетологи Intel тактично умалчивали, ну а мы напомним, что малые ядра не обладают технологией многопоточности и в целом оказывают минимальное воздействие на конечную производительность. Core i7-13700K пришёл на замену Core i7-12700K, хотя производство камня прошлого поколения никто и не думал сворачивать. Оба пользуются спросом во время распродаж с большими скидками, но реального интереса у геймеров не вызывают. 

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Что до Core i7-14700K, то это самый новый камень в серии, который поражает неподготовленные умы потребителей наличием 20 ядер. Такого ещё не было, а такими темпами лет через 10 на рынок поступит 100-ядерный процессор Intel. Скорее всего, рабочими в нём будут всё те же 8 ядер, ну а если покупатели готовы платить за маркетинг, то нет причин их огорчать. Вообще, сыпать критикой и не говорить ничего хорошего – это неконструктивный подход. Нужно признать, что за последние годы в обсуждаемой нами линейке заметны значительные перемены. Так, тактовая частота с 5 ГГц выросла до 5.8 ГГц, а всё это почти не сказалось на прожорливости процессоров. Core i7-14700K, как и Core i7-10700K до него, требует дорогую материнскую плату и может обеспечить солидную производительность в играх и рабочих задачах, не максимальную за свои деньги, но у большинства покупателей нет времени разбираться в мелочах. Давайте изучим тестовый ролик и сделаем некоторые выводы. 


Как видите, между Core i7-10700K и Core i7-11700K разница в количестве кадров в секунду составляет около 4-7%. В некоторых играх прироста быстродействия и вовсе нет, но в данном случае это и не удивительно, ведь оба камня сильно устарели. Как уже отмечалось выше, покупать Core i7-11700KF мы вам категорические не рекомендуем. Если вы присматриваетесь к процессору до 30 тысяч рублей, то обратите внимание на Ryzen 7 5700X3D. Он стоит немного дороже Core i7-11700KF, но в играх показывает себя лучше. Кроме того, собрать на его основе геймерскую систему будет ещё и дешевле за счёт наличия в продаже бюджетных материнских плат. Ну или можно обратить внимание на Ryzen 7 7700. Здесь особенно привлекает доступ к самой свежей платформе AMD, что позволяет усиливать компьютер в будущем путём замены процессора. Ryzen 7 7700 определённо быстрее Core i7-11700KF, но в сборке системы будут стоить приблизительно одинаково. 

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Реальный скачок в производительности наблюдается с переходом на Core i7-12700K. Здесь количество кадров в секунду увеличивается на 10-25%, тогда как стоимость в рознице отличается на несколько тысяч рублей. Если вы твёрдо намерены собрать игровой ПК именно на процессоре Intel, то может выбрать Core i7-12700K. Стоит он дороговато, но в целом ещё способен показать неплохие результаты. А вот переплата за Core i7-13700K кажется сомнительным решением. Судя по тестам, более новый камень предлагает 4-7% прироста к фрамрейту, при увеличении стоимости на 8 тысяч рублей. Если считать за тысячу рублей по одному проценту, то выходит дороговато. Гораздо более выгодным здесь станет Ryzen 7 7800X3D, который быстрее и обладает высоким потенциалом для апгрейда. Увы, но в 2024 году Intel перейдёт на новый сокет, а значит обновить Core i7-13700K без замены материнской платы у вас не получится. Ещё 5% прибавляет Core i7-14700K. Если предположить, что следующие 100 лет Intel так и будет увеличивать быстродействие своих процессоров по 5% в год, то всего через век персональные компьютеры будут быстрее в 130 раз. Будем надеяться, что конкуренты окажутся более активны, ведь такая прибавка кажется солидной только если измерять время столетиями. Оценивая прирост fps от Core i7-10700K до Core i7-14700K можно заменить, что за 4 года Intel удалось увеличить быстродействие до 50%. Как на это реагировать, пусть решают наши читатели, мнение которых поможет новичкам разобраться в данном вопросе детальнее. 

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