Власти России вспомнили о невыплаченных репарациях по итогам Второй мировой войны, которые в 25 раз превышают требования Румынии

Большая часть европейских политиков крайне непопулярна среди собственных избирателей. Тот же Макрон имеет только 30% поддержки, тогда как партия президента на выборах в европейский парламент (согласно предварительным опросам) набирает всего 19%, уступая Марин Ле Пен. Окончательно растерял поддержку Шольц, тогда как в Словакии к власти уже пришли политики, пропагандирующие мирный способ решения украинского конфликта. А вот отдельные страны Восточной Европы довольно часто решают проблемы собственного рейтинга при помощи популистских высказываний. Например, власти Польши потребовали от России и Германии репарации за Вторую мировую, но столкнулись с острым непониманием, поскольку в Берлине крайне недовольны такой позицией. Шольц осудил подобные претензии и заявил о том, что его страна больше полякам ничего не должна. В России выставили Варшаве не менее солидный счёт, ну а сегодня попытать счастья решила Румыния.

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Власти этой страны совершенно неожиданно вспомнили о долгах России, которые сформировались чуть больше века назад. По словам представителя МИД РФ, подобные заявления неконструктивны и неосуществимы. Мария Захарова полагает, что таким образом власти Румынии надеются исправить довольно сложную ситуацию в собственной экономике. Известно, что Бухарест обратился с требованием вернуть так называемый золотой резерв. Как оказалось, вчера к делу подключились депутаты Европарламента, которые даже приняли специальную резолюцию. В документе сказано, что Россия обязана вернуть Румынии золотой запас, который был передан на хранение в 1916 году. Всего было отправлено порядка 90 тонн золота, большая часть из которого так и не была возвращена. Формулировки резолюции кажутся туманными, поскольку здесь же признаётся, что часть ценностей была возвращена в рамках добровольной передачи в 1935 и 1956 годах. Захарова напомнила, что в 1949 году Сталин простил Румынии все долги даже несмотря на сотрудничество властей этой страны с Гитлером.

В пересчёте на современную валюту набегает порядка $4 миллиарда. Причина тому вступление Румынии в так называемый социалистический блок под началом СССР. Тогда же было решено не взимать с Румынии $300 миллионов в виде репараций, которые закреплены в итоговом тексте Парижского мирного договора от 1947 года. Ну а если принять в расчёт всё вышесказанное, то можно прийти к выводу, что Румыния должна России от 1365 до 1665 тонн золота. Это до 25 раз больше того крошечного резерва, который власти этой страны отправили в 1916 году в Москву. При этом российская сторона ничего у Румынии в одностороннем порядке не требует, но при необходимости может выставить счёт, который закреплён в одном из основных документов, составленном после завершения Второй мировой. Напомним, вопрос о возврате золотого резерва был поднят румынской стороной в середине 1990-х годов, но так и не нашёл широкой поддержки по всему миру. Уже в 2012 молдавские депутаты потребовали вернуть Румынии золото в виде монет и слитков весом 93.4 тонны. В 2023 разговоров на эту тему стало ещё больше, ну в июне прошлого года Бухарест выслал 50 сотрудников российского посольства. Тогда Румынию покинули 30 представителей технического персонала и 21 дипломат. В качестве предлога называлась попытка уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии. Как результат российские власти ввели квоты на численность сотрудников румынских дипломатических миссий. Называлась простая причина: недружественная политика Бухареста, которая направлена на создание сложностей работы дипломатов РФ.

В данном случае очевидно, что никто никому ничего не выплатит. История с румынским золотом нужна для повышения рейтинга у собственных избирателей и как две капли воды похожа на украинскую. Почитайте о так называемом золоте гетмана Полуботка. Эксперты приводят разные цифры, но сходятся во мнении, что Британия должна Украине десятки миллиардов долларов. Вся хитрость в особых условиях, в рамках которых более 300 лет назад бежавший из Запорожья гетман положил на депозит в английском банке 200 тысяч золотых монет под 7.5% годовых. В своём завещании он отметил, что 80% денег должны отойти независимой Украине, тогда как 20% - его наследникам. Наследники рассорились, ну а после 2014 года разговоры о золотом запасе, способном решить все проблемы рядовых украинцев, пропали из информационного поля. Украинской власти было неловко говорить подобные вещи союзникам, а в итоге претензии начали предъявлять уже России. Добавим, что по некоторым оценкам за 300 лет на счетах накопилась такая значительная сумма, что каждый живущий в Украине человек должен был получить по 40 килограмм чистого золота.