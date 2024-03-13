Поговаривают, что затаившая обиду AMD даже настаивала на том, что нужно отнять экспортную лицензию и у Intel

Уже несколько лет Huawei работает под давлением со стороны американского правительства. Вина китайской компании состояла лишь в том, что инженеры научились создавать продукты, способные конкурировать с аналогами производства США. В данном случае очевидно, что ни о каком свободном рынке не может идти и речи, поскольку налицо самая примитивная борьба с конкурентами. Ну а поскольку в руках Западных элит сосредоточены все рычаги давления, то бороться с подобными проявлениями власти крайне сложно. За короткий промежуток времени Huawei лишилась поставок процессоров, а также потеряла возможность закупать другие комплектующие у иностранных компаний. Санкции должны были уничтожить Huawei, но сегодня можно констатировать, что китайцы приспособились и неплохо справляются. В 2023 года был выпущен смартфон, основанный на процессоре собственного производства. Спорить с 3-нм новинками Apple камень не может, но это не помешало ему обеспечить отличную производительность и высокую энергоэффективность. Аналитики спорят о том, когда Huawei перейдёт на 5-нм чипы, ну а где-то рядом идут нешуточные сражения между правительственными комиссиями США и местными полупроводниковыми гигантами.

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Вся пикантность ситуации заключается в том, что Huawei долгое время являлась крупным заказчиком, закупая процессоры и другие комплектующие для смартфонов и ноутбуков в большом количестве. Рынок ПК испытывает давление и не демонстрирует значительного роста. На этом фоне доходы полупроводниковых гигантов могут снизиться, а значит важен каждый клиент. Похоже, Intel удалось отстоять право и дальше поставлять китайцам свои процессоры, о чём сообщает Reuters. Известно, что специальная комиссия не будет отзывать экспортную лицензию, которую Intel получила несколько лет назад. Несмотря на то, что лицензия истекает в 2024 году, аналитики уверены в её успешном продлении. Даже сегодня торговать с китайцами в полном объёме запрещено, поскольку ограничения действуют на ряд высокопроизводительных процессоров профессионального сегмента. Эксперты предполагают, что настольные процессоры не пострадают и на этот раз, а вот ограничения на экспорт высокопроизводительных чипов могут стать суровее.

Что любопытно, AMD так и не смогла получить экспортную лицензию, из-за чего ноутбуки Huawei поставляются только с процессорами Intel. Лиза Су неоднократно пыталась добиться аннулирования запрета, но так и не смогла убедить в своей правоте специальную экспортную комиссию. Уже несколько лет AMD безуспешно обращается к регулятору, но пока доводы красных власти страны не удовлетворяют. Журналисты Reuters пишут о слухах, согласно которым представители AMD в итоге присоединились к ястребам и требовали отнять торговую лицензию и у Intel. Насколько подобные слухи правдоподобны, сказать сложно, но в конце прошлого года Министерство торговли США заявило, что оставит все выданные ранее экспортные лицензии без изменений. Не исключено, что речь идёт об ответном шаге на некие уступки со стороны китайских властей, но точных данных о закулисных переговорах в прессе нет. Добавим, что по итогам 2023 года китайская компания смогла достичь уровня выручки, который наблюдался до введения санкций. Без процессоров Intel выйти на такие объёмы было бы невозможно.

В настоящее время всего несколько китайских компаний находятся под подобными санкциями, тогда как остальные могут свободно закупать процессоры и другие полупроводниковые продукты с минимальными ограничениями. К примеру, в Китай в целом запрещены поставки видеокарты GeForce RTX 4090, а также нескольких высокопроизводительных чипов NVIDIA для облачных технологий и обучения ИИ. Немного иная ситуация с поставками процессоров Qualcomm. Власти США выдали этой компании экспортную лицензию, но запретили продавать процессоры со встроенным 5G модемом. Как уже было сказано выше, в начале 2023 года Huawei решила данную проблему за счёт выпуска мобильного процессора собственного производства. Немного позднее на рынке появился ноутбук на ещё одном процессоре серии Kirin, но журналисты выяснили, что данный продукт выпускался на мощностях TSMC ещё до введения массовых санкций. Тайваньская MediaTek также не получила нужную лицензию, а аналитики полагают, что в ближайшее время Huawei полностью перейдёт на процессоры собственного производства. Инсайдеры отмечают, что местная SMIC уже завершила работу над 5-нм технологическим узлом, а значит процессоры на его базе появятся в ассортименте Huawei в ближайшее время. Кроме того, китайцы начали разработку более тонкого 3-нм техпроцесса, готовность которого может быть обеспечена к концу 2025 года. Таким образом можно констатировать, что технологический разрыв стремительно сокращается, а потеря крупного клиента для Intel обернётся дополнительными потерями.